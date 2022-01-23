Подъёмный двигатель

Цена $16

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Этот моторчик "выталкивает" основной поршень, который приводиться в действие с помощью батарейки, разместить её можно на креплении сбоку, там отходит небольшая полоска, куда её и цепляют.

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Samsung Galaxy A52

Цена 21893р с 24 января. Добавляйте уже сейчас в корзину.

КУПИТЬ ТУТ - 8/256 ГБ - Galaxy A03 Core - Galaxy A32

Популярная модель на российском рынке с экраном 90 Гц и полноценной защитой от воды по стандарту IP68 (для такой цены это редкость). Официальная гарантия и быстрая доставка со склада в РФ.

Набор ручных инструментов

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Цена $51

КУПИТЬ ТУТ - WORKPRO

Просто офигенный наборчик, который должен быть у каждого мужика. Набор инструментов в удобном кейсе для домашнего ремонта или починки автомобиля. Всего к заказу доступно восемь разных комплектов с напильниками, молотками, отвёртками, строительными ножами, гаечными ключами, плоскогубцами, ножовкой, трещотками, торцевыми головками и так далее

Кронштейн для монитора

Цена $20

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

Подходит для мониторов с диагональю от 14 до 32 дюйма и весом до 15 кг. Конструкция регулируемая: можно выдвинуть и повернуть так, как удобно.

Электронасос для повышения давления воды

Цена $34

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Со своей задачей справляется отлично. Поставил перед проточным фильтром, давление увеличилось в два раза. Два режима: включен всегда и включается от встроенного датчика протока.

Магнитола

Цена $33

КУПИТЬ ТУТ - на Android

Удобная магнитола с большим сенсорным экраном и большим дополнительным функционалом. Можно не только смотреть фильмы на этом устройстве, но и устанавливать дополнительные приложения.

Электролобзик Deko

Цена $18

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С его помощью можно распилить ДВП, ДСП, доску и даже пластиковые панели. Комплектуется несколькими пилками, а также лазерным указателем для максимально точного пиления. Элементы настройки позволяют выставить пилку под любым углом.

Сабельная пила

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Цена 12.15 - 24.36

КУПИТЬ ТУТ - WORKPRO

Используемая для резки различных материалов, при помощи инструмента легко разрезать листовой металл, лезвие сменного типа, в комплекте есть ключ шестигранник затягивающий удерживающий патрон.