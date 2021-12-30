Недорогие и полезные товары с AliExpress: ноутбук TundeRobot ZERO, гидравлический ключ и другое
Карабин
Цена $17
Карабин это незаменимая вещь в походе. Его легко можно прикрепить к рюкзаку или куртке.
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На боковой части у него есть линейка и компас с детальными делениями для лучшего ориентирования на местности. Жёлтая подсветка поможет различить направление в любой момент времени.
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Пусковое устройство для авто
Цена $58
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Универсальное устройство, которым можно и машину "подкурить" и зарядить ваши гаджеты вплоть до ноутбука (функция повербанк) + есть фонарик, многим такое по душе. Подходит для авто разных размеров и назначения.
Ноутбук TundeRobot ZERO
Цена 97800р с купоном продавца и промокодом WOWAWARD10000
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Игровой ноутбук весьма с мощными характеристиками. Внешний его вид на уровне, приятный цвет, красивые линии корпуса.
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RTX3060 i7-11800H / 165 Гц, 16", 2.5K / 16+512 ГБ SSD / RTX3060 / Win 10 Pro
Игровая консоль
Цена $10
КУПИТЬ ТУТ - SEGA MEGA DRIVE 2
Это можно так сказать, "Денди" в виде тв стика с классическими 8-битными играми на борту. Плюс 2 беспроводных джойстики в комплекте.
Насос для перекачки
Цена $13
Используется для перекачивания различных жидкостей через общую ёмкость. Поможет слить топливо из бака или откачать масло из картера. Ёмкость составляет 2 л. Она изготовлена из прочного пластика. В конструкции есть два шланга сообщающихся с крышкой резервуара для сбора.
Детектор газа
Цена $19
Детектор утечки горючих газов AS8800L с визуализацией уровня его концентрации по лучшей цене. Визуализация повышает эффективность обнаружения его источника. Предназначен для детектирования углеводородов.
Гидравлический ключ
Цена $30
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Специальный инструмент, предназначенный для механизации процессов свинчивания и развинчивания буровых, обсадных, насосно-компрессорных труб различного диаметра и бурового инструмента. Диаметр отверстия составляет от 4 до 70 мм. Сила сжатия 45 кн.
Система контроля давления в шинах
Цена $25
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Контроллер принимает текущие данные со всех 4 колес на модуль устанавливаемый внутри салона автомобиля. На дисплее отображается значение, тем самым вы всегда будете проинформированы о состоянии давлении, что значительно сэкономит вам время, уменьшит износ шин и предотвратить ДТП.
Привод для штор
Цена $132
Привод для штор, жалюзи и роллетов. Устройство имеет две функции опускания и подъема. Работает от беспроводного пульта дистанционного управления и настенного встроенного модуля. Канал связи wifi. Рабочая радиочастота 2,4 герц. Важная особенность состоит в тм, что на мобильном приложении вашего смартфона можно поставить таймер включения с действием.
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