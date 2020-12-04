Huawei демонстрирует новую технологию AI Video в Kirin 9000
Huawei только что продемонстрировала свою новую видеотехнологию. Система сверхвысокого разрешения на базе искусственного интеллекта на процессоре Kirin 9000 способна превращать старые видео с разрешением 540p в FHD 1080p в реальном времени.
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Сегодня (4 декабря 2020 года) Huawei посетил Weibo, чтобы продемонстрировать технологию в действии. На видео вы можете наблюдать, как технология суперсэмплинга Kirin 9000 на базе искусственного интеллекта превращает некачественное видео в контент высокой четкости. Примером этого было изображение ящерицы с низким разрешением 540p и высоким количеством шумов. После применения технологии супердискретизации, изображение получило более яркие цвета с большим количеством деталей.
Это было дополнительно подтверждено изображением экрана, на котором отображались различные числа. Числа на улучшенном изображении выглядели намного четче. Эта технология также работает с таким низким качеством, как 360p и даже 270p.
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