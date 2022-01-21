Недорогие и полезные товары с AliExpress: массажер Yunmai Pro, очки Xiaomi и другое
Портативный паяльник
Цена $22
Паяльник имеет гибкие настройки, его можно прошивать и он очень удобен в использовании. Да и для стола очень удобно: и формат, и регулировка температуры. Кстати: паяльное жало можно сменить на обычный бак.
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Швабра Xiaomi Deerma
Цена 900р берем купон продавца 3 940р + промокод WOWJAN100
Заливаете моющее средство в бак и распыляете, тут же проводя тряпкой по мокрому месту. Не нужно наливать воду в ведро, мешать с раствором и менять её. Резервуара ёмкостью 350мл хватит на уборку дома площадью 100м².
Шлифовальная машинка DEKO
Цена $14.65 - 66.15
- мощность 135 W
- 10000-36000 об/мин
- 5 скоростей
- цанга 3.2 mm
Массажный пистолет
Цена $22
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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Крутой YUNMAI - Массажер Шиацу
- 5 скоростей, разные режимы работы
- 4 массажные насадки в комплекте для разных групп мышц
- аккумулятор 2900mah (84 дня работы по 10 минут в день)
- низкий уровень шума 45дБ
Беспроводные наушники Lenovo LP1
Цена $11.19 - 23.26
КУПИТЬ ТУТ - Ugreen HiTune X5 - Baseus D02 Pro - Baseus W3 - Xiaomi
Уши выглядят стильно, имеют Bluetooth 5.0, сенсорное управление, автоматическое сопряжение, защиту IPX7, до 12 часов беспрерывной работы с чехлом-зарядкой.
Угловая шлифовальная машина
Цена $66
Беспроводная УШМ, можно приобрести сразу с двумя аккумуляторами. При необходимости можно резать металл до 4 миллиметров и более.
Циркулярка
Цена $32.90 - 84.99
Оснащена инфракрасным лазером для точной разметки. Предназначена в качестве обрабатывающего инструмента с древесиной, полихлорвиниловых труб, срезания фаски, распила брусков, прочих хозяйственных работ.
Очки Xiaomi
Цена $13
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С защитой от синего излучения и УФ-излучения. Несомненно эти очки снижают нагрузку на глаза. За компьютером нахожусь по 8 часов в день, минимум. Ношу неделю, эффект довольно сильно ощутим.
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