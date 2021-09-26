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Цена $2.53

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Позволяющий определять геометрию помещения по 16 линиям. Останавливается на вертикальную и горизонтальную плоскость, можно разместить на штативе, для установки точного уровня. Применяется для измерения расстояния, высоты, толщины, длины.

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Гайковерт

Цена $57

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Электрический бесщеточный гайковерт с батареей 4000 мАч. Скорость холостого хода инструмента — 3000 оборотов в минуту.

Используется для проведения отделочно-строительных работ и облегчения ремонта и монтажа. Позволяет достигать высокого усилия при откручивании болтов и гаек.

Комплект с подогревом

Цена $20

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Оригинальный вариант популярной одежды с инфракрасным подогревом: комплект флисового термобелья, оснащенный гибкими элементами, питающимися от внешнего аккумулятора.

Душевая система

Цена $77.37 - 162.40

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Все комплекты идут с полочкой, на которую можно поставить средства гигиены.  Более дорогие комплекты оснащены термостатом и дисплеем, на котором отображается температура воды и время, проведённое в душе. Кнопками можно переключать подачу воды: душевая лейка, верхний тропический душ, гигиенический душ.

Шлифовальный станок

Цена $56

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Станок для обработки древесины, заточки ножей, шлифовки различных материалов и поверхностей. Мощность станка составляет 350 вт, работает от электроснабжения 220 вольт. В комплекте есть различные сменные насадки. Скорость холостого хода составляет 7000 оборотов в минуту времени. Диаметр насадки 15 см.

Скрытая настольная розетка

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Цена $29

КУПИТЬ ТУТ - вертикальная выдвижная

Этот розеточный блок предназначен для скрытой установки. Он подойдет для компьютерного и рабочего стола, для кухонной столешницы, для рабочего верстака и т.д. При нажатии на крышку выдвигается 3 розетки, при желании вы можете купить блок с двумя розетками и несколькими USB-портами.

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