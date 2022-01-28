Датчик топлива

Цена $9

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На нём присутствует шкала в виде заполняющегося топлива и подсвечивает каждое деление, тем самым позволяет видеть хорошо днём. При заказе можно выбрать несколько цветов подсветки.

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Мультиметр LOMVUM

Цена $17

КУПИТЬ ТУТ - RICHMETERS RM113D - ТУТ

Это многофункциональный измерительный прибор который объединяет в себе: вольтметр, амперметр, омметр. Должен быть у каждого мужика дома.

Автомобильный стартер 70MAI

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Цена $46

КУПИТЬ ТУТ - UTRAI 2000A - ТУТ - Baseus - Baseus 20000 мАч - 70mai max

Подойдет для бензиновых авто до 4 л и дизелей до 3 л. Имеет пусковой ток 600А, повербанк емкостью 11 000 мАч с 5В/2.4А на выход. Имеется встроенный фонарик для работы в темное время суток.

Зарядка Baseus на 65 Вт

Цена $10 промокод GIFT125

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КУПИТЬ ТУТ - 160 Вт

Устройство имеет LED-дисплей, который отображает вольтаж бортовой сети, защиту от перегревов, а также порт USB-C и USB-A.

USB-С отдает 68 Вт, USB-A 30Вт, при одновременном подключении портов: 45 Вт + 18 Вт

Рюкзак Tigernu

Цена $28

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Главный отдел находится под замком, пароль от которого будете знать только вы. Имеются секретные карманы, чтобы можно было быстро достать и убрать телефон/деньги. Также есть USB выход для зарядки устройств.

Потолочный светильник Xiaomi Yeelight

Цена 1319 руб

КУПИТЬ ТУТ - большой - на 480мм - Yeelight Crystal - популярный

Есть датчики освещённости и движения. Подходит ля помещений площадью до 10м.кв. Световой поток 670Лм, мощность 10Вт. Есть поддержка Алисы.

Держатель номера Xiaomi

Цена $4

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Такая табличка нужна, чтобы вам сообщили, если ваш автомобиль кому-то мешает. Цифры номера магнитятся к табличке, поэтому в любое время можно поменять номер. Имеет подвижный верх - можно закрыть номер.

Дремель

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Цена $27

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - HILDA

Используется для выполнения гравировки по металлу, камню, древесине, пластиковым и прочим материалам. Применяется для создания различных поделок, обработки, резки, шлифовки и полировки. Скорость вращения патрона до 12 000 об./мин.



