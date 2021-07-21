Недорогие и полезные товары с AliExpress: система видеонаблюдения Hiseeu, металлоискатель TX-850
Рация BaoFeng
Цена $23
КУПИТЬ ЗДЕСЬ или Baofeng UV-5R
Карманный приемопередатчик BAOFENG с удобным ЖК-экраном. Есть встроенная антенна и диапазон разговора составляет до 10км. Аккумулятор 1800 мАч позволяет ей долго работать. Есть 128 каналов в памяти.
Автономная система видеонаблюдения Reolink
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Цена $319
КУПИТЬ ТУТ - Techage - Hiseeu - ZOSI - Jooan 8CH - Techage - H.VIEW
Видеонаблюдение имеет высокое разрешение и функцию аудиозаписи. Его можно легко подключить к Android смартфону и дистанционно контролировать ситуацию. Профессиональное решение, состоит из 4 уличных камер, видео рекордера и жесткого диска на 2 ТБ .
Массажная подушка
Цена $22
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - массажный пистолет - массажер для глаз - для шеи - для ног - для спины
Этот электрический массажер способен снять напряжение практически с любой части тела. Если вы испытываете боли в спине подушка поможет расслабить поясницу и верхнюю часть. Также ее используют для шеи и разных частей ног.
Металлоискатель TX-850
Цена $132
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Используется для обнаружения сплава цветных и черных металлов, на максимальной глубине до 2,5 метров. Можно отрегулировать чувствительность катушки, для распознания есть специальный звуковой сигнал и световая индикация.
Зарядные устройства LiitoKala lii-500
Цена $19
КУПИТЬ ТУТ или Lii-402
Отличные бюджетные зарядки для разного типа перезаряжаемых батареек. Совместима практически со всеми цилиндрическими аккумуляторами: 4500, 16340 (RCR123), 17500, 17670, 18350, 18490, 18650.
Портативный заклепочник
Цена $14
Данный инструмент - это всего лишь насадка для шуруповерта или дрели. Выполняет он функцию заклепочника. Не стоит относиться к нему как к профессиональному инструменту. В комплекте идет адаптер, вспомогательная рукоятка, комплект заклепок и гаечный ключ для сборки.
Корректор осанки Youpin Hipee Hi
Цена $38
Удобный эластичный корректор осанки, одевается на одежду, а также под неё. Его основная задача исправление формы позвоночников и корректировка искривлений. Регулируется под комплекцию вашего тела. Выполнен из эластичного ремешка и прочной тканевой основы, длину которой можно изменять от 70 до 124 см.
Питьевой фонтан Rojeho
Цена $12
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Полезное устройство для организации питья домашних питомцев: бесконечное течение насыщает воду и не дает её застаиваться.
Циркуляция дополнена набором фильтров для очистки. При длительных отсутствиях в жару такой фонтанчик кошкам жизненно необходим.
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