Недорогие и полезные товары с AliExpress: часы Xiaomi T-Rex Pro, наушники 1MORE и другое
Регулятор переменного тока
Цена $10
С помощью вращающегося колеса можно выставить необходимый диапазон нагрузки. Максимально используемый ток в 18 ампер. Защищает оборудования от перегорания либо компенсирует недостаток входных параметров.
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Качественный паяльник с экраном
Цена $8
Для нагрева паяльнику мощностью 80 Вт требуется меньше минуты. Температурный режим в пределах 180-500°С. В комплекте есть 5 дополнительных жал, подставка для инструмента, чистящий набор, приспособление для олова.
Джамп стартер
Цена $46
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Портативное автомобильное пусковое устройство UTRAI Jump Starter Power Bank ёмкостью 24000 мАч и пусковым током 1200А, кроме функций стартера можно использовать как компрессор, повербанк и фонарик.
Смарт-часы Xiaomi T-Rex Pro
Цена 9211 руб. по промокоду SPRSS1800
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- пульсометр 24/7, измерение кислорода в крови
- время работы: до 18 дней
- дисплей: 1.3", 360х360, AMOLED
- защита от воды: 10 ATM, защита по военному стандарту MIL-STD-810G
- GPS
- более 100 спорт. режимов
Отпариватель для одежды Xiaomi
Цена 2090р по промокоду SPRSS300
С таким устройством вам больше не нужен утюг. Отпариватель нагревается и выдает пар каждые 20 секунд. За счёт этого вам не нужна ровная поверхность, как с утюгом, можете привести в форму мятые вещи даже на вешалке. Вместе с расправлением неровностей убивает бактерии с одежды.
Кофеварка Polaris
Цена $43
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Рожковая кофеварка Polaris мощностью 800 Вт с лёгкостью приготовит бодрящий американо. Не хотите американо — попробуйте капучино.
Наушники 1MORE
Цена 2 662 руб. по промокоду PODAROK250
КУПИТЬ ТУТ - Redmi Buds 3 - Baseus W3 - Apple AirPods 3
Едва ли не лучше китайские наушники с активным шумоподавлением. На них есть много обзоров, где было отмечено и качество ANC, и фирменное звучание. Полгода назад они стоили 11 тысяч!
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