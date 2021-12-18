Недорогие и полезные товары с AliExpress: RGB-лента Xiaomi Yeelight, куртка Аляска и другое
Автономный отопитель
Цена $152
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - дешевый - для грузовиков
Данное устройство устанавливается под приборной панелью в салоне авто. Воздушный поток в максимальном режиме достигает 110 метров кубических в течение часа. Потребляемая мощность составляет от 15 до 60 Ватт. Рабочая температура отопителя от -50 до +50 градусов.
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Мужская зимняя куртка Аляска
Цена $146
Если вы еще не успели обзавестись хорошей зимней курткой, тогда ловите крутую модель под названием Husky. Посылка отправляется из России и доставляется до двери. Придет в течение недели, так, что еще успеете поносить этой зимой. Верх куртки изготовлен из 100 процентов нейлона - это водоотталкивающий и ветронепродуваемый материал.
ТВ-приставка VONTAR X3 8K
Цена $32
КУПИТЬ ТУТ - UGOOS X4 Pro - X96 MAX Plus - Mecool KM6
Устройство даёт возможность сёрфить в интернете, смотреть фильмы онлайн, имеет ОС Android 10, USB 3.0 порты, Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, воспроизводит 4К видео. Расширь возможности своего телевизора.
ТВ 55" UHD 4K TCL 55P615 на базе Android TV
Цена 28 990 руб по промокоду BDMI5000 + купон продавца
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КУПИТЬ ТУТ - 43" UHD 4K TCL - Xiaomi Mi TV P1 4К
Безрамочный дизайн и металлический корпус.
- ОС Android
- разрешение 4K UHD (3840x2160), диагональ экрана 55", VA
- частота обновления экрана 60 Гц, HDR10, Direct LED
- звук 19 Вт (2х9.5 Вт)
- поддержка цифрового ТВ: DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-T MPEG4, DVB-S2, DVB-C MPEG4, DVB-T
- Wi-Fi, Bluetooth
Электроотвёртка Bosch Go 2
Цена $39
Официальная гарантия + быстрая доставка из РФ.
Надежный и компактный инструмент для мелких ремонтных работ. Крутящий момент составляет 5 Н*м, поэтому он с лёгкостью завинчивает саморезы среднего размера. Полного заряда хватит на несколько часов непрерывной работы.
Компрессор
Цена $24
ПОСМОТРЕТЬ ТУТ - другой - 70mai
В комплекте есть воздушный шланг, различные насадки для накачивания как шин, так и резиновых изделий. Подходит к мячам, лодкам, бассейнам, и прочим надувным конструкциям. Мощный мотор 18000 об/мин, производительность 30 л/мин.
Умная RGB-лента
Цена $3
КУПИТЬ ТУТ - с контроллером Tuya - неоновая лента - Xiaomi Yeelight
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Лучшая замена традиционной новогодней гирлянды: работает от 12В, не боится воды и холода, доступны варианты длиной от 5 до 30 метров.
Управление через Wi-Fi с помощью штатного приложения позволяет регулировать цвет, менять яркость и создавать сложные паттерны работы, в том числе с реакцией на музыку.
Набор ножей
Цена $6.61 - 83.65
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Комплект кухонных поварских ножей, среди которых есть нож для разрезания хлеба, разделки рыбы, мясо, дичи. Есть универсальный нож которым можно работать для приготовления сложных и повседневных блюд. Предусмотрен топорик для шинкования и рубки зелени, мелких овощей и фруктов. Также нож для чистки кожуры, кондитерский, главный шеф-нож.
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