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Используется для проведения процедуры спа. Есть функция нагрева, обладает расслабляющим эффектом. Данный аппарат работает от автономного питания с ёмкостью батареи 2200mah. Внутренний механизм нагнетает воздух с обеих сторон используя эффект сжатия. Можно ставить горячие компрессы, тем самым приводя сосуды и мышцы рук в тонус.

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Светодиодный светильник оборудован металлическим крючком, чтобы подвесить в удобное место. Угол распространения лучей 360 градусов, поворотная головка позволяет перемещать наклонную плоскость на 180 градусов. Яркость фонаря достигает 700 Лм.

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