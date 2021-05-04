Meizu представила беспроводное зарядное устройство Vertical Wireless SuperCharger 40W
Одним из ключевых отличий Meizu 18 от Meizu 18 Pro является то, что последний поддерживает беспроводную зарядку. Флагманский смартфон может заряжаться до 40Вт как в проводном, так и в беспроводном режиме зарядки, и если вы предпочитаете беспроводную зарядку, теперь вы можете купить беспроводное ЗУ Meizu на 40 Вт, специально разработанное для этого смартфона.
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Зарядное устройство, которое официально называется Meizu Vertical Wireless SuperCharger 40W, стоит 31$. Оно имеет две зарядные катушки внутри, и вы можете разместить на нем телефон как в портретной, так и в альбомной ориентации.
Зарядное устройство имеет несколько встроенных защит, включая обнаружение высокой температуры, высокого напряжения, низкого напряжения и посторонних предметов.
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Meizu Vertical Wireless SuperCharger 40W зарядит Meizu 18 Pro от 0 до 100% за 50 минут. Кроме этого оно совместимо с прошлым Meizu 17 Pro, который поддерживает беспроводную зарядку 27 Вт.
Вы можете приобрести Meizu Vertical Wireless SuperCharger 40W в интернет-магазине Meizu, на Tmall, JD.com и Suning.
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