Рогатка для рыбалки

Цена $7

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Металлическая рогатка со встроенными светодиодным фонариком и лазерным целеуказателем. Создана для рыбалки и любительских соревнований. В комплекте есть съемная защита запястья.

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Пусковое устройство для авто

Цена $40

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Пусковое портативное устройство поможет завести вашу машину при разряженном аккумуляторе. Одной из особенностей устройства является его термостойкость и работоспособность в температурном режиме от -20 до 60 градусов.

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Цена $326 по промокоду

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2700 Па и аккумулятор на 5200 мАч, лазерная навигация, сухая/влажная уборка, плюс станция самоочистки в комплекте. Сброс мусора идет в 3-литровый одноразовый пакет, который нужно периодически обновлять.

Углошлифовальная машина DEKO

Цена $29

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125мм, 1250 Вт

Имеет мощность 1250 Вт,

диаметр диска 125 мм,

совершает до 11000 об/мин.

Массажер для коленей

Цена $12

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Работает в трёх температурных и вибрационных режимах, прогревает суставы, мягко массирует, помогает снять боль и вернуть подвижность.

Скрытая розетка

Цена $26

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Выдвижной блок с парой розеток и набором USB-выходов (необходимый вариант компоновки можно выбрать) практически незаметен во время простоя и не занимает лишнее место.

Вакуумный упаковщик

Цена $17

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С ее помощью можно упаковать продукты в вакуум. Прибор можно использовать для мяса, рыбы, сыров, зелени и т.д. Благодаря ему, продукты хранятся в несколько раз дольше. Очень полезная вещь.



