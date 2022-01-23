Недорогие и полезные товары с AliExpress: электролобзик Deko, набор инструментов и другое
Подъёмный двигатель
Цена $16
Этот моторчик "выталкивает" основной поршень, который приводиться в действие с помощью батарейки, разместить её можно на креплении сбоку, там отходит небольшая полоска, куда её и цепляют.
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Samsung Galaxy A52
Цена 21893р с 24 января. Добавляйте уже сейчас в корзину.
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Популярная модель на российском рынке с экраном 90 Гц и полноценной защитой от воды по стандарту IP68 (для такой цены это редкость). Официальная гарантия и быстрая доставка со склада в РФ.
Набор ручных инструментов
Цена $51
Просто офигенный наборчик, который должен быть у каждого мужика. Набор инструментов в удобном кейсе для домашнего ремонта или починки автомобиля. Всего к заказу доступно восемь разных комплектов с напильниками, молотками, отвёртками, строительными ножами, гаечными ключами, плоскогубцами, ножовкой, трещотками, торцевыми головками и так далее
Кронштейн для монитора
Цена $20
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Подходит для мониторов с диагональю от 14 до 32 дюйма и весом до 15 кг. Конструкция регулируемая: можно выдвинуть и повернуть так, как удобно.
Электронасос для повышения давления воды
Цена $34
Со своей задачей справляется отлично. Поставил перед проточным фильтром, давление увеличилось в два раза. Два режима: включен всегда и включается от встроенного датчика протока.
Магнитола
Цена $33
Удобная магнитола с большим сенсорным экраном и большим дополнительным функционалом. Можно не только смотреть фильмы на этом устройстве, но и устанавливать дополнительные приложения.
Электролобзик Deko
Цена $18
С его помощью можно распилить ДВП, ДСП, доску и даже пластиковые панели. Комплектуется несколькими пилками, а также лазерным указателем для максимально точного пиления. Элементы настройки позволяют выставить пилку под любым углом.
Сабельная пила
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Цена 12.15 - 24.36
Используемая для резки различных материалов, при помощи инструмента легко разрезать листовой металл, лезвие сменного типа, в комплекте есть ключ шестигранник затягивающий удерживающий патрон.
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