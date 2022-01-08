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Apple iPhone 12 64ГБ

Цена 54 591р

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Имеет 6.1 дюймовый дисплей, камеру на 12 Мп, аккумулятор ёмкостью 2815 мАч, процессор Apple A14 Bionic. Есть Ростест, официальная гарантия и бесплатная доставка.

Тонометр

Цена $16

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Автоматический тонометр для измерения артериального давления. Устройство оснащено ЖК-дисплеем. Для получения более точных результатов измерения, есть регулировка параметров. Измерить давление можно, всего лишь нажав одну кнопку.

Электрический гаечный ключ

Цена $40

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Используется трещоточный механизм для упрощения различных торцевых головок как крестообразных, плоских и шестигранных бит. Крутящий момент достигает до 40 нм. В комплекте есть 8 различных насадок. Скорость вращения 230 об./мин.

Нивелир лазерный

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Цена $9

КУПИТЬ ТУТ - HILDA

Используется для разметки, вычисление углов и предметов, помещений. Находят частое применение в строительных работах, при выставлении точных значений на вертикальной и горизонтальной плоскостях. Лазерный луч проходит с 2 сторон под углом 90 градусов.


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