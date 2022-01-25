Шкив

Цена $36

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Одноколесное устройство для занятий альпинизмом. Шкив предназначен для протягивания ленты, троса, веревки. Изготовлен из сплава алюминия, внутри изделия стоит подшипник для вращения в обе стороны. Выдерживает статическое напряжение до 800 кг.

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Пусковое устройство для авто

Цена $40

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Пусковое портативное устройство поможет завести вашу машину при разряженном аккумуляторе. Одной из особенностей устройства является его термостойкость и работоспособность в температурном режиме от -20 до 60 градусов.

Набор отверток

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Цена $11

КУПИТЬ ТУТ - DEKO - WORKPRO

Электрическая отвертка с большим многофункциональным комплектом сменных бит. В кейсе располагается до 115 предметов, они имеют форму плоского типа, треугольного, шестигранного, квадратного, звездочного, крестообразного, четырехгранного.

Сабельная пила

Цена 12.15 - 24.36

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КУПИТЬ ТУТ - WORKPRO

Сабельная пила подойдет для резки различных материалов: дерево, листовая сталь, трубы, стержни, алюминий, латунь, медь и т. д. Максимальная мощность - 900W. Пригодится любому мастеру.

Отпариватель для одежды XIAOMI

Цена $28

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Имеет мощность 1200Вт, рабочую температуру 130 градусов, быстрый нагрев всего 30 секунд, резервуар для воды объёмом 160мл, поддерживает вертикальную и горизонтальную глажку.

Ирригатор Xiaomi Soocas W3

Цена $38

КУПИТЬ ТУТ - Mornwell D52 - крутой

7 режимов, 4 вида насадок, вращение насадки на 360°,

резервуар для воды 230 мл,

влагозащита IPX7,

аккумулятор 2200 мАч (до 80 дней работы),

зарядка по USB

Толщиномер

Цена $36

КУПИТЬ ТУТ - ETARI ET 555 - другой

В основном применяют при подборе автомобилей. За пару секунд вычисляет толщину слоя красочного покрытия и вы можете узнать, красился автомобиль или нет.



