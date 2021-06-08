Red Magic 6 будет выпущен в июле 2021 года: 165-Гц дисплей, 12 Гб ОЗУ и Snapdragon 888
Серия Red Magic 6 должна выйти в следующем месяце. Сегодня компания объявила, что ее последняя флагманская линейка будет доступна с июля 2021 года.
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Говоря о грядущей линейке, Red Magic 6 и 6 Pro будут оснащены 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD +. Экран также предлагает высокую частоту обновления 165 Гц, а также частоту дискретизации одним касанием 500 Гц и частоту дискретизации нескольких касаний 360 Гц. Дисплей имеет соотношение экрана к корпусу 91,28% и полную цветовую гамму DCI-P3. Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 в паре с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1.
Другие примечательные особенности включают в себя триггеры Dual Pro с частотой 300 Гц на обоих устройствах, а также кнопку Game Boost Switch и Game Space 3.01. Оба смартфона будут работать от большого аккумулятора емкостью 5050 мАч, который поддерживает быструю зарядку 66 Вт. Одним из основных различий между базовым вариантом и вариантом Pro является конструкция задней панели, причем последняя отличается аэродинамической конструкцией с рассеиванием тепла, изготовленной из материалов авиационного алюминиевого сплава с высокой теплопроводностью.
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К сожалению, компания пока официально не объявила цены на оба смартфона. Хотя, как выяснилось, оба устройства поступят в единой конфигурации, а именно 12 ГБ ОЗУ в паре со 128 ГБ памяти для базового варианта и 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ для версии Pro. Первый будет доступен в одном цвете Elipse Black, а второй будет доступен в цвете Moon Silver.
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