Электрический переключатель

Цена $13

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Электрические переключатели рассчитаны на большое количество циклов — до 10 тыс. Используются в радиоэлектронике для коммутации электрических цепей.

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Качественное кресло

Цена 4 840₽ по промокоду FLHM1400

КУПИТЬ ТУТ - Emperor Camp - для офиса

Кресло регулируется по высоте и может откидываться назад на 155° до лежачего состояния. Имеет съемные подлокотники, поясничную и шейную подушки. Можно даже взять версию с выдвигающейся подставкой для ног.

Мобильный геймпад

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Цена $15

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Адаптер для мобильных устройств, который делает возможным одновременное подключение клавиатуры и мыши. И надо сказать, современные устройства на Android прекрасно поддерживают работу с данными устройствами. Наводить прицел при помощи мыши можно существенно быстрее и точнее, чем пальцами на сенсоре, поэтому некоторое преимущество в сетевых шутерах обеспечено сразу.

Массажер для ног

Цена $68

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КУПИТЬ ТУТ - массажный пистолет - для шеи - для спины - массажная подушка

Имеет кучу режимов и подарит вам настоящее наслаждение после тяжелого рабочего дня. Делает массаж на 360 градусов и воздействует на специальные точки ваших ног для достижения релакса.

Водонепроницаемый рюкзак

Цена $17

КУПИТЬ ТУТ - популярный

Походный ультралегкий рюкзак TOMULE из прочного водонепроницаемого нейлона. Он идеально подходит для походов и туризма. Вмещает до 40 литров. Есть много отсеков и карманов внутри и снаружи рюкзака, а также светоотражающие полосы.

WI-FI маршрутизатор Xaiomi Mijia

Цена 624 руб по промокоду GOWOW175

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Может работать как маршрутизатор и как усилитель сигнала по 2.4Ггц. Обеспечивает передачу данных до 300 Мбит/с. В качестве усилителя поможет распространить сигнал на весь дом.

Гриль REDMOND

Цена $70 по промокоду WOWJULY1000

КУПИТЬ ТУТ - Zigmund & Shtain

Благодаря постоянному высокому нагреву панелей до 240°С, мясо моментально прожаривается до хрустящей корочки, а внутри остается максимально сочным.

максимальная мощность 2100 Вт

максимальная температура 240°С

7 автоматических программ

антипригарное покрытие панелей

Видеорегистратор 70mai A800S

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Цена $84 по промокоду UHWOW650

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Мощный видеорегистратор с двумя камерами.