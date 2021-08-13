Недорогие и полезные товары с AliExpress: соковыжималка Xiaomi, смеситель Frap, гайковерт и другое
Манометр
Цена $3
Автомобильный манометр для измерения давления воздуха в шинах. Изготовлен из качественного сплава Zin и металла, отличается долговечностью и прочностью, подойдет также для мотоциклов и грузовых автомобилей.
реклама
В Telegram канале найдете еще больше полезных товаров - https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Толщиномер
Цена $13
Автомобильный толщиномер используется для измерения лакокрасочного покрытия на кузове. Устройство оснащено жк экраном и чувствительным элементом контактного типа которое распознаёт с точностью до 0,1 мм.
Кронштейн для мониторов
Цена $27
Сравнительно недорогой кронштейн подходит для крепления двух мониторов, либо одного монитора и ноутбука. Удобная штука для тех, кто помногу работает за компьютером. Каждый из кронштейнов выдерживает вес до 9 кг, таким образом даже крупные 31.5-дюймовые модели им не помеха.
Крутая соковыжималка
реклама
Цена $71 по промокоду WOWPRICE600
КУПИТЬ ТУТ - блендер Xiaomi Mijia
Уникальная система фильтрация, тихая работа, расширенный функционал и высокая производительность - отличительные черты этой модели.
- на 30% производительнее чем модели с обычным сетчатым фильтром
- мощность 250 W
Машинка для стрижки волос Kemei
Цена $27
Многофункциональный беспроводной триммер Kemei с большим комплектом насадок. Отлично подходит для стрижки, подравнивания бороды и удаления волос в носу и ушах. Время работы от аккумулятор около 2х часов.
Автомагнитола Podofo
Цена $35
На Алиэкспресс есть несколько популярных моделей современных магнитол с сенсорным экраном. Самый доступный вариант имеет дисплей диагональю 7 дюймов. А операционная система Android даёт возможность устанавливать сюда практически любые приложения или смотреть фильмы.
Геймпад
Цена $10
реклама
Беспроводной контроллер Tectinter дружит со смартфонами, планшетами и ТВ‑боксами на Android, ПК, ноутбуками и PS3. Питается геймпад от 2х батареек. В комплект поставки входят ресивер и 2 OTG‑переходника
Смеситель Frap F4352
Цена $82
Кухонный смеситель с поворотной частью на 360 градусов позволяет точно отрегулировать положение подача воды на умывальнике, раковине, ванной, мойке. Кран имеет дугообразную форму под углом 90 градусов, оборудован двумя вентилями. Внутри стоит керамический переходник, который разделяет холодную и горячую воду.
Пневматический гаечный ключ
реклама
Цена $75
Пневматический гаечный ключ с высоким крутящим моментом. Используется для отвинчивания и завинчивания различных торцевых головок диаметром от 13 до 24 мм. Скорость вращения патрона составляет 7000 оборотов в минуту. Крутящий момент достигает до 200 нм.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила