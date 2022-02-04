Недорогие и полезные товары с AliExpress: игровой монитор, перчатки Xiaomi и другое
Панель в авто
Цена $47
Автомобильная панель сочетающая в себе 2 спаренных USB порта для зарядки мобильных гаджетов. Световой индикатор показателя напряжения в борт сети автомобиля.
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Монитор Samsung 23.8"
Цена $139
КУПИТЬ ТУТ - HUAWEI Display 23.8" - 28" Samsung U28R550UQI 4K
Монитор с безрамочным дизайном.
Разрешение 1920x1080 px, IPS матрица, отклик 5 мс, частота 75 Гц. Угол обзора 178° , плавная картинка благодаря AMD FreeSync.
Джамп стартер
Цена $46
КУПИТЬ ТУТ - UTRAI 2000A - ТУТ - Baseus - Baseus 20000mah - 70mai max
Портативное автомобильное пусковое устройство UTRAI Jump Starter Power Bank ёмкостью 24000 мАч и пусковым током 1200А, кроме функций стартера можно использовать как компрессор, повербанк и фонарик.
Металлоискатель
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Цена $125
У металлоискателя есть свои отличительные особенности, диапазон настраивается на пульте управления, который поставили прямо рядом с ручкой. Высота детектора регулируется, максимальная до 1,5 метра.
Увлажнитель воздуха Deerma
Цена $19
Популярный увлажнитель воздуха по бросовой цене. Отличное сочетание цена-качество. Подходит для помещений площадью до 30 квадратных метров.
Фотообои
Цена $4
Фотообои имеют преимущества над обычными. Они имеют рельеф кирпичей и легко клеятся, потому что у них есть свой клей на обратной стороне. Для поклейки фотообоев не нужны специальные навыки, прислоняете к стене и всё. Их можно мыть и легко переклеить.
Измеритель влажности древесины BSIDE
Цена $7 по промокоду SPHOME100
- диапазон измерения: 0-99.9%
- точность: 0.1%, погрешность: ± 0.5%
- длина контактных игл: 10 мм
- 4 режима измерения, диапазон рабочих температур 0 — 40°С
Сушилка для овощей и фруктов
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Цена 1624₽ по промокоду WARMHOME600
Сушилка электрическая для овощей и фруктов предназначена для сушки овощей, фруктов, грибов, ягод, трав, лекарственных растений, для вяления (сушки) мяса, рыбы и т.д. в бытовых или аналогичных им условиях.
Перчатки
Цена $8
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Наружный слой перчаток имеет ветро- и влагозащиту, внутренний выполнен из флиса и хорошо сохраняет тепло. На поверхности ладоней есть противоскользящие вставки. Кончики указательных пальцев покрыты специальным слоем и поддерживают работу с сенсорными экранами.
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