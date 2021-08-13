Цена $3

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Автомобильный манометр для измерения давления воздуха в шинах. Изготовлен из качественного сплава Zin и металла, отличается долговечностью и прочностью, подойдет также для мотоциклов и грузовых автомобилей.

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Автомобильный толщиномер используется для измерения лакокрасочного покрытия на кузове. Устройство оснащено жк экраном и чувствительным элементом контактного типа которое распознаёт с точностью до 0,1 мм.

Цена $27

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Сравнительно недорогой кронштейн подходит для крепления двух мониторов, либо одного монитора и ноутбука. Удобная штука для тех, кто помногу работает за компьютером. Каждый из кронштейнов выдерживает вес до 9 кг, таким образом даже крупные 31.5-дюймовые модели им не помеха.

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Цена $71 по промокоду WOWPRICE600

КУПИТЬ ТУТ - блендер Xiaomi Mijia

Уникальная система фильтрация, тихая работа, расширенный функционал и высокая производительность - отличительные черты этой модели.

на 30% производительнее чем модели с обычным сетчатым фильтром

мощность 250 W

Цена $27

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Многофункциональный беспроводной триммер Kemei с большим комплектом насадок. Отлично подходит для стрижки, подравнивания бороды и удаления волос в носу и ушах. Время работы от аккумулятор около 2х часов.

Цена $35

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На Алиэкспресс есть несколько популярных моделей современных магнитол с сенсорным экраном. Самый доступный вариант имеет дисплей диагональю 7 дюймов. А операционная система Android даёт возможность устанавливать сюда практически любые приложения или смотреть фильмы.

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Беспроводной контроллер Tectinter дружит со смартфонами, планшетами и ТВ‑боксами на Android, ПК, ноутбуками и PS3. Питается геймпад от 2х батареек. В комплект поставки входят ресивер и 2 OTG‑переходника

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КУПИТЬ ТУТ - с подогревом

Кухонный смеситель с поворотной частью на 360 градусов позволяет точно отрегулировать положение подача воды на умывальнике, раковине, ванной, мойке. Кран имеет дугообразную форму под углом 90 градусов, оборудован двумя вентилями. Внутри стоит керамический переходник, который разделяет холодную и горячую воду.

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Пневматический гаечный ключ с высоким крутящим моментом. Используется для отвинчивания и завинчивания различных торцевых головок диаметром от 13 до 24 мм. Скорость вращения патрона составляет 7000 оборотов в минуту. Крутящий момент достигает до 200 нм.



