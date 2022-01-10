Недорогие и полезные товары с AliExpress: наушники HONOR, ноутбук HUAWEI MateBook и другое
Смарт-ключ
Цена $81
Универсальный смарт-ключ для авто с ЖК дисплеем, подойдет для автомобилей BMW, Mercedes, Audi, Jeep, Hyundai и Kia и других. На выбор существует выбор логотипа на ключе, а также 4 цветовых схемы: серебристая, красная, фиолетовая и черная.
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Роутер HONOR 3
Цена 2 390 руб
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- Wi-Fi 6 Plus
- Высокая скорость сети 3000 Мбит/с
- Усовершенствованный Wi-Fi 5
- Быстрая передача данных на несколько устройств
Ноутбук HUAWEI MateBook D15
Цена 40 490 руб по промокоду SSWNC6500 и купону продавца
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - MateBook D15 8/512 ГБ - Lenovo IdeaPad 3
Рабочая лошадка. Отлично подойдет для учебы и офисных задач, особенно когда важна мобильность. Для своих 15 дюймов он компактный и легкий. А еще зарядка по type-c, а зарядный блочок смартфонного размера
Мультиметр
Цена $15
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КУПИТЬ ТУТ - RICHMETERS RM113D
Портативный цифровой мультиметр с клещами с большим экраном с подсветкой. Он точно и бесконтактно измеряет напряжение переменного и постоянного тока. Подходит для тестирования и обслуживания электрического оборудования.
Беспроводные наушники Amazfit
Цена $40
КУПИТЬ ТУТ - Baseus W3 - AKG K 361-BT - JBL Tune 500BT - HONOR
Резко подешевевшие TWS-наушники Amazfit неплохо звучат, долго работает, не боятся воды и пота, а так же дополняются удобными магнитными дужками. Встроенный пульсометр позволяет отказаться от наручного браслета или часов.
Электрическая отвертка
Цена $34
КУПИТЬ ТУТ - Bosch GO 2 - HOTO - Xiaomi Wowstick
Электрическая мини отвертка с комплектом из 26 бит, устанавливаются в патрон диаметром 6,35 мм. Электроинструмент имеет многофункциональную область использования от сборки мелких предметов, закручивании шурупов, саморезов, гаек и болтов до точного ремонта техники.
Горелка
Цена $10
Предназначена для приготовления пищи на открытом воздухе, а также обогрева помещения, палатки. Её можно взять с собой на ночевку на природу, охоту, рыбалку. Конфорка выполнена из нержавеющей стали, со специальным клапаном, при помощи которого можно отрегулировать подачу газа.
Полировальная машинка
Цена $20
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КУПИТЬ ТУТ - Youpin Baseus - для шлифовки
Поможет отполировать кузов вашего автомобиля до блеска. Машинка роторная, развивает скорость от 500 до 3500 об/мин. Мощность 700 Вт, низкий уровень шума, 6 регулировок скорости, диаметр диска 125 мм.
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