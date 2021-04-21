Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: TWS-наушники 1More, электролобзик и другое
Ручка для мебели
Цена $0.62
У нашей мебели в спальне довольно скучные ручки — самые простые, незамысловатые. Поэтому я решила поискать что-то поинтереснее и приобрести, если подойдёт по цвету и внешнему виду. Сразу же наткнулась на эти кристаллики. Мало того, что выглядят они просто шикарно, так ещё к самой мебели хорошо подходят.
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential G1
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Цена $175 по промокоду SPRINGHOME1300
КУПИТЬ ТУТ - ILIFE V50 - LIECTROUX C30B
- тип уборки: сухая
- удаленное управление со смартфона
- время работы на одном заряде: 90 мин
- мощность всасывания: 2200 Па
Шуруповерт
Цена $39
КУПИТЬ ТУТ - WOSAI - Hilda - DEKO - longyun - matpewka - Drillpro - ударная дрель
Электрический шуруповёрт с автономным источником питания от батарей 2000mah. Используется для сверления отверстий и различных поверхностей, сборки конструкций и монтаже, откручиванию и закручиванию различных типов крепежей. Скорость вращения патрона составляет 1300 оборотов в минуту.
Светодиодная лампа
Цена $22
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Можно прикрепить на кухне, в спальной комнате, в гардеробных системах и кладовке. Устанавливается на магнитное основание. Лампа оснащена батареей питания на 1800mah. Световой поток лампочки 100 Люмен. Цветовая температура составляет 3000-5000 K.
Пищевой термометр
Цена $22
Годный электронный термометр, предназначенный для готовки. Он продается с одним или несколькими сенсорами (щупами). Эта вещь отлично пригодится, когда вы будете жарить барбекю или шашлыки. Можно проткнуть мясо и узнать температуру внутри (особенно актуально для тех, кто любит мясо средней прожарки).
Электроотвёртка HOTO
Цена $34
КУПИТЬ ТУТ - Bosch Go2 - Worx 4V WX240
Электроотвёртка с двухпозиционной кнопкой для выбора направления вращения и ручкой для регулировки крутящего момента. Работать при плохом освещении поможет кольцевая LED‑подсветка на корпусе инструмента. Скорость вращения при закручивании и выкручивании достигает 220 оборотов в минуту.
Сварочный аппарат
Цена $54
КУПИТЬ ТУТ - для точечной сварки
Бюджетный аппарат для дуговой сварки от Deko обладает интересным дизайном. Младшая модель на 200 Ампер подходит для работы с электродами 2.5 и 3 мм, и даже справляется с 4 мм на 185 А.
TWS-наушники 1More
Цена $46
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КУПИТЬ ТУТ - Baseus W05 - QCY T11 - Redmi Airdots 2 - Haylou MoriPods
Один из лучших бюджетных вариантов полностью беспроводных наушников: звук считается лучшим в ценовом диапазоне до 3-4 тысяч рублей, поддерживается aptX.
Для подключения используется Bluetooth 5.0, поэтому и за это беспокоиться не стоит. Микрофоны тоже неплохие, хотя не идеальные.
Тестер розетки
Цена $9
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Прибор для тестирования и диагностики различных электробытовых приборов. Представляет собой устройство двух контактный штепсельной вилкой подключаемой сеть стационарного электропитания переменного тока с напряжением 220 вольт. Отсчитывает текущий ток в определенный период времени, показывает расход электроэнергии.
Электролобзик
Цена $44
КУПИТЬ ТУТ - Drillpro - DEKO - HYCHIKA - еще
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Предназначен для распила деревянных и пластиковых материалов, при строительстве и отделочных работах. Скорость вращения двигателя составляет 2900 оборотов в минуту. Глубина резки 65 миллиметров. Работает от автономного зарядного блока с напряжением 21 вольт.
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