Товары со скидками на распродаже Aliexpress 11.11: смарт часы Amazfit Bip S, мощный электросамокат
Походная газовая горелка
Цена $10
Для кемпинга будет отличным приобретением,т.к. не занимает много места и легко помещается в карман, весит 45 грамм. Соединяется к газовому баллону и дает мощное пламя, чтобы готовить еду, кипятить воду.
Смарт часы Amazfit Bip S
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Цена $62
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- рефлективный дисплей (поддержка 48 цветов)
- Bluetooth 5.0
- 10 спортивных режимов
- GPS, ГЛОНАСС, барометр, уведомления о сообщениях и звонках
- защита от воды и пыли IP68
Планшет CHUWI Hi10 XR
Цена $249
Основа гаджета построена на процессоре Intel с 6 Гб ОЗУ и ПЗУ на 128 Гб. Дисплей 10,1" с IPS матрицей. Приятным дополнением стал крепкий алюминиевый корпус, наличие комплектного стилуса и USB-порты.
Электросамокат
Цена $211
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Складной электросамокат мощностью электродвигателя на 350 Вт. Питание этого транспорта от батареи на 6 ампер-часов. Позволяет проезжать без подзарядки до 20 км. Развивает скорость до 30 км ч.
Швабра с отжимом
Цена $3.76 - 18.64
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Благодаря маневренной X-образной головке можно очистить пол в труднодоступных местах, где обычная швабра не сможет добраться. Полоски жёсткого ворса на насадке помогут оттереть засохшие пятна, собрать мелкий мусор и волосы. У швабры есть удобный механизм отжима.
Пескоструйный пневматический пистолет
Цена $11
Пескоструйный пистолет с регулируемой подачей песка, поможет обработать поверхность металла и других материалов от ржавчины и старой краски. Диаметр насадки 3.0мм. Работает от любого компрессора.
Подставка для угловой шлифовальной машины
Цена $18
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - Стойка для УШМ
Универсальный кронштейн служит для оптимально точной резки изделия из различных материалов. Снимает нагрузку с кисти руки и позволяет превращать обычную болгарку в многофункциональную циркулярную пилу.
Магнитный держатель
Цена $8
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Данное приспособление используется для удержания различных изделий, при сварочных работах, сверлильных. Прочная конструкция имеет магнитные накладки для удержания на металлических предметах.
Эти товары набирают популярность к распродаже 11.11 на Алиэкспресс.
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