Слайм

Цена $0.69 - 1.59

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Эта штука очень хорошо тянется и цепляет к себе весь мелкий мусор. После использования, нужно хорошенько промыть и убрать в какой-нибудь контейнер до следующего применения.

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Пуско-зарядное устройство

Цена $39

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Предназначен для экстренного запуска двигателя автомобиля, когда аккумулятор машины полностью разрядился. Подходит для всех авто (кроссовер/легковая). Можно использовать как фонарик или повербанк для гаджетов.

Электрический водонагреватель

Цена $15

КУПИТЬ ТУТ - смеситель FRAP

Мощность смесителя составляет 3000 Вт, за счет этого вода нагревается мгновенно. Максимальная температура составляет 60 градусов. Внешние и внутренние элементы выполнены из АБС-пластика и нержавеющей стали.

Куртка в стиле Military

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Цена $28

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Стильная легкая куртка с капюшоном и длинным рукавом. Защитит от ветра и сырости, но при этом в ней не будет жарко. Для удобства предусмотрены карманы на груди. На осень самое то!

Лазерный уровень

Цена $9

КУПИТЬ ТУТ - лазерный невелир

Применяется при монтаже различных конструкций, в строительстве, при обработке древесины и металла. Располагается на резиновом основании как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Детектор проводки

Цена $117

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Специальный прибор, который предназначен для обнаружения кабелей, электрических линий, газовых трубопроводов, короткого замыкания в кабелях и тд. Прибор оснащен функцией вольтметра. Изделие оснащено функцией самопроверки.

Мощная автозарядка 100 Вт

Цена $23

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Её единственный USB-C способен отдавать до 100 Вт на одного потребителя! И это при том, что размеры новинки не превышают обычного переходника с 12-вольтового прикуривателя на USB.