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Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: TWS-наушники 1More, электролобзик и другое

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Ручка для мебели

Цена $0.62

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У нашей мебели в спальне довольно скучные ручки — самые простые, незамысловатые. Поэтому я решила поискать что-то поинтереснее и приобрести, если подойдёт по цвету и внешнему виду. Сразу же наткнулась на эти кристаллики. Мало того, что выглядят они просто шикарно, так ещё к самой мебели хорошо подходят.

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Электрический шуруповёрт с автономным источником питания от батарей 2000mah. Используется для сверления отверстий и различных поверхностей, сборки конструкций и монтаже, откручиванию и закручиванию различных типов крепежей. Скорость вращения патрона составляет 1300 оборотов в минуту.

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Можно прикрепить на кухне, в спальной комнате, в гардеробных системах и кладовке. Устанавливается на магнитное основание. Лампа оснащена батареей питания на 1800mah. Световой поток лампочки 100 Люмен. Цветовая температура составляет 3000-5000 K. 

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Цена $22

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Годный электронный термометр, предназначенный для готовки. Он продается с одним или несколькими сенсорами (щупами). Эта вещь отлично пригодится, когда вы будете жарить барбекю или шашлыки. Можно проткнуть мясо и узнать температуру внутри (особенно актуально для тех, кто любит мясо средней прожарки).

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Электроотвёртка с двухпозиционной кнопкой для выбора направления вращения и ручкой для регулировки крутящего момента. Работать при плохом освещении поможет кольцевая LED‑подсветка на корпусе инструмента. Скорость вращения при закручивании и выкручивании достигает 220 оборотов в минуту.

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Бюджетный аппарат для дуговой сварки от Deko обладает интересным дизайном. Младшая модель на 200 Ампер подходит для работы с электродами 2.5 и 3 мм, и даже справляется с 4 мм на 185 А.

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Прибор для тестирования и диагностики различных электробытовых приборов. Представляет собой устройство двух контактный штепсельной вилкой подключаемой сеть стационарного электропитания переменного тока с напряжением 220 вольт. Отсчитывает текущий ток в определенный период времени, показывает расход электроэнергии.

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Цена $44

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Предназначен для распила деревянных и пластиковых материалов, при строительстве и отделочных работах. Скорость вращения двигателя составляет 2900 оборотов в минуту. Глубина резки 65 миллиметров. Работает от автономного зарядного блока с напряжением 21 вольт.

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