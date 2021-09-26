Недорогие и полезные товары с AliExpress: лазерный уровень Xiaomi Duka, костюм с подогревом и другое
Мини-микроскоп
Цена $2.53
У данной модели есть увеличение до 60X. Микроскоп цепляют на прищепку. Даже если освещения достаточно, лучше пользоваться подсветкой – для полноценного срабатывания фокуса на смартфоне.
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Лазерный уровень
Цена $46
Позволяющий определять геометрию помещения по 16 линиям. Останавливается на вертикальную и горизонтальную плоскость, можно разместить на штативе, для установки точного уровня. Применяется для измерения расстояния, высоты, толщины, длины.
Светодиодный налобный фонарь
Цена $8
Можно отрегулировать яркость лампочек до 8000 люмен. Есть функция масштабирования светового луча. Угол рассеивания света до 180 градусов, что обеспечит хороший обзор освещаемого пространства на рыбалке, охоте, походах.
Аккумуляторная дрель
Цена $27 по промокоду P25X8YF9 + купон продавца
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КУПИТЬ ТУТ - шуруповёрт Metabo BS
Шурик с двумя аккумуляторами, битами, свёрлами и кейсом. Сам такой использую уже с год для домашних мелких нужд. Справляется на ура. За свою стоимость это лучшее решение.
Гайковерт
Цена $57
Электрический бесщеточный гайковерт с батареей 4000 мАч. Скорость холостого хода инструмента — 3000 оборотов в минуту.
Используется для проведения отделочно-строительных работ и облегчения ремонта и монтажа. Позволяет достигать высокого усилия при откручивании болтов и гаек.
Комплект с подогревом
Цена $20
Оригинальный вариант популярной одежды с инфракрасным подогревом: комплект флисового термобелья, оснащенный гибкими элементами, питающимися от внешнего аккумулятора.
Душевая система
Цена $77.37 - 162.40
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Все комплекты идут с полочкой, на которую можно поставить средства гигиены. Более дорогие комплекты оснащены термостатом и дисплеем, на котором отображается температура воды и время, проведённое в душе. Кнопками можно переключать подачу воды: душевая лейка, верхний тропический душ, гигиенический душ.
Шлифовальный станок
Цена $56
Станок для обработки древесины, заточки ножей, шлифовки различных материалов и поверхностей. Мощность станка составляет 350 вт, работает от электроснабжения 220 вольт. В комплекте есть различные сменные насадки. Скорость холостого хода составляет 7000 оборотов в минуту времени. Диаметр насадки 15 см.
Скрытая настольная розетка
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Цена $29
КУПИТЬ ТУТ - вертикальная выдвижная
Этот розеточный блок предназначен для скрытой установки. Он подойдет для компьютерного и рабочего стола, для кухонной столешницы, для рабочего верстака и т.д. При нажатии на крышку выдвигается 3 розетки, при желании вы можете купить блок с двумя розетками и несколькими USB-портами.
Вы можете вернуть часть денег со своих покупок с Алиэкспресс через этот кешбэк сервис.
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