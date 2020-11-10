Инструмент для самозащиты

Цена $31

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Изготовлен из титанового сплава. Выполнен в виде цилиндрической пики. Можно использовать в роли кастета (создает ударный эффект), а также в качестве шила, отвертки и вспомогательного инструмента в быту.

Poco X3 NFC

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Цена $181 по промокоду SOBYTIE

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6.67" экран IPS с 120 Гц, Full HD+

Процессор Snapdragon 732G

Основная камера 64+13+2+2 Мп, селфи на 12 Мп

Аккумулятор на 5160mah, быстрая зарядка на 33 Вт

ИК порт, NFC, водозащита IP53

Электрическая отвертка Xiaomi

Цена $34

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Красивая, надежная и мощная отвертка, которая оснащена аккумулятором на 2000 мАч. Если работать без подзарядки, устройство может скрутить до 200 саморезов на максимальной мощности. В комплекте набор из 12 бит.

Электрический гаечный ключ

Цена $35

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Используется для наладки, ремонта и обслуживания техники. Инструмент работает от аккумулятора на 12 вольт. В комплекте есть сменные головки от 6 до 18 мм. Скорость вращения 380 об./мин.

Roborock S5 Max

Цена $387

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Поддержать чистоту в вашем доме поможет робот-пылесос с умной системой уборки. Он хорошо справляется как с сухой, так и с влажной уборкой.

TWS наушники Xiaomi FIIL CC

Цена $49

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Наушники Youpin Fiil СС соединяются со смартфоном по технологии Bluetooth 5.0 практически моментально, а поддержка шумоподавления ENC с двумя микрофонами способна различать звуки окружающей среды и отфильтровать шум.

IP камера Yi

Цена $20

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IP-камера с углом обзора 360 градусов. Имеет компактный размер и небольшой вес. Оснащена датчиком движения, динамиком и микрофоном. Есть дневной и ночной режим съемки. Управление осуществляется со смартфона.

Держатель для дрели

Цена $10

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - Стойка для УШМ

Подставка, с помощью которой легко превратить любую дрель или шуруповёрт в сверлильный станок и значительно повысить качество обработки заготовок. Металлический шток с рукояткой обеспечивает строго перпендикулярное положение жала, а линейка позволяет контролировать глубину сверления. Для надёжности станину можно прикрепить к верстаку.

Сим-карта

Цена $8

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КУПИТЬ ТУТ - безлимит за 180р - за 200р

Для работы симки не нужно качать никаких прошивок для USB-модема. Без проблем можно раздавать wi-fi через роутер. За 350 руб. в месяц у вас будет быстрый интернет и большое количество минут для звонков.

Светильник на улицу

Цена $4.51

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Заявлена максимальная яркость 600lm и встроенный аккумулятор 1200mAh. Отлично себя показал на улице за год или больше, уже точно не помню когда брал. Но пережил зиму, осень, в общем полный тест-драйв прошел.

защита по стандарту IP65

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