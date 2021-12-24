Монтажный гаечный ключ

Цена $12

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Универсальный гаечный ключ, который обязан быть у каждого уважающего себя домашнего мастера. Прочный и долговечный регулируемый гаечный ключ из углеродистой стали. С помощью данного ключа мастер сможет открутить или прикрутить подводку к смесителю.

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Система видеонаблюдения Jooan

Цена $126

КУПИТЬ ТУТ - ZOSI - Hiseeu

Имеет 8 каналов для вещания видеопотока с камер наблюдения. Корпус видеокамер влагонепроницаемый, есть беспроводной модуль wi-fi для передачи сигнала. Можно управлять удаленно через мобильное приложение на смартфоне.

Светодиодная гирлянда

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Цена $6

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - лента - Xiaomi Yeelight

Светодиодная гирлянда на елку, работающая через приложение к телефону. Вы легко можете сами менять цвет, яркость и даже выбирать музыку. Доступна длина 5, 10 и 20м.

Пусковое устройство для авто

Цена $59

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КУПИТЬ ТУТ - мощное

Универсальное устройство, которым можно и машину "подкурить" и зарядить ваши гаджеты вплоть до ноутбука (функция повербанк) + есть фонарик, многим такое по душе. Подходит для авто разных размеров и назначения.

Ноутбук CHUWI

Цена $329

КУПИТЬ ТУТ - Мощнее - HUAWEI MateBook D15 - MAIBENBEN - еще

Модель с 14,1-дюймовым IPS-экраном передаёт насыщенное изображение. За работу отвечает процессор Intel N4000, за быстродействие — 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.

Бинокль 40x22 HD

Цена $10

КУПИТЬ ТУТ - монокуляр - телескоп

Самый популярный бинокль на Алиэкспресс. Можно узнать человека на расстояние 1км. В комплекте идет чехол для переноски и салфетка для протирки оптики. Корпус прорезиненный.

Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier

Цена 3940 р. по промокоду WOWSTAR500 + купон продавца

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Deerma F628 - Deerma F628S UV

Это умный антибактериальный увлажнитель воздуха. Объем 4.5 л. Мягкая приятная подсветка, прозрачный индикатор уровня воды. Скорость испарения 300 мл/час. Бесплатная доставка из РФ.

Газовый паяльник

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Цена $7

КУПИТЬ ТУТ - паяльник на 80Вт

Подобный инструмент заменяет газовую горелку, обычный паяльник (для грубых работ), компактный фен. Особенно хорош в небольших хозяйственных работах вдали от розетки.

Умещается в карман, заправляется из обычного баллончика и прекрасно работает даже на сильном холоде.

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