Цена и характеристики POCO C31

Poco расширила линейку продуктов C-серии, представив сегодня смартфон Poco C31. Poco C31 - это бюджетное предложение от Poco, которое поставляется с 6,53-дюймовым ЖК-дисплеем IPS. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Helio G35. Устройство оснащено датчиком отпечатков пальцев на задней панели. Другие ключевые особенности Poco C31 включают в себя установку с тремя камерами на 13 МП, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и батарею емкостью 5000 мАч.

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Цена Poco C31 начинается с 115$, за которую пользователи получают 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ постоянной. Вариант Poco C31 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти стоит 128$. Устройство доступно в цветах Royal Blue и Shadow Grey.

Poco C31 оснащен 6,53-дюймовым IPS дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20: 9. Poco C31 работает на восьмиядерном чипсете Helio G35. Смартфон также имеет нанопокрытие P2i для защиты от брызг.

Устройство имеет до 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Память телефона может быть расширена до 512 ГБ с помощью карты памяти microSD. Что касается безопасности, смартфон оснащен датчиком отпечатков пальцев на задней панели, а также поддерживает разблокировку по лицу. Что касается программного обеспечения, Poco C31 работает под управлением Android 10 на MIUI 12. Poco C31 оснащен тройной камерой, которая состоит из основной камеры на 13 МП, сенсор глубины на 2 МП и макрообъектива на 2 МП.

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На передней панели C31 установлена 5-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f / 2.2. В устройстве установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. С точки зрения подключения C31 предлагает такие функции, как поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, Bluetooth v.5, GPS, аудиоразъем 3,5 мм и порт microUSB. Смартфон имеет габариты 164,9 × 77,1 × 9 мм и весит 194 грамма.