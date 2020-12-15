Плеер

Цена $18

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Это плеер с оцифровкой классических магнитных кассет. Вероятно у кого-то они остались со времён 80-х и 90-х, возможно записи каких-то торжеств, может даже в детстве кто-то прикалывался и записывал себя. Как вы понимаете, в него вставляется кассета, далее либо флешка либо sd-карта и запись идёт на них в формате mp3 файла.

Xiaomi Mija Wowstick 1FS

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Цена $15

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Компактная отвертка, работает от двух мизинчиковых батареек. Устройство в стильном металлическом корпусе ненамного толще ручки. Отвертка продается с 18 сменными битами — можно будет раскрутить электронику, очки или детскую игрушку. Скорость вращения в автоматическом режиме 100 оборотов в минуту.

ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick

Цена $32

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Приставка поддерживает разрешение 2К (1920х1080), имеет на борту 1 Гб оперативной и 8 Гб внутренней памяти (этого хватает, чтобы работать без лагов), Android 9.0, стандартные для ТВ-приставок приложения: YouTube, Netflix и т.д. Есть функция Chromecast для трансляции изображения со смартфона.

Крутое зарядное устройство

Цена $19

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Используется для зарядки устройств. Выходной ток зарядника составляет 5 Вольт с силой тока 8 ампер. Устройство автоматически выравнивает необходимую мощность что положительно сказывается на батарее гаджетов.

Суммарная мощность составляет 40 Вт. На устройстве есть светодиодные индикаторы сигнализирующие о режиме зарядки и задействованных разъемах.

Угловая шлифовальная машинка

Цена $42

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Работает автономно аккумулятор 12В. Скорость вращения 19500 оборотов в минуту. Диск устанавливается на специальный зажимной патрон, размер диска 75 мм в диаметре.

Прибор заменяет различные инструменты, подойдёт для обработки металла, древесины. Номинальная выходная мощность 300вт.

Дремель

Цена $10.19 - 59.46

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Состоит из множества насадок разной формы и диаметра. Прибор имеет вращение до 10 000 оборотов в минуту на холостом ходу. Мощность устройства 190 ватт, диаметр сверления от 1 до 3 мм. Отлично подойдет для производственных задач и в хозяйстве, для создания творческих поделок.

Компьютерное кресло

Цена $82

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Недорогое, но качественное компьютерное кресло с выраженной боковой поддержкой, откидной подставкой для ног, поясничным валиком и дополнительной съемной подушкой. Предлагается 5 цветовых решений. Несущие элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали, кресло спокойно выдерживает 100 кг.

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