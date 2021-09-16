Недорогие и полезные товары с AliExpress: очиститель воздуха Xiaomi, дальномер Mileseey и другое
Кожаная сумка
Цена $12
Стильная сумка дает возможность хранить любые инструменты, детали и мелкие приблуды, которые могут легко потеряться. Сделана в форме поясной кобуры ручной работы.
Налобный фонарь
реклама
Цена $30
Светодиодный налобный фонарик с яркостью лампочек 550 Люмен. Фонарик имеет несколько переключаемых режимов освещения, заряжается через кабель micro USB.
Время постоянной работы до 330 часов. Максимальное расстояние освещение 125 метров.
Еще больше полезных товаров найдете в Telegram канал - https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Очиститель воздуха Xiaomi
Цена 8 490 руб по промокоду XMSDS1000 и купону продавца
реклама
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier 3C c тройным фильтром и OLED‑дисплеем. За час устройство очищает воздух в помещении площадью 106 м² — это небольшой офис или довольно просторная квартира.
Электробритва Xiaomi Soocas
Цена $32 по промоокоду WOWSTAR300 + купон продавца
Одного заряда хватает на 2 месяца работы. Зарядный порт USB Type-C позволяет зарядить бритву от обычного ЗУ, ноутбука и другого гаджета. Присутствует защита по стандарту IPX7 – можно безопасно мыть водой.
Автомобильный сканер
Цена $7
Отличный вариант для домашней диагностики автомобиля, а также для контроля, если данные с СТО вызывают недоверие. Диагностический сканер подходит для определения самых разных неисправностей.
Выдвижная розетка
Цена $23
Настольный сетевой разветвитель в виде штепсельных розеток двух контактного типа, имеет конфигурацию от 2 до 5 розеток. Кроме того служит в качестве зарядного устройства для мобильных гаджетов, имеющих разъем подключения USB.
Массажер
Цена $39
реклама
Массажный пистолет со сменными насадками для воздействия на элементы группы мышц. Массажер оснащен жидкокристаллическим дисплеем на котором вы можете регулировать усилие воздействия, а также контролировать уровень заряда батареи. Внутренний двигатель создаёт вибрационное движение со скоростью от 1200 до 3200 оборотов в минуту.
Дальномер Mileseey
Цена $14
реклама
Измерительный прибор функционирует в диапазоне до 100 метров. Луч с длиной волны 670 нм. Можно в считанные секунды измерить длину, высоту, ширину. А также посчитать площадь и периметр габаритных объектов.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила