Недорогие и полезные товары с AliExpress: зонт Xiaomi, пусковое устройство Baseus и другое
Головоломка
Цена $13
Металлический пазл игрушка для взрослых и детей, головоломка в виде геометрической фигуры, размер 4 на 4 см, изготовлена из нержавеющей стали. Разбирается на элементы, можно изгибать создавая разные формы. Вес изделия 70 грамм. Отличная вещь в качестве антистресса, можно подарить в качестве сувенира.
реклама
В Telegram канале найдете еще больше полезных товаров - https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Прикуриватель для авто
Цена $39
КУПИТЬ ТУТ - Baseus 1000А - Стартер 70mai
Подходит почти для любого авто, будь кроссовер или легковушка. На одном заряде хватает чтобы завести до 40 раз авто. Плюс можно использовать как повербанк для смартфонов и фонарик. Подписчики хвалили, работает и заводит.
Шлифовальная машинка
Цена $47
Используется для шлифовки, полировки, затирки, обработки различных поверхностей, таких как металл, древесина, пластик, камень. Мощность потребления составляет 900 Ватт. В основе движения лежит двигатель с максимальным числом оборотов 2700 на минуту времени.
Автоматический зонт Xiaomi 2021
реклама
Цена $9
Из фишек зонта это авто закрытие и открытие, рефлективная полоса вокруг зонта, закрытие тканью в противоположную сторону чтобы не намочил к примеру сиденье автомобиля, а также ветроустойчивые дуги. Диаметр 105 см.
Пылесборник для дрели
Цена $24
Если вы затеяли ремонт и вам надо что-то просверлить, например, чтобы повесить полку или карниз, то это приспособление наверняка вам пригодиться. Весь мелкий мусор и пыль соберется в специальной ёмкости. После работы не надо включать пылесос, чтобы собрать мелкий мусор, который насыпался.
Электрическая пила
Цена $23
КУПИТЬ ТУТ - WOSAI 20V MT-Series
Пила оснащена качественной стальной цепью. Емкость аккумулятора 2900 мАч. Мощность - 1080 Вт. Скорость цепи - 5 м/с. При заказе можно выбрать цвет и комплектацию.
Рация Baofeng UV-5R
Цена $22
реклама
Рация изготовлена из твердого пластика. Все стыки ровные относительно друг друга. Ничего не люфтит и не скрипит. Гарнитура плотно прикрепляется к рации. На этой модели рации осуществлено удобное переключение кнопками между диапазонами.
Жалюзи с электроприводом
Цена $174
О жалюзях с электроприводом мечтают многие. Шторы изготовлены из плотного материала, который не пропускает солнечный свет. В комплекте идет пульт управления, вы сможете на расстоянии поднимать и опускать шторы.
Электрический обогреватель
реклама
Цена $12
Изготовлен из качественного пластика со штепсельной вилкой европейского стандарта. Удобное переключение режимов температуры с пульта дистанционного управления. Прогревает воздух комнаты до 26 градусов тепла за считанные минуты. Температура отображается на электронном индикаторе.
Другие подборки товаров можете смотреть в моем блоге.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила