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Я лучше по месту возьму, когда они возвратятся до вменяемых 120-150у.е. в скором времени, надеюсь ))
Выясняем, на что она способна Geforce GT730 2Gb в 2021 году
Alex23
19:25
Да какие преимущества?! Там 3060 там хоть 20 чтение в секунду будет, ничего не изменится! Даже Сало Логвинов сказал что уже ждет пс5 про, а он тот еще консолехолоп.
Мультиплатформенность игр может ограничивать преимущества разных игровых консолей
1TronpmG5
19:25
Вы все спорите в этой ветке из-за мелочей. Разница между системами будет не такая большая чтобы человек о ней стал серьезно думать. Не, ну реально, чувак, если ты при покупке компьютера считаешь кажду...
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
Alteraco
19:24
Взаимно, танкисту, у нас OLX за ориентир. Сейчас десяток карт 980 выставлены в среднем около 9000 гривен, это около 330 долларов. А 1060 есть по 8000 гривен. По видео кодекам и требованиям - понятие о...
Выясняем, на что она способна Geforce GT730 2Gb в 2021 году
БольшойДлинныйНеобрезанный
19:22
Угу, амд со своими ценами уже походу забыла как несколько лет назад жрала дерьмо с под ног интела, лишь бы ухватить, хоть какую-то часть рынка.
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
1TronpmG5
19:20
Ну в этом не вся суть АМД, а вся суть или капитализма или конкуренции. Выбирай по вкусу.
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
1TronpmG5
19:18
Девять!!! Девять, батенька, только девять! :)
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
1TronpmG5
19:17
Жить захочешь еще не так будешь булками шевелить. АМД уже знает. :)
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
1TronpmG5
19:16
Да ладно!???
Intel старается не перекладывать на покупателей весь рост собственных затрат
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