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Появляются новые подробности о складных телефонах Galaxy следующего поколения от Samsung. Ожидается, что во второй половине года будут представлены два новых устройства: Samsung Galaxy Z Fold 3 и Samsung Galaxy Z Flip 3.

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Galaxy Z Flip 3 может быть доступен в восьми цветах: фиолетовый, зеленый, черный, бежевый, розовый, темно-синий, белый и серый. Что касается спецификаций, мы можем рассчитывать на 10-мегапиксельную селфи камеру и систему с двумя аккумуляторами на 3200 мАч. Оба смартфона будут основаны на базе чипа Snapdragon 888. Z Flip 3 будет поставляться с 1,81-дюймовым дополнительным дисплеем, хотя в Z Flip использовался 1,1-дюймовый дисплей.

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Складной телефон от Samsung выйдет уже этим летом. Оригинальный Galaxy Z Flip был выпущен в первой половине 2020 года, но в этом году все будет иначе.

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Презентация смартфонов состоится примерно в июле или августе. Цены по-прежнему будут выше 1000 долларов, но мы надеемся, что Samsung сделает их более доступными для большинства людей.