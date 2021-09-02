Недорогие и полезные товары с AliExpress: кольцо с дисплеем, ударный гайковерт и другое
Зажим под прямым углом
Цена $3
Очень полезная штука, когда нужно что-то соединить под прямым углом. Центральным зажимом можно регулировать толщину доски. Минимальная толщина при этом 6мм, а максимальная может быть 23мм.
реклама
Еще больше полезных товаров найдете в Telegram канале и группе вконтакте.
Кольцо с дисплеем
Цена $0.60
КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ
Может определять настроение человека и передавать информацию изменяя цвет. Измеряет температуру тела человека, высвечивает ее на боковой части. Кроме того кольцо подбирает цвет самостоятельно на основе поступающих данных от контакта с рецепторами кожи.
Робот для мытья окон
Цена $84
Самостоятельное мытьё окон задача утомительная. Этот робот-мойщик как раз предназначен для решения этой проблемы. У робота есть как автоматические программы для мытья всей поверхности окна, так и возможность ручного управления при помощи пульта ДУ.
Прикуриватель для авто
Цена $39
реклама
КУПИТЬ ТУТ - Baseus 1000А - Стартер 70mai
Подходит почти для любого авто, будь кроссовер или легковушка. На одном заряде хватает чтобы завести до 40 раз авто. Плюс можно использовать как повербанк для смартфонов и фонарик.
Ударный гайковерт
Цена $46
Ударный гайковерт от производителя WASAI может пригодиться дома, на даче или в гараже. Из функционала есть реверс, переключение скорости и небольшой фонарик в рабочей области. За счет небольшого размера можно подлезть в неудобные места.
Фитнес-датчик
Цена $19
Фитнес браслет помогает отслеживать частоту сердечных сокращений в режиме реального времени. Имеет удобный ремешок на руку, подстраивающийся под форму запястья. Благодаря специальному датчику идет измерение сердечных сокращений, которые передаются на дисплей смартфона в приложении.
Настенный светодиодный фонарь
Цена $6.99 - 29.99
Оборудован сенсором, при помощи которого определяет движение в зоне радиуса его действия. Зона действия составляет 8 метров. Автоматически включает и отключает свет. Внутри до 80 светодиодных элементов. Для зарядки использует солнечную энергию через накопительную солнечную панель.
реклама
Другие подборки товаров смотрите в моем блоге.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила