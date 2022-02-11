Недорогие и полезные товары с AliExpress: пылесос Roidmi EVE Plus, шлифовальная машина DEKO и другое
Рогатка для рыбалки
Цена $7
Металлическая рогатка со встроенными светодиодным фонариком и лазерным целеуказателем. Создана для рыбалки и любительских соревнований. В комплекте есть съемная защита запястья.
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Пусковое устройство для авто
Цена $40
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Пусковое портативное устройство поможет завести вашу машину при разряженном аккумуляторе. Одной из особенностей устройства является его термостойкость и работоспособность в температурном режиме от -20 до 60 градусов.
Робот пылесос Roidmi EVE Plus
Цена $326 по промокоду
2700 Па и аккумулятор на 5200 мАч, лазерная навигация, сухая/влажная уборка, плюс станция самоочистки в комплекте. Сброс мусора идет в 3-литровый одноразовый пакет, который нужно периодически обновлять.
Углошлифовальная машина DEKO
Цена $29
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- 125мм, 1250 Вт
- Имеет мощность 1250 Вт,
- диаметр диска 125 мм,
- совершает до 11000 об/мин.
Массажер для коленей
Цена $12
Работает в трёх температурных и вибрационных режимах, прогревает суставы, мягко массирует, помогает снять боль и вернуть подвижность.
Скрытая розетка
Цена $26
Выдвижной блок с парой розеток и набором USB-выходов (необходимый вариант компоновки можно выбрать) практически незаметен во время простоя и не занимает лишнее место.
Вакуумный упаковщик
Цена $17
С ее помощью можно упаковать продукты в вакуум. Прибор можно использовать для мяса, рыбы, сыров, зелени и т.д. Благодаря ему, продукты хранятся в несколько раз дольше. Очень полезная вещь.
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