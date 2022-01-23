Vivo готовится к выпуску смартфона Vivo Y75 5G. Недавно MySmartPrice получил эксклюзивные изображения предстоящего Vivo Y75 5G.
реклама
Рендеры показывают, что Vivo Y75 5G будет оснащен 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. Устройство может работать на восьмиядерном процессоре Dimensity 700 в сочетании с графическим процессором Mali G57. Сообщается, что телефон продается в одной конфигурации — 8 ГБ + 128 ГБ.
В телефоне будет установлена тройная задняя камера. Основным датчиком может быть 50-мегапиксельный сенсор, два других датчика на 2Мп. Для селфи используется 16-мегапиксельная камера.
На правом краю телефона находятся качельки регулировки громкости и кнопка включения со сканером отпечатков пальцев. На нижнем торце находятся аудиоразъем 3,5 мм, порт Type-C для зарядки и решетка динамика.
Vivo Y75 5G будет продаваться в двух цветовых решениях — Aurora и Black. Вариант цвета Aurora имеет градиентную отделку.
Y75 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Предстоящее устройство серии Y будет поддерживать функцию виртуальной оперативной памяти Memory Fusion 2.0 объемом 4 ГБ. В роли операционной системы выступает FunTouch OS 12 на базе Android 12.