Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: пылесос Roidmi EVE Plus, шлифовальная машина DEKO и другое

В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
[ ] для раздела Блоги
+
РУХНУЛА цена 3070 Asus - дешевле любой другой
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Рогатка для рыбалки

Цена $7

КУПИТЬ ТУТ

Металлическая рогатка со встроенными светодиодным фонариком и лазерным целеуказателем. Создана для рыбалки и любительских соревнований. В комплекте есть съемная защита запястья.

реклама

Еще больше полезных товаров найдете в Telegram канале и группе вконтакте

Пусковое устройство для авто

Цена $40

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Baseus - Baseus 20000 мАч - 70mai

Пусковое портативное устройство поможет завести вашу машину при разряженном аккумуляторе. Одной из особенностей устройства является его термостойкость и работоспособность в температурном режиме от -20 до 60 градусов.

Робот пылесос Roidmi EVE Plus

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Цена $326 по промокоду 

КУПИТЬ ТУТ

2700 Па и аккумулятор на 5200 мАч, лазерная навигация, сухая/влажная уборка, плюс станция самоочистки в комплекте. Сброс мусора идет в 3-литровый одноразовый пакет, который нужно периодически обновлять. 

Углошлифовальная машина DEKO

Цена $29

реклама

КУПИТЬ ТУТ

  • 125мм, 1250 Вт
  • Имеет мощность 1250 Вт,
  • диаметр диска 125 мм,
  • совершает до 11000 об/мин.

Массажер для коленей

Цена $12

КУПИТЬ ТУТ

Работает в трёх температурных и вибрационных режимах, прогревает суставы, мягко массирует, помогает снять боль и вернуть подвижность. 

Скрытая розетка

Цена $26

КУПИТЬ ТУТ

Выдвижной блок с парой розеток и набором USB-выходов (необходимый вариант компоновки можно выбрать) практически незаметен во время простоя и не занимает лишнее место.

Вакуумный упаковщик

Цена $17

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

С ее помощью можно упаковать продукты в вакуум. Прибор можно использовать для мяса, рыбы, сыров, зелени и т.д. Благодаря ему, продукты хранятся в несколько раз дольше. Очень полезная вещь.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

xiaomi aliexpress гаджеты электроника подборка полезные товары дешевые товары для дома и быта
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: февраль 2022
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI
6
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Strix GS-AX3000
12
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI
17
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 OLED (K3400P)
4
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
18
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius II Origin PNK LTD
14
Деньги вперед: главные игры февраля 2022 года
38

Интересные материалы

Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
29 января 2022 131
Деньги вперед: главные игры февраля 2022 года
4 февраля 2022 38
Видеокарта GeForce RTX 3080: тестирование в играх с классическим рендерингом
4 февраля 2022 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

4 года назад Илон Маск отправил в космос автомобиль Tesla - посмотрим, что с ним произошло и где он сейчас
44
Виталик Бутерин предложил снизить размер комиссий в сети Эфира в 100 раз с помощью блоб-транзакций
39
В России будет принят новый закон, регламентирующий механизмы организации оборота цифровых валют
15
5 криптовалют могут сильно подорожать в ближайшее время – эксперты РБК назвали 5 популярных токенов
10
Распродажа 2000 единиц GeForce RTX 3050 по 27 000 рублей провалилась, а видеокарты уже на Авито
31
Tom's Hardware: поставки видеокарт увеличились на 30%, а 2022 год станет последним годом дефицита
32
Дефицит видеокарт завершился, но магазины удерживают высокие цены в ожидании майнеров – Tomshardware
158
Российским студентам пригрозили суровыми штрафами за попытки майнить криптовалюту в общежитиях
54
Radeon RX 580 с Авито за 40 000р vs новая GeForce RTX 3050 за 43 000р – лучший выбор по тестам Bk
60
DNS объявил о третьей волне продаж RTX 3050
30
AMD продолжает терять рыночную долю, а процессоры Intel Alder Lake вытесняют из продажи Ryzen 5000
68
Чипы RTX 4000 будут содержать в разы больше транзисторов, чем RTX 3000
55
В сеть попало изображение процессора консоли Steam Deck
10
Российских майнеров лишат анонимности, обяжут платить налоги и будут отслеживать криптокошельки
74
Биткоин снова ушёл в минус, а эксперты РБК ожидают падения курса ВТС до 30 000 долларов
37
Ограбление на $5 млрд – кем были и как жили хакеры, укравшие 120 000 Биткоинов с биржи Bitfinex
12
Названы самые мощные смартфоны начала 2022 года в AnTuTu
+
Седьмой патч к Baldur’s Gate III увеличит размер игры на 32 Гбайта
4
Ученые из ISTA открыли белок, который подавляет процесс образования метастаз в организме человека
3
Возможно, инопланетяне будут больше похожи на макароны, чем на "маленьких зеленых человечков"
24

Популярные статьи

Какую игровую видеокарту купить в 2022 году, если уже не осталось сил ждать снижения цен
95
Степень прожарки: видеокарты с вторичного рынка, что брать, что нет
143
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Strix GS-AX3000
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI
6
Млечный Путь - наш галактический дом из сотен миллиардов звёзд и планет
9
Большая распродажа лицензионных ОС и офисного ПО ко Дню святого Валентина со скидками до 90%
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть вторая
3
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: февраль 2022
4
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть третья
2

Сейчас обсуждают

Ruslan Novichenko
10:19
Ссылочку пожалуйста. Буду благодарен.
Большая распродажа лицензионных ОС и офисного ПО ко Дню святого Валентина со скидками до 90%
Светлана Гесь
10:19
Когда все начиналось 1050ti стоила 10-12 т.р. С чего вы решили, что 40к за 3050 это норм.? Я понимаю, так хочется ритэйлу и производителям, но не значит, что это нормально.
Дефицит видеокарт завершился, но магазины удерживают высокие цены в ожидании майнеров – Tomshardware
Кеша
10:18
Какай дефицит. карт много всё ими за валено. и цены на них падают .
Дефицит видеокарт завершился, но магазины удерживают высокие цены в ожидании майнеров – Tomshardware
Listoman
10:17
Отбить легко, а продать голодным игрунам за оверпрайс легко даже старый хлам а-ля 588, новые карты отлетают за пару часов)
Игровые видеокарты дешевеет в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 64 000 рублей
Ruslan Novichenko
10:17
Вот как раз ты и есть окраина (искусственно созданое изгоями государство) Киевской руси, нынче Украины. Выми наконец-то свою тухлую башку с мусорника и отстань от Украины. Забудь про неё. И всем будет...
Украинские правоохранители изъяли 17 000 видеокарт GeForce GTX 1080 Ti у компании Mining Express
faza06
10:16
У продавана, где я купил Athlon Gold Pro 4150GE, есть инженерники 5300G
В сеть попали подробные тесты бюджетного процессора AMD Athlon Gold Pro 4150GE
ivankrolikov
10:16
Зилот теперь магистр, у него малиновый пиджак, плюс сто к экспириенсу и бесконечная жизнь.
Игровые видеокарты дешевеет в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 64 000 рублей
theARTof1337
10:14
Зелот, зачем ты называешь 3050 игровой картой? Это ведь чистой воды неликвид.
Распродажа 2000 единиц GeForce RTX 3050 по 27 000 рублей провалилась, а видеокарты уже на Авито
ivankrolikov
10:13
Да срать им на твои карты. Холодильники выгоднее продавать, сковородки там всякие. А комповое говно только для ассортимента, что бы ФАС не доколупалась.
Игровые видеокарты дешевеет в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 64 000 рублей
Евгений Быков
10:13
Текстовому редактору пофигу в каком ты духе, никто тебя не гонит. Иди попей чай, успокойся, избей ребёнка и вернись допиши нормально.
Подросток, тестировавший подрыв здания ФСБ в Minecraft, получил 5 лет тюрьмы и 30 тыс. рублей штрафа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем