Головоломка

Цена $13

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Металлический пазл игрушка для взрослых и детей, головоломка в виде геометрической фигуры, размер 4 на 4 см, изготовлена из нержавеющей стали. Разбирается на элементы, можно изгибать создавая разные формы. Вес изделия 70 грамм. Отличная вещь в качестве антистресса, можно подарить в качестве сувенира.

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Прикуриватель для авто

Цена $39

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Подходит почти для любого авто, будь кроссовер или легковушка. На одном заряде хватает чтобы завести до 40 раз авто. Плюс можно использовать как повербанк для смартфонов и фонарик. Подписчики хвалили, работает и заводит.

Шлифовальная машинка

Цена $47

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Используется для шлифовки, полировки, затирки, обработки различных поверхностей, таких как металл, древесина, пластик, камень. Мощность потребления составляет 900 Ватт. В основе движения лежит двигатель с максимальным числом оборотов 2700 на минуту времени.

Автоматический зонт Xiaomi 2021

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Цена $9

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Из фишек зонта это авто закрытие и открытие, рефлективная полоса вокруг зонта, закрытие тканью в противоположную сторону чтобы не намочил к примеру сиденье автомобиля, а также ветроустойчивые дуги. Диаметр 105 см.

Пылесборник для дрели

Цена $24

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Если вы затеяли ремонт и вам надо что-то просверлить, например, чтобы повесить полку или карниз, то это приспособление наверняка вам пригодиться. Весь мелкий мусор и пыль соберется в специальной ёмкости. После работы не надо включать пылесос, чтобы собрать мелкий мусор, который насыпался.

Электрическая пила





Цена $23

КУПИТЬ ТУТ - WOSAI 20V MT-Series

Пила оснащена качественной стальной цепью. Емкость аккумулятора 2900 мАч. Мощность - 1080 Вт. Скорость цепи - 5 м/с. При заказе можно выбрать цвет и комплектацию.

Рация Baofeng UV-5R

Цена $22

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Рация изготовлена из твердого пластика. Все стыки ровные относительно друг друга. Ничего не люфтит и не скрипит. Гарнитура плотно прикрепляется к рации. На этой модели рации осуществлено удобное переключение кнопками между диапазонами.

Жалюзи с электроприводом

Цена $174

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Aqara

О жалюзях с электроприводом мечтают многие. Шторы изготовлены из плотного материала, который не пропускает солнечный свет. В комплекте идет пульт управления, вы сможете на расстоянии поднимать и опускать шторы.

Электрический обогреватель

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Цена $12



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Изготовлен из качественного пластика со штепсельной вилкой европейского стандарта. Удобное переключение режимов температуры с пульта дистанционного управления. Прогревает воздух комнаты до 26 градусов тепла за считанные минуты. Температура отображается на электронном индикаторе.

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