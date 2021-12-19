Недорогие и полезные товары с AliExpress: умный чайник REDMOND, кварцевые часы CURREN и другое
Шлифовальный станок
Цена $29
Этот небольшой ленточный станок найдет свое применение в любой мастерской или гараже. С его помощью можно быстро обработать деталь независимо от материала металл или дерево. Также можно подточить нож и многое другое.
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Наручные часы
Цена $16
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Отличный подарок для мужчины. Красивые кварцевые часы с кожаным мягким ремешком. Выглядят роскошно и дорого. Упакованы в подарочную коробку. Имеют секундомер, хронограф и лунный календарь. Лунный календарь можно использовать, например, для планирования косметических процедур.
Наушники HONOR Choice TWS
Цена 1883 руб по промокоду MOBID
КУПИТЬ ТУТ - Baseus W3 - Ugreen HiTune H3 - Baseus D02 Pro - 1MORE Comfobuds Pro
Ростест, Доставка от 2 дней, Официальная гарантия.
Ушки хвалят. На борту Bluetooth 5.0 и поддержкой SBC & AAC. Двойные микрофоны с шумоподавлением. Работают 6 ч на одном заряде или до 24 ч с кейсом, зарядка через USB-C.
ТВ-приставка VONTAR X3 8K
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Цена $32
КУПИТЬ ТУТ - UGOOS X4 Pro - X96 MAX Plus - Mecool KM6
Достаточно мощная приставка на Android 9 с памятью 4 + 64ГБ. С не вы забудете про платное телевидение, на нее легко устанавливать приложения с помощью которых вы сможете смотреть ТВ и новые фильмы бесплатно. Поддерживает USB 3.0 и новейший формат 8к.
Бесщеточная электрическая дрель HOTO
Цена $85
На мини экране показан уровень зарядки, отображает на сколько болтов хватит энергии. Ручка покрыта "шершавым пластиком" для комфортного хвата. В комплекте идет 18 насадок на все случаи.
Умный чайник Xiaomi
Цена 3 290 руб.
Чайник мощностью 1800 Вт и объемом 1.5 литра может вскипеть буквально за 3 минуты. На корпусе есть дисплей, он отображает температуру воды в реальном времени. При подключении к смартфону вы сможете настраивать таймер, режим поддержания определенной температуры и много другое.
Сабельная пила
Цена $48
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Предназначена для распила металлических, деревянных, пластиковых и прочих материалов. Используется в строительстве и монтаже. Скорость вращения на холостом ходу составляет 3000 оборотов на минуту времени.
Цифровой паяльник
Цена $9
КУПИТЬ ТУТ - Паяльная станция JCD
Паяльник быстро набирает температуру. Диапазон нагрева составляет от 200 до 450 градусов. Потребляемая мощность достигает 60 Ватт. На ручке паяльника находятся кнопки и экран, которые служат контролем и управлением его температуры.
Реноватор
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Цена $37
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - на 500Вт
По функционалу заменяет сразу несколько инструментов (можно частично или полностью заменить лобзик, болгарку, плоскошлифовальную машину, стамеску и пилу). Работает от аккумулятора Makita (может комплектоваться парой), имеет добротную рабочую часть и неплохой комплект поставки.
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