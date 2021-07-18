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У бритвы движущиеся независимая 3D головка. Имеется триммер в задней части. Есть LED дисплей, защита от воды IPX7. Работает до 150 мин на одном заряде + зарядка USB-C.

Открывашка Xiaomi Huohou

Цена $9

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Надевается на бутылку, вкручиваете в пробку и без проблем вытаскиваете. Исключается возможность, что вы слишком сильно дёрнете пробку или она куда-то отлетит. При этом стоит не дорого, как обычная открывашка.

Умный дверной замок

Цена $78

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Оснащён быстрым сканером отпечатков пальцев, RFID‑датчиком для считывания ключей‑карт, а также кодовым и механическим замками. Настраивать и разблокировать устройство можно с помощью мобильного приложения через Wi-Fi. Модель способна сохранить в памяти до 50 отпечатков и до 50 смарт-карт (в комплекте 5 штук). 

Колонка Tronsmart Force 2

Цена $47

КУПИТЬ ТУТ - Anker Soundcore Motion - Anker Soundcore 3 - JBL Flip 5 - дешевая - Tronsmart Force 2

  • мощность 30 Вт (2x15 Вт), SoundPulse (3 уровня настроек) 
  • Bluetooth 5.0 
  • чип QCC3021, NFC 
  • автономность до 15 часов 
  • влагозащита IPX7, функция повербанка

Метеостанция Youpin ClearGrass

Цена $104

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Предназначен для измерения уровня влажности, качества воздуха, определяет температуру, значение углекислого газа. Работает как внутри помещения, так и снаружи. Питание берёт от литий-ионного аккумулятора с емкостью на 2000 миллиампер часов заряжается через USB порт.

Стильные часы

Цена $209

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Механические часы имеют функцию автоматического подзавода времени. Диаметр циферблата составляет 48 мм. Съемный браслет изготовлен из нержавеющей стали, защелкивается при помощи замочку. Корпус часов водонепроницаемый, а стекло противоударное.

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Дмитрий Hfvfpfyjd
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а ты не забыл что было с 3080ти и 3070ти которые вышли в мае ?))
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Rochnyak Yuriy
08:27
Поступят в продажу серии Super от Nvidia и обычные будут никому не нужны. Цены упадут так точно до рекомендованных.
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Дмитрий Hfvfpfyjd
08:27
наоборот пусть не горят. если погорят они за новыми картами пойдут.
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Дмитрий Hfvfpfyjd
08:26
ну за 15 месяцев крипта еще 10 раз упадет и выйдет что окупишься через 3 года тока.
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Дмитрий Hfvfpfyjd
08:26
в германии она стоит 110к даже с пошлиной дешевле сильно
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Дмитрий Hfvfpfyjd
08:25
Чем чаще повторяют ложь тем быстрее поверят что это правда ))
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Дмитрий Hfvfpfyjd
08:24
Муйнинг сдулся бежим по 250к видюхи в сисилинке брать )))) скарееей
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
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