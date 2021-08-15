Девайс для точечной сварки

Цена $12

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Аппарат для точечной сварки с аккумулятором. Имеет концевой механизм. Можно производить мелкую спайку металлических изделий, полупроводников, электронных компонентов. Не требует навыков в работе, на металлические щупы передается электрический заряд, нагревая их.

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Топовый аккумуляторный шуруповерт Makita

Цена 5419 руб по промокоду WOWHOT499

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Отличное предложение на шуруповерт от одного из известнейших и уважаемых брендов инструментов на рынке СНГ. Поставляется с кейсом.

крутящий момент: 30 Нм

две скорости: 0-350 и 0-1700 об/мин

18+1 настроек крутящего момента

Строительный фен

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Цена $18

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Наиболее популярный промышленный фен на Алиэкспресс. Его часто приобретают для тонировки автомобилей, либо для монтажа труб из ПВХ. Умеет работать в двух температурных режимах: на 380°C и на 600°C. Мощность 2 КВт, корпус пластиковый, рукоять прорезинена.

Массажер для рук

Цена $64

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Используется для проведения процедуры спа. Есть функция нагрева, обладает расслабляющим эффектом. Данный аппарат работает от автономного питания с ёмкостью батареи 2200mah. Внутренний механизм нагнетает воздух с обеих сторон используя эффект сжатия. Можно ставить горячие компрессы, тем самым приводя сосуды и мышцы рук в тонус.

Портативный фонарик

Цена $11

КУПИТЬ ТУТ - Nicron

Светодиодный светильник оборудован металлическим крючком, чтобы подвесить в удобное место. Угол распространения лучей 360 градусов, поворотная головка позволяет перемещать наклонную плоскость на 180 градусов. Яркость фонаря достигает 700 Лм.

Лазерный дальномер

Цена $49

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Прибор со специальным разъёмом под кабельную линию для определения ее протяжённости. Устройство работает в диапазоне от 0,5 до 40 м. Можно выбрать единицы измерения, точность измерения составляет 5 мм.

Гравер

Цена $15

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Беспроводная шлифовальная машинка на 10 Ватт мощности. Для зарядки используется USB кабель данный прибор позволит отфрезеровать, отполировать и отшлифовать различные материалы, такие как — камень, древесину, металл, пластик.

Циркулярная пила

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Цена $65

КУПИТЬ ТУТ - другая

Циркулярная пила со сменным дисковым лезвием. Инструмент используется для обрезки различных материалов - древесины, металла, пластика, гипсокартона. Вращение диска происходит со скоростью 5000 оборотов в минуту.