Недорогие и полезные товары с AliExpress: бинокль 40x22 HD, увлажнитель Xiaomi Humidifier и другое
Монтажный гаечный ключ
Цена $12
Универсальный гаечный ключ, который обязан быть у каждого уважающего себя домашнего мастера. Прочный и долговечный регулируемый гаечный ключ из углеродистой стали. С помощью данного ключа мастер сможет открутить или прикрутить подводку к смесителю.
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Система видеонаблюдения Jooan
Цена $126
КУПИТЬ ТУТ - ZOSI - Hiseeu
Имеет 8 каналов для вещания видеопотока с камер наблюдения. Корпус видеокамер влагонепроницаемый, есть беспроводной модуль wi-fi для передачи сигнала. Можно управлять удаленно через мобильное приложение на смартфоне.
Светодиодная гирлянда
Цена $6
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - лента - Xiaomi Yeelight
Светодиодная гирлянда на елку, работающая через приложение к телефону. Вы легко можете сами менять цвет, яркость и даже выбирать музыку. Доступна длина 5, 10 и 20м.
Пусковое устройство для авто
Цена $59
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Универсальное устройство, которым можно и машину "подкурить" и зарядить ваши гаджеты вплоть до ноутбука (функция повербанк) + есть фонарик, многим такое по душе. Подходит для авто разных размеров и назначения.
Ноутбук CHUWI
Цена $329
КУПИТЬ ТУТ - Мощнее - HUAWEI MateBook D15 - MAIBENBEN - еще
Модель с 14,1-дюймовым IPS-экраном передаёт насыщенное изображение. За работу отвечает процессор Intel N4000, за быстродействие — 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.
Бинокль 40x22 HD
Цена $10
КУПИТЬ ТУТ - монокуляр - телескоп
Самый популярный бинокль на Алиэкспресс. Можно узнать человека на расстояние 1км. В комплекте идет чехол для переноски и салфетка для протирки оптики. Корпус прорезиненный.
Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier
Цена 3940 р. по промокоду WOWSTAR500 + купон продавца
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Deerma F628 - Deerma F628S UV
Это умный антибактериальный увлажнитель воздуха. Объем 4.5 л. Мягкая приятная подсветка, прозрачный индикатор уровня воды. Скорость испарения 300 мл/час. Бесплатная доставка из РФ.
Газовый паяльник
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Цена $7
Подобный инструмент заменяет газовую горелку, обычный паяльник (для грубых работ), компактный фен. Особенно хорош в небольших хозяйственных работах вдали от розетки.
Умещается в карман, заправляется из обычного баллончика и прекрасно работает даже на сильном холоде.
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