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На мини экране показан уровень зарядки, отображает на сколько болтов  хватит энергии. Ручка покрыта "шершавым пластиком" для комфортного хвата. В комплекте идет 18 насадок на все случаи.

Умный чайник Xiaomi

Цена 3 290 руб.

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Чайник мощностью 1800 Вт и объемом 1.5 литра может вскипеть буквально за 3 минуты. На корпусе есть дисплей, он отображает температуру воды в реальном времени. При подключении к смартфону вы сможете настраивать таймер, режим поддержания определенной температуры и много другое.

Сабельная пила

Цена $48

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Предназначена для распила металлических, деревянных, пластиковых и прочих материалов. Используется в строительстве и монтаже. Скорость вращения на холостом ходу составляет 3000 оборотов на минуту времени.

Цифровой паяльник

Цена $9

КУПИТЬ ТУТ - Паяльная станция JCD

Паяльник быстро набирает температуру. Диапазон нагрева составляет от 200 до 450 градусов. Потребляемая мощность достигает 60 Ватт. На ручке паяльника находятся кнопки и экран, которые служат контролем и управлением его температуры.

Реноватор

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Цена $37

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - на 500Вт

По функционалу заменяет сразу несколько инструментов (можно частично или полностью заменить лобзик, болгарку, плоскошлифовальную машину, стамеску и пилу). Работает от аккумулятора Makita (может комплектоваться парой), имеет добротную рабочую часть и неплохой комплект поставки.

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