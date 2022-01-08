Зарядник для батареек

Цена $4

КУПИТЬ ТУТ - LiitoKala Lii-PD4

Это устройство всегда пригодится дома и сможет сэкономить ваши деньги. Подходят для всех распространённых типов аккумуляторов (написано 16 типов). Li-ion, Ni-MH, Ni-Cd и др.

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Паяльник 80 Вт

Цена $9

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Имеет встроенную функцию регулировки температуры. Диапазон 180-500 градусов Цельсия. Нагревательный элемент с изолятором из керамики. Предназначен для ремонтных и авто-слесарных работ. Удобен для пайки мелких элементов.

Робот пылесос Xiaomi G1

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Цена 11 190р по промокоду SSWNC1600 и купону продавца

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Cухая и влажная уборка, объем пылесборника 0.6 л, циклонный фильтр, 7 режимов уборки, отсрочка старта, обнаружение препятствий, автономность до 90 минут, управление через приложение со смартфона по Wi-Fi.

Наушники Xiaomi Amazfit PowerBuds

Цена 37$ по промокоду MAXI22 и купону продавца

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КУПИТЬ ТУТ - Baseus W3 - AKG K 361-BT - JBL Tune 500BT - HONOR

Наушники с датчиком сердцебиения. Сами уши максимально ориентированы на спорт: магнитные крючки для лучшей посадки в ушах, пульсометр, защита от воды и пыли IP55. Также они могут определять, когда пользователь отдыхает, чтобы снизить уровень громкости или заснул, чтобы отключить звук.

Apple iPhone 12 64ГБ

Цена 54 591р

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Имеет 6.1 дюймовый дисплей, камеру на 12 Мп, аккумулятор ёмкостью 2815 мАч, процессор Apple A14 Bionic. Есть Ростест, официальная гарантия и бесплатная доставка.

Тонометр

Цена $16

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Автоматический тонометр для измерения артериального давления. Устройство оснащено ЖК-дисплеем. Для получения более точных результатов измерения, есть регулировка параметров. Измерить давление можно, всего лишь нажав одну кнопку.

Электрический гаечный ключ

Цена $40

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Используется трещоточный механизм для упрощения различных торцевых головок как крестообразных, плоских и шестигранных бит. Крутящий момент достигает до 40 нм. В комплекте есть 8 различных насадок. Скорость вращения 230 об./мин.

Нивелир лазерный

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Цена $9

КУПИТЬ ТУТ - HILDA

Используется для разметки, вычисление углов и предметов, помещений. Находят частое применение в строительных работах, при выставлении точных значений на вертикальной и горизонтальной плоскостях. Лазерный луч проходит с 2 сторон под углом 90 градусов.



