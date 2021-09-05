Недорогие и полезные товары с AliExpress: автозарядка 100 Вт, куртка Military и другое
Слайм
Цена $0.69 - 1.59
Эта штука очень хорошо тянется и цепляет к себе весь мелкий мусор. После использования, нужно хорошенько промыть и убрать в какой-нибудь контейнер до следующего применения.
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Пуско-зарядное устройство
Цена $39
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Предназначен для экстренного запуска двигателя автомобиля, когда аккумулятор машины полностью разрядился. Подходит для всех авто (кроссовер/легковая). Можно использовать как фонарик или повербанк для гаджетов.
Электрический водонагреватель
Цена $15
Мощность смесителя составляет 3000 Вт, за счет этого вода нагревается мгновенно. Максимальная температура составляет 60 градусов. Внешние и внутренние элементы выполнены из АБС-пластика и нержавеющей стали.
Куртка в стиле Military
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Цена $28
Стильная легкая куртка с капюшоном и длинным рукавом. Защитит от ветра и сырости, но при этом в ней не будет жарко. Для удобства предусмотрены карманы на груди. На осень самое то!
Лазерный уровень
Цена $9
Применяется при монтаже различных конструкций, в строительстве, при обработке древесины и металла. Располагается на резиновом основании как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Детектор проводки
Цена $117
Специальный прибор, который предназначен для обнаружения кабелей, электрических линий, газовых трубопроводов, короткого замыкания в кабелях и тд. Прибор оснащен функцией вольтметра. Изделие оснащено функцией самопроверки.
Мощная автозарядка 100 Вт
Цена $23
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Её единственный USB-C способен отдавать до 100 Вт на одного потребителя! И это при том, что размеры новинки не превышают обычного переходника с 12-вольтового прикуривателя на USB.
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