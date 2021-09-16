Кожаная сумка

Цена $12

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Стильная сумка дает возможность хранить любые инструменты, детали и мелкие приблуды, которые могут легко потеряться. Сделана в форме поясной кобуры ручной работы.

Налобный фонарь

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Цена $30

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Светодиодный налобный фонарик с яркостью лампочек 550 Люмен. Фонарик имеет несколько переключаемых режимов освещения, заряжается через кабель micro USB.

Время постоянной работы до 330 часов. Максимальное расстояние освещение 125 метров.

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Очиститель воздуха Xiaomi

Цена 8 490 руб по промокоду XMSDS1000 и купону продавца

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Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier 3C c тройным фильтром и OLED‑дисплеем. За час устройство очищает воздух в помещении площадью 106 м² — это небольшой офис или довольно просторная квартира.

Электробритва Xiaomi Soocas

Цена $32 по промоокоду WOWSTAR300 + купон продавца

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Одного заряда хватает на 2 месяца работы. Зарядный порт USB Type-C позволяет зарядить бритву от обычного ЗУ, ноутбука и другого гаджета. Присутствует защита по стандарту IPX7 – можно безопасно мыть водой.

Автомобильный сканер

Цена $7

КУПИТЬ ТУТ - OBD2 ELM327

Отличный вариант для домашней диагностики автомобиля, а также для контроля, если данные с СТО вызывают недоверие. Диагностический сканер подходит для определения самых разных неисправностей.

Выдвижная розетка

Цена $23

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Настольный сетевой разветвитель в виде штепсельных розеток двух контактного типа, имеет конфигурацию от 2 до 5 розеток. Кроме того служит в качестве зарядного устройства для мобильных гаджетов, имеющих разъем подключения USB.

Массажер

Цена $39

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Массажный пистолет со сменными насадками для воздействия на элементы группы мышц. Массажер оснащен жидкокристаллическим дисплеем на котором вы можете регулировать усилие воздействия, а также контролировать уровень заряда батареи. Внутренний двигатель создаёт вибрационное движение со скоростью от 1200 до 3200 оборотов в минуту.

Дальномер Mileseey

Цена $14

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Измерительный прибор функционирует в диапазоне до 100 метров. Луч с длиной волны 670 нм. Можно в считанные секунды измерить длину, высоту, ширину. А также посчитать площадь и периметр габаритных объектов.