Товары со скидками на распродаже Aliexpress 11.11: Poco X3 NFC, наушники Xiaomi FIIL CC и другое
Инструмент для самозащиты
Цена $31
Изготовлен из титанового сплава. Выполнен в виде цилиндрической пики. Можно использовать в роли кастета (создает ударный эффект), а также в качестве шила, отвертки и вспомогательного инструмента в быту.
Poco X3 NFC
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Цена $181 по промокоду SOBYTIE
- 6.67" экран IPS с 120 Гц, Full HD+
- Процессор Snapdragon 732G
- Основная камера 64+13+2+2 Мп, селфи на 12 Мп
- Аккумулятор на 5160mah, быстрая зарядка на 33 Вт
- ИК порт, NFC, водозащита IP53
Электрическая отвертка Xiaomi
Цена $34
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Красивая, надежная и мощная отвертка, которая оснащена аккумулятором на 2000 мАч. Если работать без подзарядки, устройство может скрутить до 200 саморезов на максимальной мощности. В комплекте набор из 12 бит.
Электрический гаечный ключ
Цена $35
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Используется для наладки, ремонта и обслуживания техники. Инструмент работает от аккумулятора на 12 вольт. В комплекте есть сменные головки от 6 до 18 мм. Скорость вращения 380 об./мин.
Roborock S5 Max
Цена $387
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Поддержать чистоту в вашем доме поможет робот-пылесос с умной системой уборки. Он хорошо справляется как с сухой, так и с влажной уборкой.
TWS наушники Xiaomi FIIL CC
Цена $49
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Наушники Youpin Fiil СС соединяются со смартфоном по технологии Bluetooth 5.0 практически моментально, а поддержка шумоподавления ENC с двумя микрофонами способна различать звуки окружающей среды и отфильтровать шум.
IP камера Yi
Цена $20
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IP-камера с углом обзора 360 градусов. Имеет компактный размер и небольшой вес. Оснащена датчиком движения, динамиком и микрофоном. Есть дневной и ночной режим съемки. Управление осуществляется со смартфона.
Держатель для дрели
Цена $10
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Подставка, с помощью которой легко превратить любую дрель или шуруповёрт в сверлильный станок и значительно повысить качество обработки заготовок. Металлический шток с рукояткой обеспечивает строго перпендикулярное положение жала, а линейка позволяет контролировать глубину сверления. Для надёжности станину можно прикрепить к верстаку.
Сим-карта
Цена $8
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Для работы симки не нужно качать никаких прошивок для USB-модема. Без проблем можно раздавать wi-fi через роутер. За 350 руб. в месяц у вас будет быстрый интернет и большое количество минут для звонков.
Светильник на улицу
Цена $4.51
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Заявлена максимальная яркость 600lm и встроенный аккумулятор 1200mAh. Отлично себя показал на улице за год или больше, уже точно не помню когда брал. Но пережил зиму, осень, в общем полный тест-драйв прошел.
- защита по стандарту IP65
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