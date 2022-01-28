Недорогие и полезные товары с AliExpress: светильник Xiaomi Meteorite, стартер 70MAI и другое
Датчик топлива
Цена $9
На нём присутствует шкала в виде заполняющегося топлива и подсвечивает каждое деление, тем самым позволяет видеть хорошо днём. При заказе можно выбрать несколько цветов подсветки.
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Мультиметр LOMVUM
Цена $17
КУПИТЬ ТУТ - RICHMETERS RM113D - ТУТ
Это многофункциональный измерительный прибор который объединяет в себе: вольтметр, амперметр, омметр. Должен быть у каждого мужика дома.
Автомобильный стартер 70MAI
Цена $46
КУПИТЬ ТУТ - UTRAI 2000A - ТУТ - Baseus - Baseus 20000 мАч - 70mai max
Подойдет для бензиновых авто до 4 л и дизелей до 3 л. Имеет пусковой ток 600А, повербанк емкостью 11 000 мАч с 5В/2.4А на выход. Имеется встроенный фонарик для работы в темное время суток.
Зарядка Baseus на 65 Вт
Цена $10 промокод GIFT125
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Устройство имеет LED-дисплей, который отображает вольтаж бортовой сети, защиту от перегревов, а также порт USB-C и USB-A.
- USB-С отдает 68 Вт, USB-A 30Вт, при одновременном подключении портов: 45 Вт + 18 Вт
Рюкзак Tigernu
Цена $28
Главный отдел находится под замком, пароль от которого будете знать только вы. Имеются секретные карманы, чтобы можно было быстро достать и убрать телефон/деньги. Также есть USB выход для зарядки устройств.
Потолочный светильник Xiaomi Yeelight
Цена 1319 руб
КУПИТЬ ТУТ - большой - на 480мм - Yeelight Crystal - популярный
Есть датчики освещённости и движения. Подходит ля помещений площадью до 10м.кв. Световой поток 670Лм, мощность 10Вт. Есть поддержка Алисы.
Держатель номера Xiaomi
Цена $4
Такая табличка нужна, чтобы вам сообщили, если ваш автомобиль кому-то мешает. Цифры номера магнитятся к табличке, поэтому в любое время можно поменять номер. Имеет подвижный верх - можно закрыть номер.
Дремель
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Цена $27
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - HILDA
Используется для выполнения гравировки по металлу, камню, древесине, пластиковым и прочим материалам. Применяется для создания различных поделок, обработки, резки, шлифовки и полировки. Скорость вращения патрона до 12 000 об./мин.
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