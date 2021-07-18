Недорогие и полезные товары с AliExpress: стильные часы, метеостанция Youpin ClearGrass и другое
Сумка
Цена $19
Кожаная сумка которая крепится на пояс. В ней можно хранить фонарик, ножи, ручку, карабин. Будет полезна людям занимающимся кемпингом. Швы прошиты достаточно прочно.
Портативный проектор Caiwei S6W
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Цена $318
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Это настоящий переносной кинотеатр в вашем кармане. Портативный проектор с поддержкой беспроводной связи по wi-fi. Качество передаваемой картинки составляет 1080р. Настраиваемая яркость 3600 люмен, проекция из светодиода переходит на вертикальную плоскость в соотношении сторон 1,4 : 1, что дает диагональ до 150 дюймов. Работает от аккумулятора на 8400mah.
Электробритва Xiaomi Enchen BlackStone3 Pro
Цена $14
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi MSN M3 - Xiaomi enchen - Xiaomi Mijia S700 - S500 - Youpin MSN
У бритвы движущиеся независимая 3D головка. Имеется триммер в задней части. Есть LED дисплей, защита от воды IPX7. Работает до 150 мин на одном заряде + зарядка USB-C.
Открывашка Xiaomi Huohou
Цена $9
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Надевается на бутылку, вкручиваете в пробку и без проблем вытаскиваете. Исключается возможность, что вы слишком сильно дёрнете пробку или она куда-то отлетит. При этом стоит не дорого, как обычная открывашка.
Умный дверной замок
Цена $78
Оснащён быстрым сканером отпечатков пальцев, RFID‑датчиком для считывания ключей‑карт, а также кодовым и механическим замками. Настраивать и разблокировать устройство можно с помощью мобильного приложения через Wi-Fi. Модель способна сохранить в памяти до 50 отпечатков и до 50 смарт-карт (в комплекте 5 штук).
Колонка Tronsmart Force 2
Цена $47
КУПИТЬ ТУТ - Anker Soundcore Motion - Anker Soundcore 3 - JBL Flip 5 - дешевая - Tronsmart Force 2
- мощность 30 Вт (2x15 Вт), SoundPulse (3 уровня настроек)
- Bluetooth 5.0
- чип QCC3021, NFC
- автономность до 15 часов
- влагозащита IPX7, функция повербанка
Метеостанция Youpin ClearGrass
Цена $104
Предназначен для измерения уровня влажности, качества воздуха, определяет температуру, значение углекислого газа. Работает как внутри помещения, так и снаружи. Питание берёт от литий-ионного аккумулятора с емкостью на 2000 миллиампер часов заряжается через USB порт.
Стильные часы
Цена $209
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Механические часы имеют функцию автоматического подзавода времени. Диаметр циферблата составляет 48 мм. Съемный браслет изготовлен из нержавеющей стали, защелкивается при помощи замочку. Корпус часов водонепроницаемый, а стекло противоударное.
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