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Недорогие и полезные товары с AliExpress: кольцо с дисплеем, ударный гайковерт и другое

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Очень полезная штука, когда нужно что-то соединить под прямым углом. Центральным зажимом можно регулировать толщину доски. Минимальная толщина при этом 6мм, а максимальная может быть 23мм.

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Кольцо с дисплеем

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Может определять настроение человека и передавать информацию изменяя цвет. Измеряет температуру тела человека, высвечивает ее на боковой части. Кроме того кольцо подбирает цвет самостоятельно на основе поступающих данных от контакта с рецепторами кожи.

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Ударный гайковерт от производителя WASAI может пригодиться дома, на даче или в гараже. Из функционала есть реверс, переключение скорости и небольшой фонарик в рабочей области. За счет небольшого размера можно подлезть в неудобные места.

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Фитнес браслет помогает отслеживать частоту сердечных сокращений в режиме реального времени. Имеет удобный ремешок на руку, подстраивающийся под форму запястья. Благодаря специальному датчику идет измерение сердечных сокращений, которые передаются на дисплей смартфона в приложении.

Настенный светодиодный фонарь

Цена $6.99 - 29.99

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Оборудован сенсором, при помощи которого определяет движение в зоне радиуса его действия. Зона действия составляет 8 метров. Автоматически включает и отключает свет. Внутри до 80 светодиодных элементов. Для зарядки использует солнечную энергию через накопительную солнечную панель.

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