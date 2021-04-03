Интересные и полезные товары с AliExpress: LED-проектор, электрогриль, дрель HILDA и другое
Мини LED-проектор
Цена $99
Проектор Wanbo позволит вам сделать самим домашний кинотеатр, он имеет разрешение 1080P Full HD, светодиодную лампу 150 ANSI, яркость 5000 люмен и срок службы, который, по заявлению производителя, составляет около 20000 часов.
ТВ‑приставка Vontar
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Цена $38
КУПИТЬ ТУТ - Vontar X3 4/64Gb - X96 MAX Plus - TOX1
Медиаприставка Vontar AX95 с процессором Amlogic S905X3, 4 ГБ оперативки и хранилищем объёмом 32, 64 или 128 ГБ. Способна выводить разрешение 8K с частотой 24 кадра в секунду и 4K на 60 кадрах в секунду через HDMI 2.1.
Электрогриль
Цена $100
Сравнительно бюджетный электрический гриль от немецкой компании Zigmund & Shtain. Аппарат нагревается за пару минут. Хлеб поджаривает за каких-то 20 секунд, на стейк уходит около 15 - 20 минут. Хорошо справляется с приготовлением котлет и овощей без масла.
Пусковое для авто
Цена $77
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Пусковое автомобильное устройство с пиковым током в 2500А и ёмкостью батареи 23800mah. Используется для облегчения запуска двигателя в холодное время года, в случаях когда аккумуляторная батарея истощена и не хватает тока. Позволяет раскрутить стартер, используется в сети потребления постоянного тока с напряжением 12 вольт.
Детектор проводки
Цена $29
Прибор предназначен для поиска кабеля в стене. Часто бывают ситуации, когда нужно повесить шкаф или полку. Чтобы просверлить отверстие в стене очень важно знать, где проложен кабельный канал. Максимальная глубина для обнаружения проводки составляет 120 мм.
Мультиметр ANENG AN82
Цена $23
КУПИТЬ ТУТ - RICHMETERS RM113D
Подойдет как для электрика профессионала. так и для обычного обывателя.
Прибор нравится большим монохромным дисплеем диагональю 2,7 дюйма с плавающей точкой.
Индикатор с автоматическим выбором диапазона измерений и вычислений среднеквадратичного значения переменного напряжения.
Детектор углекислого газа
Цена $49
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Звуковым и световым сигналом сообщает о том, что в помещении превышена норма концентрации CO2. На дисплее отображает текущие измерения. Умеет давать сигнал по достижению заданного уровня, что пора проветривать. Доставка 2 дня до двери.
Электрическая дрель HILDA
Цена $19.12 - 40
Дрель может быть полезна при работе в гараже и на стройке. Скорость холостого хода 3000 оборотов в минуту, номинальная мощность двигателя 650 ватт, максимальный диаметр роторных насадок в зажимном патроне 13 миллиметров, вес устройства 3.35кг.
Измельчитель пищевых отходов
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Цена $55
Органический измельчитель отличного качества, который монтируется в кухонный слив. В комплекте идет все необходимое. Все кухонные отходы перемалываются и не застревают в трубах. Есть 3 варианта: с кнопкой, с пультом управления, либо управляющийся приложением на смартфоне.
Шлифовальная машинка
Цена $24
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Бюджетная орбитальная шлифмашинка от компании Deko предназначена для полировки поверхностей из древесины, пластмассы и металлических материалов. Подошва с липучкой диаметром 125 мм, к ней крепится абразивный круг. На подошве имеются отверстия для отвода пыли из рабочей зоны в пылесборник.
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