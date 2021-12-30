Карабин

Цена $17

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Карабин это незаменимая вещь в походе. Его легко можно прикрепить к рюкзаку или куртке.

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На боковой части у него есть линейка и компас с детальными делениями для лучшего ориентирования на местности. Жёлтая подсветка поможет различить направление в любой момент времени.

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Пусковое устройство для авто

Цена $58

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Универсальное устройство, которым можно и машину "подкурить" и зарядить ваши гаджеты вплоть до ноутбука (функция повербанк) + есть фонарик, многим такое по душе. Подходит для авто разных размеров и назначения.

Ноутбук TundeRobot ZERO

Цена 97800р с купоном продавца и промокодом WOWAWARD10000

КУПИТЬ ТУТ - Ультрабук Iger S1 - Lenovo IdeaPad 3 - ноутбуки HONOR и HUAWEI

Игровой ноутбук весьма с мощными характеристиками. Внешний его вид на уровне, приятный цвет, красивые линии корпуса.

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RTX3060 i7-11800H / 165 Гц, 16", 2.5K / 16+512 ГБ SSD / RTX3060 / Win 10 Pro

Игровая консоль

Цена $10

КУПИТЬ ТУТ - SEGA MEGA DRIVE 2

Это можно так сказать, "Денди" в виде тв стика с классическими 8-битными играми на борту. Плюс 2 беспроводных джойстики в комплекте.

Насос для перекачки

Цена $13

КУПИТЬ ТУТ - еще

Используется для перекачивания различных жидкостей через общую ёмкость. Поможет слить топливо из бака или откачать масло из картера. Ёмкость составляет 2 л. Она изготовлена из прочного пластика. В конструкции есть два шланга сообщающихся с крышкой резервуара для сбора.

Детектор газа

Цена $19

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Детектор утечки горючих газов AS8800L с визуализацией уровня его концентрации по лучшей цене. Визуализация повышает эффективность обнаружения его источника. Предназначен для детектирования углеводородов.

Гидравлический ключ

Цена $30

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Специальный инструмент, предназначенный для механизации процессов свинчивания и развинчивания буровых, обсадных, насосно-компрессорных труб различного диаметра и бурового инструмента. Диаметр отверстия составляет от 4 до 70 мм. Сила сжатия 45 кн.

Система контроля давления в шинах

Цена $25

КУПИТЬ ТУТ - TEYES TPMS - дешевая

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Контроллер принимает текущие данные со всех 4 колес на модуль устанавливаемый внутри салона автомобиля. На дисплее отображается значение, тем самым вы всегда будете проинформированы о состоянии давлении, что значительно сэкономит вам время, уменьшит износ шин и предотвратить ДТП.

Привод для штор

Цена $132

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Привод для штор, жалюзи и роллетов. Устройство имеет две функции опускания и подъема. Работает от беспроводного пульта дистанционного управления и настенного встроенного модуля. Канал связи wifi. Рабочая радиочастота 2,4 герц. Важная особенность состоит в тм, что на мобильном приложении вашего смартфона можно поставить таймер включения с действием.