Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: соковыжималка Xiaomi, смеситель Frap, гайковерт и другое

В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
[ ] для раздела Блоги
+
Дешевая MSI RTX 3060 Ti - цена еще не растет
Sapphire <b>6600XT</b> в продаже
3070 Ti MSI - цена упала на порядок

Манометр

Цена $3

КУПИТЬ ТУТ

Автомобильный манометр для измерения давления воздуха в шинах. Изготовлен из качественного сплава Zin и металла, отличается долговечностью и прочностью, подойдет также для мотоциклов и грузовых автомобилей.

реклама

В Telegram канале найдете еще больше полезных товаров - https://t.me/aliworkman

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1

Толщиномер

Цена $13

КУПИТЬ ТУТ - R&D TC100

анонсы и реклама
<b>RX 6600XT</b> прибыли - цена радует
Самая дешевая 3060 снова в продаже
Недорогая RX <b>6600</b>XT Gigabyte Gaming в продаже
-22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Автомобильный толщиномер используется для измерения лакокрасочного покрытия на кузове. Устройство оснащено жк экраном и чувствительным элементом контактного типа которое распознаёт с точностью до 0,1 мм.

Кронштейн для мониторов

Цена $27

КУПИТЬ ТУТ

Сравнительно недорогой кронштейн подходит для крепления двух мониторов, либо одного монитора и ноутбука. Удобная штука для тех, кто помногу работает за компьютером. Каждый из кронштейнов выдерживает вес до 9 кг, таким образом даже крупные 31.5-дюймовые модели им не помеха.

Крутая соковыжималка

реклама

Цена $71 по промокоду WOWPRICE600

КУПИТЬ ТУТ - блендер Xiaomi Mijia

Уникальная система фильтрация, тихая работа, расширенный функционал и высокая производительность - отличительные черты этой модели.

  • на 30% производительнее чем модели с обычным сетчатым фильтром
  • мощность 250 W

Машинка для стрижки волос Kemei

Цена $27

КУПИТЬ ТУТ

Многофункциональный беспроводной триммер Kemei с большим комплектом насадок. Отлично подходит для стрижки, подравнивания бороды и удаления волос в носу и ушах. Время работы от аккумулятор около 2х часов.

Автомагнитола Podofo

Цена $35

КУПИТЬ ТУТ

На Алиэкспресс есть несколько популярных моделей современных магнитол с сенсорным экраном. Самый доступный вариант имеет дисплей диагональю 7 дюймов. А операционная система Android даёт возможность устанавливать сюда практически любые приложения или смотреть фильмы.

Геймпад

Цена $10

КУПИТЬ ТУТ

реклама



Беспроводной контроллер Tectinter дружит со смартфонами, планшетами и ТВ‑боксами на Android, ПК, ноутбуками и PS3. Питается геймпад от 2х батареек. В комплект поставки входят ресивер и 2 OTG‑переходника

Смеситель Frap F4352

Цена $82

КУПИТЬ ТУТ - с подогревом

Кухонный смеситель с поворотной частью на 360 градусов позволяет точно отрегулировать положение подача воды на умывальнике, раковине, ванной, мойке. Кран имеет дугообразную форму под углом 90 градусов, оборудован двумя вентилями. Внутри стоит керамический переходник, который разделяет холодную и горячую воду.

Пневматический гаечный ключ

реклама

Цена $75

КУПИТЬ ТУТ

Пневматический гаечный ключ с высоким крутящим моментом. Используется для отвинчивания и завинчивания различных торцевых головок диаметром от 13 до 24 мм. Скорость вращения патрона составляет 7000 оборотов в минуту. Крутящий момент достигает до 200 нм.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

xiaomi aliexpress алиэкспресс электроника товары из китая подборка дешевые товары новинки xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
+
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
22
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
7
Обзор телефона Philips Xenium E185
27
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
6
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
15
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
26

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 43
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 65
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Анонсирована улучшенная прошивка MIUI 12.5 Enhanced
13
Недорогие модели геймерских видеокарт исчезают из магазинов РФ – GeForce RTX 3070 Ti уже раскуплены
114
В 16:00 по МСК старт продаж AMD Radeon RX 6600 XT - один из магазинов уже озвучил свои рублёвые цены
117
AMD RX 6600 XT может привлечь майнеров неплохим хешрейтом Ethereum
31
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 LHR со скидкой до 40 000 рублей
32
Видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT были раскуплены в DNS за 10 минут
85
Российские цены на Radeon RX 6600 XT оказались завышены, но значительно выгоднее GeForce RTX 3060
63
23 смартфона Xiaomi получат функцию расширения ОЗУ в MIUI 12.5, а не в MIUI 13
3
В России стартовало серийное производство ПК и моноблоков на базе отечественного процессора Baikal-M
150
В Steam стартовала распродажа игр Bethesda — отличная возможность купить Skyrim ещё раз
10
Radeon RX 6600 XT появились на Авито по завышенным ценам, а продажи в DNS не состоялись
34
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl готовят на движке Unreal Engine 5
24
Изучаем доходность майнинга Radeon RX 6600 XT в Эфире – лучшая фермерская видеокарта на рынке
22
Патентный тролль требует от Intel $7 миллиардов и уже выиграл дело в Техасе на $2 миллиарда
11
10 смартфонов OnePlus получат стабильную версию ColorOS 12 на Android 12
1
RX 6600 XT исчезли из ДНС, но появились в другом магазине, и по ценам ниже, чем у торговцев с Авито
37
Майнеры протестировали Radeon RX 6600 XT в Эфире – хешрейт в 2 раза ниже, чем у GeForce RTX 3060
35
Google провела в Play Маркете самую масштабную чистку за последние три года
+
Средние европейские цены Radeon RX 6600 XT оказались на 150 евро дешевле российских из DNS
95
Аналитики РБК рассказали о будущем Биткоина и поделились мнением о его положении в мире и РФ
30

Популярные статьи

Способы заработать на Binance и как получать прибыль без больших рисков
26
Моё мнение о конфигурациях компов, которые предлагают некоторые блогеры
74
Контроллер памяти: структура и синхронизация
24
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
22
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
19
IP-камера Longse LS-IP100/40: Обзор, тесты и разборка
+
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
+

Сейчас обсуждают

Christinachadzynski
09:19
Так это же наоборот реклама. И есть ещё группа, стыдно не занть;)
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
Beriya
09:19
4мошное создание, я вообще под столом валяюсь, пиши исчо! :D :D :D Блядскoe создание, под названием шенездохлия проводит политику штатов широко раздвинув булки и при чём абсолютно бесплатно, при этом...
В России стартовало серийное производство ПК и моноблоков на базе отечественного процессора Baikal-M
Александр Кремлев
09:19
Определение суверенитета можно ? Не копипаст из Википедии а своими словами ? Или подпиндосников не учат разбираться в понятиях им только злобу прививают ?
В России стартовало серийное производство ПК и моноблоков на базе отечественного процессора Baikal-M
aoxoa1
09:18
Имеет место быть для проф и офисного .применения. А домой, по мне, свист турбинки под нагрузкой - слишком дорогая цена за сэкономленые пару соседних слотов либо компактный корпус. Вот такая чуть порез...
Nvidia представила видеокарту RTX A2000 для компактных рабочих станций
Christinachadzynski
09:18
Для этого не требуется биосмод.
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
Christinachadzynski
09:17
Уф, прямо глоток свежего воздуха.
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
Александр Кремлев
09:17
Зачем мне что-то делать ? Свиней покормят россиянские отбросы на американской ферме расположенной в Рашке. Свои фермы рашка успешно обанкротила и продала американцам,теперь россиянские отбросы пашут н...
В России стартовало серийное производство ПК и моноблоков на базе отечественного процессора Baikal-M
mishgunn52
09:14
Какие скидки автор ты о чем? Какова заявленная РРЦ карт, по каким завышенным ценам их продают. Какие скидки, с чего, с того что не можете продать по ценам за которые хотите продать?
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 LHR со скидкой до 40 000 рублей
Эдуард
09:14
Тюльпаномания, МММ, пузырь доткомов. Так и запишем
Аналитики РБК рассказали о будущем Биткоина и поделились мнением о его положении в мире и РФ
Эдуард
09:13
Аргументы будут? Ты ноешь что неправильно используют электричку, а кто будет решать как правильно, а как неправильно? А фермы у меня нет......
Аналитики РБК рассказали о будущем Биткоина и поделились мнением о его положении в мире и РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем