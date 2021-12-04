Размагничиватель

Цена $0.90

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Со временем даже у качественных отверток ослабляется намагничивание, или же возможно у вас есть отвертка вообще не намагниченная. Данное приспособление с лёгкостью может как намагнитить отвертку, так её и размагнитить.

Профессиональный бинокль

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Цена $47

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С его помощью сможете легко рассматривать объекты на расстоянии до километра. Даже в тёмное время вы не потеряете возможность наблюдать благодаря специальным линзам.

Наружная IP-камера

Цена $23

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Камера видеонаблюдения с чувствительной линзой и записью видео в качестве 1080р, специальная купольная форма защищает от внешних воздействий. Есть микрофон для записи звука. Встроенные сенсоры для съемки в темное время суток. Угол обзора 90 градусов, поддержка карт памяти, также есть возможность беспроводной связи. Используется для уличной съемки.

Дрель DEKO

Цена $28

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КУПИТЬ ТУТ - WOSAI - Makita HP1640K

Обладает 20-вольтовым аккумулятором и максимальным крутящим моментом 42 Н⋅м. Дрель оснащена быстрозажимным патроном, обеспечивающим быструю смену оснастки. Есть возможность регулировки скорости холостого хода от 350 до 1 350 об./мин.

Бустер

Цена $41

КУПИТЬ ТУТ - 70mai Max - мощнее - Baseus 20000mah - UTRAI

Пусковое устройства для автомобилей. Поможет завести авто если аккумулятор разредиться. Можно использовать в качестве power bank для различных устройств. Рабочая температура -20 - +60 градусов. Отличный помощник в зимнее время, когда запуск двигателя становиться проблематичным.

Автомобильный компрессор

Цена $45

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Компрессор для автомобиля от Baseus с батареей на 2500mah. Очень удачное решение для тех кто проводит много времени за рулем автомобиля в поездках на большие расстояния. Заряда хватит чтобы начать колесо автомобиля до нужного давления около 9 раз.

Беспроводная мышь Xiaomi

Цена $10

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Доступный и качественный манипулятор в компактном исполнении, да еще и с бесшумными кнопками. Пожалуй, лучший выбор для переносных ПК в ценовой категории до 3 тысяч.

Автоматический тонометр

Цена $11

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Тонометр отличается довольно компактными размерами. У него большой LCD дисплей и память на 99 измерений. Вообще необходимая вещь дома. По отзывам измеряет точно, на уровне механических.

Набор раций Retevis RB618

Цена $13.31 - 36.53

КУПИТЬ ТУТ - BaoFeng UV-5R

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Портативный комплект из двух раций. Используется для различных исследовательских целей, в качестве походов экспедиций, для двусторонней связи. Работает от емкостного аккумулятора на 1000mah.

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