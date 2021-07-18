Сумка

Цена $19

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Кожаная сумка которая крепится на пояс. В ней можно хранить фонарик, ножи, ручку, карабин. Будет полезна людям занимающимся кемпингом. Швы прошиты достаточно прочно.

Портативный проектор Caiwei S6W

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Цена $318

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Это настоящий переносной кинотеатр в вашем кармане. Портативный проектор с поддержкой беспроводной связи по wi-fi. Качество передаваемой картинки составляет 1080р. Настраиваемая яркость 3600 люмен, проекция из светодиода переходит на вертикальную плоскость в соотношении сторон 1,4 : 1, что дает диагональ до 150 дюймов. Работает от аккумулятора на 8400mah.

Электробритва Xiaomi Enchen BlackStone3 Pro

Цена $14

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У бритвы движущиеся независимая 3D головка. Имеется триммер в задней части. Есть LED дисплей, защита от воды IPX7. Работает до 150 мин на одном заряде + зарядка USB-C.

Открывашка Xiaomi Huohou

Цена $9

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Надевается на бутылку, вкручиваете в пробку и без проблем вытаскиваете. Исключается возможность, что вы слишком сильно дёрнете пробку или она куда-то отлетит. При этом стоит не дорого, как обычная открывашка.

Умный дверной замок

Цена $78

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Оснащён быстрым сканером отпечатков пальцев, RFID‑датчиком для считывания ключей‑карт, а также кодовым и механическим замками. Настраивать и разблокировать устройство можно с помощью мобильного приложения через Wi-Fi. Модель способна сохранить в памяти до 50 отпечатков и до 50 смарт-карт (в комплекте 5 штук).

Колонка Tronsmart Force 2

Цена $47

КУПИТЬ ТУТ - Anker Soundcore Motion - Anker Soundcore 3 - JBL Flip 5 - дешевая - Tronsmart Force 2

мощность 30 Вт (2x15 Вт), SoundPulse (3 уровня настроек)

Bluetooth 5.0

чип QCC3021, NFC

автономность до 15 часов

влагозащита IPX7, функция повербанка

Метеостанция Youpin ClearGrass

Цена $104

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Предназначен для измерения уровня влажности, качества воздуха, определяет температуру, значение углекислого газа. Работает как внутри помещения, так и снаружи. Питание берёт от литий-ионного аккумулятора с емкостью на 2000 миллиампер часов заряжается через USB порт.

Стильные часы

Цена $209

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Механические часы имеют функцию автоматического подзавода времени. Диаметр циферблата составляет 48 мм. Съемный браслет изготовлен из нержавеющей стали, защелкивается при помощи замочку. Корпус часов водонепроницаемый, а стекло противоударное.

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