Недорогие и полезные товары с AliExpress: пусковое устройство Xiaomi, отпариватель и другое
Шкив
Цена $36
Одноколесное устройство для занятий альпинизмом. Шкив предназначен для протягивания ленты, троса, веревки. Изготовлен из сплава алюминия, внутри изделия стоит подшипник для вращения в обе стороны. Выдерживает статическое напряжение до 800 кг.
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Пусковое устройство для авто
Цена $40
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Пусковое портативное устройство поможет завести вашу машину при разряженном аккумуляторе. Одной из особенностей устройства является его термостойкость и работоспособность в температурном режиме от -20 до 60 градусов.
Набор отверток
Цена $11
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Электрическая отвертка с большим многофункциональным комплектом сменных бит. В кейсе располагается до 115 предметов, они имеют форму плоского типа, треугольного, шестигранного, квадратного, звездочного, крестообразного, четырехгранного.
Сабельная пила
Цена 12.15 - 24.36
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Сабельная пила подойдет для резки различных материалов: дерево, листовая сталь, трубы, стержни, алюминий, латунь, медь и т. д. Максимальная мощность - 900W. Пригодится любому мастеру.
Отпариватель для одежды XIAOMI
Цена $28
Имеет мощность 1200Вт, рабочую температуру 130 градусов, быстрый нагрев всего 30 секунд, резервуар для воды объёмом 160мл, поддерживает вертикальную и горизонтальную глажку.
Ирригатор Xiaomi Soocas W3
Цена $38
КУПИТЬ ТУТ - Mornwell D52 - крутой
- 7 режимов, 4 вида насадок, вращение насадки на 360°,
- резервуар для воды 230 мл,
- влагозащита IPX7,
- аккумулятор 2200 мАч (до 80 дней работы),
- зарядка по USB
Толщиномер
Цена $36
КУПИТЬ ТУТ - ETARI ET 555 - другой
В основном применяют при подборе автомобилей. За пару секунд вычисляет толщину слоя красочного покрытия и вы можете узнать, красился автомобиль или нет.
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