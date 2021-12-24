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Это умный антибактериальный увлажнитель воздуха. Объем 4.5 л. Мягкая приятная подсветка, прозрачный индикатор уровня воды. Скорость испарения 300 мл/час. Бесплатная доставка из РФ.

Газовый паяльник

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Цена $7

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Подобный инструмент заменяет газовую горелку, обычный паяльник (для грубых работ), компактный фен. Особенно хорош в небольших хозяйственных работах вдали от розетки.

Умещается в карман, заправляется из обычного баллончика и прекрасно работает даже на сильном холоде.

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