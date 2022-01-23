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Недорогие и полезные товары с AliExpress: электролобзик Deko, набор инструментов и другое

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Со своей задачей справляется отлично. Поставил перед проточным фильтром, давление увеличилось в два раза. Два режима: включен всегда и включается от встроенного датчика протока.

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Удобная магнитола с большим сенсорным экраном и большим дополнительным функционалом. Можно не только смотреть фильмы на этом устройстве, но и устанавливать дополнительные приложения.

Электролобзик Deko

Цена $18

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С его помощью можно распилить ДВП, ДСП, доску и даже пластиковые панели. Комплектуется несколькими пилками, а также лазерным указателем для максимально точного пиления. Элементы настройки позволяют выставить пилку под любым углом.

Сабельная пила

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Цена 12.15 - 24.36

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Используемая для резки различных материалов, при помощи инструмента легко разрезать листовой металл, лезвие сменного типа, в комплекте есть ключ шестигранник затягивающий удерживающий патрон.

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Теги

xiaomi aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника подборка дешевые товары находки для мужиков
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Дмитрий Булаев
13:18
Чего?
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Сергей Светлый
13:18
В стране есть резерв из высококлассных преступников...это типа радостная новость?
Российские хакеры встревожены арестом группировки REvil и планируют переехать в другую страну
ev_rus
13:15
Ты когда ремонт закончишь кайфовщик, все на полу спишь? Что за видеокарта у тебя теперь, богач, FX 5600Ультра AGP? Хорошая карта была. У меня после Вуду3, GF2, GF4, была она и потом 6800, и т.д.
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
REY_B_
13:14
Но с другой стороны, почему Россию должны заботить проблемы стран, которые считают её врагами? Вот Майкрософт участвует в антироссийских санкциях по Крыму. Но российские правоохранители проверяют кажд...
Российские хакеры встревожены арестом группировки REvil и планируют переехать в другую страну
Deathklock
13:09
Может стоить залочить fps под частоту монитора? Стабильный фреймтайм, меньший нагрев вк и цп, да и нервы в порядке) Не у всех же 144гц моники)
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
Drukalo
13:09
Всякие дегенерати типа Сальвадоров начали затариваться купили целих 15 биткрв на 15 лямов) счас опять небольшой отскок с очередним подальшим обвалом). . бедние тупие гондурасники должни ставать еще б...
Доходность майнинга Ethereum упала на дно - сроки окупаемости карт серии RTX 3000 превысили 3 года
Дмитрий Булаев
13:08
Если нвидиа сделает капча и возможной продажу фе только одну в руки то может мы получим нормальную карту в красивом исполнении и ща красивую цену
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Максим Лобков
13:08
Автор, может все-таки эфир переходит на Proof-of-Stake (PoS)? Proof of Work(PoW) - старая и энергозатратная технология.
Доходность майнинга Ethereum упала на дно - сроки окупаемости карт серии RTX 3000 превысили 3 года
Дмитрий Булаев
13:06
А фаундерс эдишен не будет?
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
REY_B_
13:06
Вообще-то всё наглядно показывается на профильных сайтах. - S&P 500 устойчиво падает. А пока падает, падает и крипта. А следом цены на видеокарты. И падать будут ещё долго. - Чтобы начать надувать нов...
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
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