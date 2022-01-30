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Недорогие и полезные товары с AliExpress: часы Xiaomi T-Rex Pro, наушники 1MORE и другое

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Регулятор переменного тока

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Качественный паяльник с экраном

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Для нагрева паяльнику мощностью 80 Вт требуется меньше минуты. Температурный режим в пределах 180-500°С. В комплекте есть 5 дополнительных жал, подставка для инструмента, чистящий набор, приспособление для олова.

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Смарт-часы Xiaomi T-Rex Pro

Цена 9211 руб. по промокоду SPRSS1800

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  • пульсометр 24/7, измерение кислорода в крови
  • время работы: до 18 дней
  • дисплей: 1.3", 360х360, AMOLED
  • защита от воды: 10 ATM, защита по военному стандарту MIL-STD-810G
  • GPS
  • более 100 спорт. режимов

Отпариватель для одежды Xiaomi

Цена 2090р по промокоду SPRSS300

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С таким устройством вам больше не нужен утюг. Отпариватель нагревается и выдает пар каждые 20 секунд. За счёт этого вам не нужна ровная поверхность, как с утюгом, можете привести в форму мятые вещи даже на вешалке. Вместе с расправлением неровностей убивает бактерии с одежды.

Кофеварка Polaris

Цена $43

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Рожковая кофеварка Polaris мощностью 800 Вт с лёгкостью приготовит бодрящий американо. Не хотите американо — попробуйте капучино.

Наушники 1MORE

Цена 2 662 руб. по промокоду PODAROK250

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Едва ли не лучше китайские наушники с активным шумоподавлением. На них есть много обзоров, где было отмечено и качество ANC, и фирменное звучание. Полгода назад они стоили 11 тысяч!


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