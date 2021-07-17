Недорогие и полезные товары с AliExpress: массажер Booster, автомобильный инвертор 150W и другое
Электронный модуль
Цена $2
Встраиваемый музыкальный модуль для самоделкиных. Компактная плата, которую можно встроить в какую-то панель для прослушивания аудио с разных носителей. Оснащена также встроенным FM модулем.
Автомобильный инвертор Baseus 150W
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Цена $35
Отличное решение для тех, кто много времени проводит в авто. Вы можете использовать порт прикуривателя для питания устройств, поддерживающих 220V. 2 универсальные розетки подходят под все мировые стандарты.
- USB-порт и USB-С по 30W каждый
Массажер
Цена $68
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Массажёр с подогревом для стоп. Поддерживает четыре режима работы, позволяет настраивать уровень интенсивности вибраций, а также устанавливать таймер до 30 минут. Нагрев активируется отдельной кнопкой.
Карта памяти SanDisk A1
Цена $4 - 16
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Флеш-память проверенная временем. Один из самых стабильных брендов, производящих хорошие карты памяти.
・скорость передачи данных до 100 мб/сек
・несколько степеней защиты от воздействий
・широкая совместимость
Шуруповерт
Цена $18 - 82
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Недорогая, но качественная модель с 7 насадками в комплекте. Может раскладываться на 180º для удобства работы в труднодоступных местах, есть фонарик для работы при низком освещении. Быстрая доставка со склада в РФ.
Скрытая розетка
Цена $29
Представляет собой складную конструкцию с двумя выдвижными розетками под штепсельную вилку и двумя USB-портами. Предназначено для питания и зарядки различных бытовой техники и цифровых гаджетов. Есть встроенный предохранитель на 16 ампер.
Лазерный дальномер
Цена $13
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Применяется в строительстве, для точной укладке кирпичей, установки конструкций, монтажа различной мебели, выравнивания стен, потолков и пола. Точность измерения 2 мм. Лазерный луч с длинной волны в 635 нм, проходит на расстояние в 120 метров.
Лазерный уровень
Цена $29
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Гаджет с функцией самовыравнивания. Устройство имеет 6 точечную разметку, которая измеряет длину, ширину, высоту и высчитывает площадь. Позволяет определять кривизну стен, потолка и пола. Практичное устройство для строительных и отделочных работ. Длинна волны лазера 635 нм.
Холодильник в авто
Цена $112
Автомобильный контейнер используется для пикников, поездок на природу, способен поддерживать температуру от 5 до 65 градусов, работает автономно от батареи. Емкость до 19 литров. Внутренняя часть изделия фольгирована, сохраняет продукты свежими и необходимой температуры в течение нескольких дней.
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