Контроллер

Цена $128

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Данный агрегат представляет из себя контроллер для дизельных и бензиновых электрогенераторов. Оснащается LCD-дисплеем диагональю 4.3 дюйма, который в достаточно мере яркий, чтобы данные можно было считать и в солнечную погоду.

TV-приставка H96 MAX X3

Цена $35

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КУПИТЬ ТУТ - X96 MAX Plus - TOX1 - AX95 - TANIX TX9S

Производительная модель приставки на чипе Amlogic S905X3, Android 9 с поддержкой H.265, 4K 60pfs, 8K 24 fps. Двухдиапазонный Wi-Fi и поддержка голосового ввода. Графический процессор: ARM Mali-G31.

Лампа от комаров

Цена $3

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -30 000р на 14Tb Toshiba -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

КУПИТЬ ТУТ - Другая

Антимоскитную электронную лампу SFOED с цоколем Е27 можно применять в двух режимах: в качестве ночника и как прибор для избавления от докучливых комаров и других разных мошек. Продолжительность жизни лампы составляет 50000 часов.

Проводные студийные наушники Oneodio Pro-50

Цена $20

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Беспроводные складные полноразмерные наушники Oneodio с отличным объемным стерео-звуком! Амбушюры с эффектом памяти — привыкает к особенностям строения ушей пользователя, обеспечивая дополнительный комфорт при прослушивании музыки. Есть отличный микрофон.

Дрель-шуруповерт Wosai

Цена $18

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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Wosai WS-3016 по хорошей скидке с быстрой доставкой со склада в РФ и богатой комплектацией. Есть фонарик для работы при слабом освещении, аккумулятор 1500 мАч, номинальный крутящий момент составляет 36 Нм.

Паяльная станция

Цена $24

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Предназначена для проведения различных работ по спайке, нагреву, термических действий с материалами. Можно выполнять усаживания изоляции при ремонте кабеля и проводов. Мощность устройства до 700 ватт. Тепловая пушка оснащена тремя насадками в комплекте с узкой и широкой формой, для точного воздействия разогретым воздухом.

Толщиномер

Цена $26 по промокоду VSEVAM425

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Компактное устройство для определения толщины металла. Выручит при покупке авто, проверки качества лакокрасочных покрытий. Скорость съема показаний 2 сек. Диапазон чувствительности до 0,05 мм. Питание от батареек типа ААА.

Портативная соковыжималка

Цена $11

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Компактный блендер-соковыжималка понравится поклонникам свежевыжатых соков, смузи и пюре. Положил, нажал и готово.

Работает от встроенного аккумулятора, достаточного для пары напитков. Заряжается через обычный microUSB от любого устройства.

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