Панель в авто

Цена $47

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Автомобильная панель сочетающая в себе 2 спаренных USB порта для зарядки мобильных гаджетов. Световой индикатор показателя напряжения в борт сети автомобиля.

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Монитор Samsung 23.8"

Цена $139

КУПИТЬ ТУТ - HUAWEI Display 23.8" - 28" Samsung U28R550UQI 4K

Монитор с безрамочным дизайном.

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Разрешение 1920x1080 px, IPS матрица, отклик 5 мс, частота 75 Гц. Угол обзора 178° , плавная картинка благодаря AMD FreeSync.

Джамп стартер

Цена $46

КУПИТЬ ТУТ - UTRAI 2000A - ТУТ - Baseus - Baseus 20000mah - 70mai max

Портативное автомобильное пусковое устройство UTRAI Jump Starter Power Bank ёмкостью 24000 мАч и пусковым током 1200А, кроме функций стартера можно использовать как компрессор, повербанк и фонарик.

Металлоискатель

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Цена $125

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У металлоискателя есть свои отличительные особенности, диапазон настраивается на пульте управления, который поставили прямо рядом с ручкой. Высота детектора регулируется, максимальная до 1,5 метра.

Увлажнитель воздуха Deerma

Цена $19

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Популярный увлажнитель воздуха по бросовой цене. Отличное сочетание цена-качество. Подходит для помещений площадью до 30 квадратных метров.

Фотообои

Цена $4

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Фотообои имеют преимущества над обычными. Они имеют рельеф кирпичей и легко клеятся, потому что у них есть свой клей на обратной стороне. Для поклейки фотообоев не нужны специальные навыки, прислоняете к стене и всё. Их можно мыть и легко переклеить.

Измеритель влажности древесины BSIDE

Цена $7 по промокоду SPHOME100

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диапазон измерения: 0-99.9%

точность: 0.1%, погрешность: ± 0.5%

длина контактных игл: 10 мм

4 режима измерения, диапазон рабочих температур 0 — 40°С

Сушилка для овощей и фруктов

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Цена 1624₽ по промокоду WARMHOME600

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Сушилка электрическая для овощей и фруктов предназначена для сушки овощей, фруктов, грибов, ягод, трав, лекарственных растений, для вяления (сушки) мяса, рыбы и т.д. в бытовых или аналогичных им условиях.

Перчатки

Цена $8

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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi

Наружный слой перчаток имеет ветро- и влагозащиту, внутренний выполнен из флиса и хорошо сохраняет тепло. На поверхности ладоней есть противоскользящие вставки. Кончики указательных пальцев покрыты специальным слоем и поддерживают работу с сенсорными экранами.



