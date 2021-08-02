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Разработчики Яндекса рассказали о грядущем обновлении их мобильного браузера. В числе прочих улучшений в Яндекс.Браузере для Android впервые появится возможность перевода текста, расположенного на картинках и изображениях.

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До настоящего момента данная функция присутствовала только в версии Яндекс.Браузера для компьютеров. Стоит отметить, что когда-то именно Яндекс стал первопроходцем в этом вопросе и впервые предложил возможность перевода текста прямо с изображений.

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После обновления перевод текста с других языков с картинок будет доступен в приложении Яндекса, а также в версии Яндекс.Браузера для мобильных устройств. По словам создателей, владельцы устройств на платформе iOS смогут начать пользоваться новой функцией немного позже, но появится она точно до конца 2021 года.

Теперь при переводе открытой страницы будет предлагаться перевод не только текстовой информации, но и всех имеющихся изображений. Перевод может осуществляться полностью автоматически, либо же пользователь сам может регулировать его с помощью специального меню.