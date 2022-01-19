Смартфон поступит на мировой рынок с чипсетом Snapdragon

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Xiaomi выпустила смартфоны серии Redmi Note 11 в Китае еще в октябре. Компания готова представить линейку Redmi Note 11 во всем мире 26 января. В преддверии запуска мы узнаем ключевые подробности о глобальных моделях Redmi Note 11 благодаря нескольким сертификатам, полученным за последние несколько дней.

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Инсайдер @TechInsiderBlog поделился материалами подтверждающими некоторыми характеристиками смартфона.

Глобальная модель Redmi Note 11 Pro получит дисплей с частотой 120 Гц. Устройство будет оснащено батареей емкостью 5000 мАч, которая будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт. Телефон дебютирует в черном и синем цветах. На данный момент остальные характеристики глобального Redmi Note 11 Pro остаются неизвестными. Прошлые утечки предполагают, что устройство поступит на мировой рынок с чипсетом Snapdragon.

Напомним, что китайский вариант Redmi Note 11 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, защитой Corning Gorilla Glass 5, плотностью пикселей 395 PPI и частотой дискретизации касания 360 Гц. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimnensity 920 совместно с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Что касается фотовозможностей, в телефоне установлена тройная камера, которая включает в себя 108-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельный телемакросенсор. На лицевой панеле находится 16-мегапиксельная селфи-камера. Смартфон оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев, а также поддерживает разблокировку по лицу.

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Что касается подключения, Redmi Note 11 Pro имеет такие функции, как поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth v5.2, GPS, NFC, аудиоразъем 3,5 мм и порт type-c. Устройство имеет толщину 8,3 мм и весит 207 граммов.