Рация BaoFeng

Цена $23

КУПИТЬ ЗДЕСЬ или Baofeng UV-5R

Карманный приемопередатчик BAOFENG с удобным ЖК-экраном. Есть встроенная антенна и диапазон разговора составляет до 10км. Аккумулятор 1800 мАч позволяет ей долго работать. Есть 128 каналов в памяти.

Автономная система видеонаблюдения Reolink

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Цена $319

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Видеонаблюдение имеет высокое разрешение и функцию аудиозаписи. Его можно легко подключить к Android смартфону и дистанционно контролировать ситуацию. Профессиональное решение, состоит из 4 уличных камер, видео рекордера и жесткого диска на 2 ТБ .

Массажная подушка

Цена $22

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - массажный пистолет - массажер для глаз - для шеи - для ног - для спины

Этот электрический массажер способен снять напряжение практически с любой части тела. Если вы испытываете боли в спине подушка поможет расслабить поясницу и верхнюю часть. Также ее используют для шеи и разных частей ног.

Металлоискатель TX-850

Цена $132

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КУПИТЬ ТУТ и MD-4030

Используется для обнаружения сплава цветных и черных металлов, на максимальной глубине до 2,5 метров. Можно отрегулировать чувствительность катушки, для распознания есть специальный звуковой сигнал и световая индикация.

Зарядные устройства LiitoKala lii-500

Цена $19

КУПИТЬ ТУТ или Lii-402

Отличные бюджетные зарядки для разного типа перезаряжаемых батареек. Совместима практически со всеми цилиндрическими аккумуляторами: 4500, 16340 (RCR123), 17500, 17670, 18350, 18490, 18650.

Портативный заклепочник

Цена $14

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Данный инструмент - это всего лишь насадка для шуруповерта или дрели. Выполняет он функцию заклепочника. Не стоит относиться к нему как к профессиональному инструменту. В комплекте идет адаптер, вспомогательная рукоятка, комплект заклепок и гаечный ключ для сборки.

Корректор осанки Youpin Hipee Hi

Цена $38

КУПИТЬ ТУТ - дешевый

Удобный эластичный корректор осанки, одевается на одежду, а также под неё. Его основная задача исправление формы позвоночников и корректировка искривлений. Регулируется под комплекцию вашего тела. Выполнен из эластичного ремешка и прочной тканевой основы, длину которой можно изменять от 70 до 124 см.

Питьевой фонтан Rojeho

Цена $12

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Полезное устройство для организации питья домашних питомцев: бесконечное течение насыщает воду и не дает её застаиваться.

Циркуляция дополнена набором фильтров для очистки. При длительных отсутствиях в жару такой фонтанчик кошкам жизненно необходим.

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