Недорогие и полезные товары с AliExpress: нивелир HILDA, наушники Xiaomi и другое
Зарядник для батареек
Цена $4
КУПИТЬ ТУТ - LiitoKala Lii-PD4
Это устройство всегда пригодится дома и сможет сэкономить ваши деньги. Подходят для всех распространённых типов аккумуляторов (написано 16 типов). Li-ion, Ni-MH, Ni-Cd и др.
реклама
Подпишитесь на Telegram канал и группу вконтакте, там найдете другие полезные товары.
Паяльник 80 Вт
Цена $9
Имеет встроенную функцию регулировки температуры. Диапазон 180-500 градусов Цельсия. Нагревательный элемент с изолятором из керамики. Предназначен для ремонтных и авто-слесарных работ. Удобен для пайки мелких элементов.
Робот пылесос Xiaomi G1
Цена 11 190р по промокоду SSWNC1600 и купону продавца
Cухая и влажная уборка, объем пылесборника 0.6 л, циклонный фильтр, 7 режимов уборки, отсрочка старта, обнаружение препятствий, автономность до 90 минут, управление через приложение со смартфона по Wi-Fi.
Наушники Xiaomi Amazfit PowerBuds
Цена 37$ по промокоду MAXI22 и купону продавца
реклама
КУПИТЬ ТУТ - Baseus W3 - AKG K 361-BT - JBL Tune 500BT - HONOR
Наушники с датчиком сердцебиения. Сами уши максимально ориентированы на спорт: магнитные крючки для лучшей посадки в ушах, пульсометр, защита от воды и пыли IP55. Также они могут определять, когда пользователь отдыхает, чтобы снизить уровень громкости или заснул, чтобы отключить звук.
Apple iPhone 12 64ГБ
Цена 54 591р
Имеет 6.1 дюймовый дисплей, камеру на 12 Мп, аккумулятор ёмкостью 2815 мАч, процессор Apple A14 Bionic. Есть Ростест, официальная гарантия и бесплатная доставка.
Тонометр
Цена $16
Автоматический тонометр для измерения артериального давления. Устройство оснащено ЖК-дисплеем. Для получения более точных результатов измерения, есть регулировка параметров. Измерить давление можно, всего лишь нажав одну кнопку.
Электрический гаечный ключ
Цена $40
Используется трещоточный механизм для упрощения различных торцевых головок как крестообразных, плоских и шестигранных бит. Крутящий момент достигает до 40 нм. В комплекте есть 8 различных насадок. Скорость вращения 230 об./мин.
Нивелир лазерный
реклама
Цена $9
Используется для разметки, вычисление углов и предметов, помещений. Находят частое применение в строительных работах, при выставлении точных значений на вертикальной и горизонтальной плоскостях. Лазерный луч проходит с 2 сторон под углом 90 градусов.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила