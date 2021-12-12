Недорогие и полезные товары с AliExpress: увлажнитель воздуха Xiaomi, мощный телескоп и другое
Набор свёрл
Цена $7
Свёрла это полезный расходник в любом производстве и домашних делах, данная комплектация состоит из трёх ступенчатых сверл диаметрами под отверстия от 4мм до 32мм, также фрезерные сверла-3, 6, 8мм. Свёрла изготовлены из быстрорежущей стали с титановым напылением.
Точилка
Цена $5
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Универсальная точилка для ножей и ножниц. Поставляется в комплекте с самоклеящимся крючком. Габариты изделия: 20,5 × 0,38 × 0,65 см. На выбор есть два цвета.
Увлажнитель воздуха Xiaomi
Цена $22 по промокоду MAXI22 + купон продавца
Увлажнитель Xiaomi Deerma подходит для комнат до 30 кв.м. Имеет бак на 5 литров и расход воды 350 мл/ч – одного бака хватает на 14 часов работы. Внутри есть емкость для масел – можно добавить любимый аромат, например, лимон.
Система видеонаблюдения Hiseeu
Цена $127
- 4 камеры с возможностью записи не только видео, но и звука
- влагозащита IP66
- поддержка кодека H.265
- ночной режим, удаленное управление с любого устройства
Электроотвертка Worx
Цена $41
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Электрическая отвертка для закручивания болтов и саморезов. Можно сверлить отверстия в металле, древесине, пластике и камне. Регулировать число оборотов при помощи двойной клавиши. Есть возможность установки фигурных бит с шестигранным хвостовиком.
Пусковое устройство Baseus
Цена $50 с купоном продавца
Этот стартер оснащен 4-мя потоками, в результате способен справиться даже с грузовиками. Есть индикатор заряда, фонарик в стиле автомобильных фар, а также можно использовать как повербанк для телефона.
Качественный смеситель
Цена $14 по промокоду HMDEC300 + купон продавца
Смеситель имеет два металлических шланга с оплеткой для переключения холодной и горячей воды. При помощи рычажного крана можно плавно смешивает воду. Сделан из износостойкого металла и не ржавеет.
Зеркало-видеорегистратор Xiaomi 70mai
Цена $74
Размер зеркала 9.25", крепится с помощью двух ремешков из мягкого силикона. Все разъемы расположены в верху, так что можно спрятать все кабели под обшивку. Снимает в разрешении 1080P. Настройка регистратора и доступ ко всем файлам через мобильное приложение. Функция DeFog улучшает качество картинки в тяжелых условиях (туман, мгла, снег).
Телескоп SVBONY SV501
Цена $139
Астрономический телескоп для наблюдения за ночным небом, при помощи его может изучать близкие к Земле небесные тела, а также рассматривать различные явления в космосе. Представляет собой устройство в виде оптической трубы с окулярами на 70мм, угол обзора составляет 90 градусов.
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