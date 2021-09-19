Газовая зажигалка

Цена $5

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Газовая зажигалка с прочным корпусом. Она отлично подойдет для розжига, подкуривания сигар или для кухонных плит. Она довольно компактная и ее легко брать с собой.

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Бинокль

Цена $9

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Бинокль регулируется под глаза, так же регулируется степень приближения. С его помощью сможете легко рассматривать объекты на расстоянии до километра. Даже в тёмное время вы не потеряете возможность наблюдать благодаря специальным линзам.

Контроллер GameSir

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Цена $35

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Джойстик оснащен шестислойным гироскопом для соматосенсорного управления и поддерживает такие платформы как Windows, iOS, Android, а также Nintendo Switch.

Строгальный станок

Цена $42

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Инструмент используется для строгания поверхности древесины, обработки деревянных изделий. Регулировать ход ножа можно при помощи специального переключателя.

Есть металлическая планка для установки на рубанок, создает ровный рез. Скорость на холостом ходу 16000 оборотов в минуту, а мощность 900 Вт.

Электробритва

Цена $22

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia - Xiaomi Soocas

Бритва имеют сеточную систему с пятью плавающими головками. Поддерживает как сухое, так и влажное бритьё и имеет шумоподавление. Есть защита от воды, её можно помыть под краном. Есть быстрая доставка из РФ.

Джамп стартер

Цена $59

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Устройство отчаянно необходимо для зимней эксплуатации - “толкнет” любой аккумулятор. Даже если тот установлен в смартфоне, ноутбуке или другом гаджете.

К тому же с помощью этой модели можно подсвечивать локальные участки при ремонте или перерезать ремень безопасности.

Пневматический пистолет

Цена $62

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Пневматический пистолет для установки гвоздей и скоб. Данный инструмент используется в плотницких и слесарных работах. Двигатель работает от подачи сжатого воздуха через специальный клапан. Максимально применяемое усилие составляет 20 га.

Массажер для ног

Цена $56

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Прибор оказывает термическое механическое воздействие на стопы ног. Внутри установлены ролики позволяющие воздействовать на всю площадь ноги. Специальный нагревательный элемент размягчает мышцы.

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