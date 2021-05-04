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Одним из ключевых отличий Meizu 18 от Meizu 18 Pro является то, что последний поддерживает беспроводную зарядку. Флагманский смартфон может заряжаться до 40Вт как в проводном, так и в беспроводном режиме зарядки, и если вы предпочитаете беспроводную зарядку, теперь вы можете купить беспроводное ЗУ Meizu на 40 Вт, специально разработанное для этого смартфона.

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Зарядное устройство, которое официально называется Meizu Vertical Wireless SuperCharger 40W, стоит 31$. Оно имеет две зарядные катушки внутри, и вы можете разместить на нем телефон как в портретной, так и в альбомной ориентации.

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Зарядное устройство имеет несколько встроенных защит, включая обнаружение высокой температуры, высокого напряжения, низкого напряжения и посторонних предметов.

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Meizu Vertical Wireless SuperCharger 40W зарядит Meizu 18 Pro от 0 до 100% за 50 минут. Кроме этого оно совместимо с прошлым Meizu 17 Pro, который поддерживает беспроводную зарядку 27 Вт.





Вы можете приобрести Meizu Vertical Wireless SuperCharger 40W в интернет-магазине Meizu, на Tmall, JD.com и Suning.