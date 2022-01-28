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Цена $10 промокод GIFT125

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  • USB-С отдает 68 Вт, USB-A 30Вт, при одновременном подключении портов:  45 Вт + 18 Вт

Рюкзак Tigernu

Цена $28

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Есть датчики освещённости и движения. Подходит ля помещений площадью до 10м.кв. Световой поток 670Лм, мощность 10Вт. Есть поддержка Алисы.

Держатель номера Xiaomi

Цена $4

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Такая табличка нужна, чтобы вам сообщили, если ваш автомобиль кому-то мешает. Цифры номера магнитятся к табличке, поэтому в любое время можно поменять номер. Имеет подвижный верх - можно закрыть номер.

Дремель

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Цена $27

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - HILDA

Используется для выполнения гравировки по металлу, камню, древесине, пластиковым и прочим материалам. Применяется для создания различных поделок, обработки, резки, шлифовки и полировки. Скорость вращения патрона до 12 000 об./мин.


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