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Данный инструмент - это всего лишь насадка для шуруповерта или дрели. Выполняет он функцию заклепочника. Не стоит относиться к нему как к профессиональному инструменту. В комплекте идет адаптер, вспомогательная рукоятка, комплект заклепок и гаечный ключ для сборки.

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Удобный эластичный корректор осанки, одевается на одежду, а также под неё. Его основная задача исправление формы позвоночников и корректировка искривлений. Регулируется под комплекцию вашего тела. Выполнен из эластичного ремешка и прочной тканевой основы, длину которой можно изменять от 70 до 124 см.

Питьевой фонтан Rojeho

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Полезное устройство для организации питья домашних питомцев: бесконечное течение насыщает воду и не дает её застаиваться.

Циркуляция дополнена набором фильтров для очистки. При длительных отсутствиях в жару такой фонтанчик кошкам жизненно необходим.

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