Смарт-ключ

Цена $81

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Универсальный смарт-ключ для авто с ЖК дисплеем, подойдет для автомобилей BMW, Mercedes, Audi, Jeep, Hyundai и Kia и других. На выбор существует выбор логотипа на ключе, а также 4 цветовых схемы: серебристая, красная, фиолетовая и черная.

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Роутер HONOR 3

Цена 2 390 руб

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Wi-Fi 6 Plus

Высокая скорость сети 3000 Мбит/с

Усовершенствованный Wi-Fi 5

Быстрая передача данных на несколько устройств

Ноутбук HUAWEI MateBook D15

Цена 40 490 руб по промокоду SSWNC6500 и купону продавца

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КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - MateBook D15 8/512 ГБ - Lenovo IdeaPad 3

Рабочая лошадка. Отлично подойдет для учебы и офисных задач, особенно когда важна мобильность. Для своих 15 дюймов он компактный и легкий. А еще зарядка по type-c, а зарядный блочок смартфонного размера

Мультиметр

Цена $15

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КУПИТЬ ТУТ - RICHMETERS RM113D

Портативный цифровой мультиметр с клещами с большим экраном с подсветкой. Он точно и бесконтактно измеряет напряжение переменного и постоянного тока. Подходит для тестирования и обслуживания электрического оборудования.

Беспроводные наушники Amazfit

Цена $40

КУПИТЬ ТУТ - Baseus W3 - AKG K 361-BT - JBL Tune 500BT - HONOR

Резко подешевевшие TWS-наушники Amazfit неплохо звучат, долго работает, не боятся воды и пота, а так же дополняются удобными магнитными дужками. Встроенный пульсометр позволяет отказаться от наручного браслета или часов.

Электрическая отвертка

Цена $34

КУПИТЬ ТУТ - Bosch GO 2 - HOTO - Xiaomi Wowstick

Электрическая мини отвертка с комплектом из 26 бит, устанавливаются в патрон диаметром 6,35 мм. Электроинструмент имеет многофункциональную область использования от сборки мелких предметов, закручивании шурупов, саморезов, гаек и болтов до точного ремонта техники.

Горелка

Цена $10

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Предназначена для приготовления пищи на открытом воздухе, а также обогрева помещения, палатки. Её можно взять с собой на ночевку на природу, охоту, рыбалку. Конфорка выполнена из нержавеющей стали, со специальным клапаном, при помощи которого можно отрегулировать подачу газа.

Полировальная машинка

Цена $20

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КУПИТЬ ТУТ - Youpin Baseus - для шлифовки

Поможет отполировать кузов вашего автомобиля до блеска. Машинка роторная, развивает скорость от 500 до 3500 об/мин. Мощность 700 Вт, низкий уровень шума, 6 регулировок скорости, диаметр диска 125 мм.



