Зажим под прямым углом

Цена $3

КУПИТЬ ТУТ

Очень полезная штука, когда нужно что-то соединить под прямым углом. Центральным зажимом можно регулировать толщину доски. Минимальная толщина при этом 6мм, а максимальная может быть 23мм.

реклама

Еще больше полезных товаров найдете в Telegram канале и группе вконтакте.

Кольцо с дисплеем

Цена $0.60

КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ

Может определять настроение человека и передавать информацию изменяя цвет. Измеряет температуру тела человека, высвечивает ее на боковой части. Кроме того кольцо подбирает цвет самостоятельно на основе поступающих данных от контакта с рецепторами кожи.

Робот для мытья окон

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Цена $84

КУПИТЬ ТУТ - dBot W100

Самостоятельное мытьё окон задача утомительная. Этот робот-мойщик как раз предназначен для решения этой проблемы. У робота есть как автоматические программы для мытья всей поверхности окна, так и возможность ручного управления при помощи пульта ДУ.

Прикуриватель для авто

Цена $39

реклама

КУПИТЬ ТУТ - Baseus 1000А - Стартер 70mai

Подходит почти для любого авто, будь кроссовер или легковушка. На одном заряде хватает чтобы завести до 40 раз авто. Плюс можно использовать как повербанк для смартфонов и фонарик.

Ударный гайковерт

Цена $46

КУПИТЬ ТУТ

Ударный гайковерт от производителя WASAI может пригодиться дома, на даче или в гараже. Из функционала есть реверс, переключение скорости и небольшой фонарик в рабочей области. За счет небольшого размера можно подлезть в неудобные места.

Фитнес-датчик

Цена $19

КУПИТЬ ТУТ

Фитнес браслет помогает отслеживать частоту сердечных сокращений в режиме реального времени. Имеет удобный ремешок на руку, подстраивающийся под форму запястья. Благодаря специальному датчику идет измерение сердечных сокращений, которые передаются на дисплей смартфона в приложении.

Настенный светодиодный фонарь

Цена $6.99 - 29.99

КУПИТЬ ТУТ

Оборудован сенсором, при помощи которого определяет движение в зоне радиуса его действия. Зона действия составляет 8 метров. Автоматически включает и отключает свет. Внутри до 80 светодиодных элементов. Для зарядки использует солнечную энергию через накопительную солнечную панель.

реклама





Другие подборки товаров смотрите в моем блоге.