Контурный манометр

Цена $6

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Им можно измерить любые неровности-углы, круглые трубы и т.д. Благодаря контурному манометру вы точно сделаете подгон финишной отделки, не останутся некрасивые щели, куда к тому же будет забиваться мусор. Инструмент ускоряет процесс работы, не надо делать кучу сложных замеров, исключает появление лишних отходов в процессе длительной подгонки материалов.

TV-приставка H96 MAX X3

Цена $35

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Производительная модель приставки на чипе Amlogic S905X3, Android 9 с поддержкой H.265, 4K 60pfs, 8K 24 fps. Двухдиапазонный Wi-Fi и поддержка голосового ввода. Графический процессор: ARM Mali-G31.

Видеорегистратор 70mai Dash Cam A800S 4К

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У регика большой дисплей на 3", поддерживает запись видео разрешение 4К, также имеет ночное видение с 3D DNR, система помощи водителю ADAS, встроенный GPS и другое. Само собой есть поддержка управления через приложение.

Электробритва

Цена $12

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Оснащается острым лезвием из нержавеющей стали: повышенное содержание карбона, что повышает скорость и чистоту бритья. В комплекте поставляется несколько полезных насадок. Бритва имеет защиту от влаги и пены.

Массажный пистолет Booster

Цена $110

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - еще - для ног - для шеи - для спины - массажная подушка

Массажный пистолет Booster с простой регулировкой скорости и режимов работы. В набор также входят сменные насадки и чехол для хранения. Он отлично подходит для массажа всего тела и помогает снять усталость и облегчить боль.

Система безопасности Kerui

Цена $37.86 - 173

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Домашняя сигнализация с датчиками движения и открытия дверей и окон, сиреной, пультами и синхронизацией со смартфоном (iOS и Android). Дополнительно можно подключить IP‑камеру, умные розетки, систему пожарной безопасности и звонок.

Умный замок

Цена $78

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Электронный замок для входной и межкомнатной двери. Устанавливается с двух сторон. Для открытия требуется ввести код на сенсорной панели. Можно управлять через мобильное приложение по средством беспроводного канала связи через wi-fi. Кроме того изделие имеет датчик сканирующий отпечаток пальца.

Монокуляр APEXEL HD

Цена $10

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - бинокль

Портативный монокуляр с двойным фокусом позволяющим увидеть как передний так и дальний план в высокой четкости. К оптическим свойства имеет отношение 52 кратный зум, есть режим ночного видения. Данное приспособление можно взять с собой на природу, туристический поход, для охоты и рыбалки.

Трещётка под гаечные головки

Цена $13

КУПИТЬ ТУТ - электрический гаечный ключ

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Трещётка с раздвижной рукоятью поспособствует работе с болтами и гайками которые очень сложно открутить. Благодаря специальной рукояти сила давления на резьбовое соединение значительно увеличивается, тем самым намного проще открутить заржавевшую или прикипевшую гайку.

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