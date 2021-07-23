Недорогие и полезные товары с AliExpress: игровое кресло, гриль Redmond и другое
Электрический переключатель
Цена $13
Электрические переключатели рассчитаны на большое количество циклов — до 10 тыс. Используются в радиоэлектронике для коммутации электрических цепей.
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Качественное кресло
Цена 4 840₽ по промокоду FLHM1400
КУПИТЬ ТУТ - Emperor Camp - для офиса
Кресло регулируется по высоте и может откидываться назад на 155° до лежачего состояния. Имеет съемные подлокотники, поясничную и шейную подушки. Можно даже взять версию с выдвигающейся подставкой для ног.
Мобильный геймпад
Цена $15
Адаптер для мобильных устройств, который делает возможным одновременное подключение клавиатуры и мыши. И надо сказать, современные устройства на Android прекрасно поддерживают работу с данными устройствами. Наводить прицел при помощи мыши можно существенно быстрее и точнее, чем пальцами на сенсоре, поэтому некоторое преимущество в сетевых шутерах обеспечено сразу.
Массажер для ног
Цена $68
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КУПИТЬ ТУТ - массажный пистолет - для шеи - для спины - массажная подушка
Имеет кучу режимов и подарит вам настоящее наслаждение после тяжелого рабочего дня. Делает массаж на 360 градусов и воздействует на специальные точки ваших ног для достижения релакса.
Водонепроницаемый рюкзак
Цена $17
Походный ультралегкий рюкзак TOMULE из прочного водонепроницаемого нейлона. Он идеально подходит для походов и туризма. Вмещает до 40 литров. Есть много отсеков и карманов внутри и снаружи рюкзака, а также светоотражающие полосы.
WI-FI маршрутизатор Xaiomi Mijia
Цена 624 руб по промокоду GOWOW175
Может работать как маршрутизатор и как усилитель сигнала по 2.4Ггц. Обеспечивает передачу данных до 300 Мбит/с. В качестве усилителя поможет распространить сигнал на весь дом.
Гриль REDMOND
Цена $70 по промокоду WOWJULY1000
Благодаря постоянному высокому нагреву панелей до 240°С, мясо моментально прожаривается до хрустящей корочки, а внутри остается максимально сочным.
- максимальная мощность 2100 Вт
- максимальная температура 240°С
- 7 автоматических программ
- антипригарное покрытие панелей
Видеорегистратор 70mai A800S
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Цена $84 по промокоду UHWOW650
Мощный видеорегистратор с двумя камерами.
- экран 3"
- сенсор Sony IMX 415
- видео 4К
- G-сенсор, GPS-модуль с ADAS, угол обзора 140°
- ночное видение с 3D DNR, Wi-Fi
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