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Цена $125

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У металлоискателя есть свои отличительные особенности, диапазон настраивается на пульте управления, который поставили прямо рядом с ручкой. Высота детектора регулируется, максимальная до 1,5 метра.

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Цена $19

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Популярный увлажнитель воздуха по бросовой цене. Отличное сочетание цена-качество. Подходит для помещений площадью до 30 квадратных метров.

Фотообои

Цена $4

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Фотообои имеют преимущества над обычными. Они имеют рельеф кирпичей и легко клеятся, потому что у них есть свой клей на обратной стороне. Для поклейки фотообоев не нужны специальные навыки, прислоняете к стене и всё. Их можно мыть и легко переклеить. 

Измеритель влажности древесины BSIDE

Цена $7 по промокоду SPHOME100

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  • диапазон измерения: 0-99.9% 
  • точность: 0.1%, погрешность: ± 0.5% 
  • длина контактных игл: 10 мм
  • 4 режима измерения, диапазон рабочих температур 0 — 40°С

Сушилка для овощей и фруктов

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Цена 1624₽ по промокоду WARMHOME600

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Сушилка электрическая для овощей и фруктов предназначена для сушки овощей, фруктов, грибов, ягод, трав, лекарственных растений, для вяления (сушки) мяса, рыбы и т.д. в бытовых или аналогичных им условиях. 

Перчатки

Цена $8

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Наружный слой перчаток имеет ветро- и влагозащиту, внутренний выполнен из флиса и хорошо сохраняет тепло. На поверхности ладоней есть противоскользящие вставки. Кончики указательных пальцев покрыты специальным слоем и поддерживают работу с сенсорными экранами.


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Taketon
06:17
Б - Бизнес 30к очередь, но закупка только 1к????)))) Дмитрий Алексеев наверно главный перекуп с Авито)))))
В DNS рассказали, кому досталась вся партия видеокарт RTX 3050 за 26 тысяч рублей
Lat
06:17
Чего, бл? Она мне нах не сдалась.
Майнер собрал ферму из 33 видеокарт за 3 000 000 р и рассказал о резком падении доходности Эфира
t-dirt
06:15
быдло ты видишь каждое утро в зеркале.
В DNS рассказали, кому досталась вся партия видеокарт RTX 3050 за 26 тысяч рублей
Max Energynn
06:14
Вообще-то Кодмастерс делают такие симкады десятилетиями, а ЕА купили их за 1,2 млрд долларов. Одно это говорит о том, что спрос есть. То есть ТЕБЕ они не нужны. Это не значит, что всем.
Гоночная аркада GRID Legends обзавелась свежим геймплейным трейлером
t-dirt
06:13
шо ты пердишь, дурёха??
В DNS рассказали, кому досталась вся партия видеокарт RTX 3050 за 26 тысяч рублей
t-dirt
06:12
>Всю партию RTX 3050 раскупили за считанные секунды. до старта продаж почти всё было распуклено.
В DNS рассказали, кому досталась вся партия видеокарт RTX 3050 за 26 тысяч рублей
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