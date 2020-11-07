Походная газовая горелка

Цена $10

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Для кемпинга будет отличным приобретением,т.к. не занимает много места и легко помещается в карман, весит 45 грамм. Соединяется к газовому баллону и дает мощное пламя, чтобы готовить еду, кипятить воду.

Смарт часы Amazfit Bip S

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Цена $62

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рефлективный дисплей (поддержка 48 цветов)

Bluetooth 5.0

10 спортивных режимов

GPS, ГЛОНАСС, барометр, уведомления о сообщениях и звонках

защита от воды и пыли IP68

Планшет CHUWI Hi10 XR

Цена $249

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КУПИТЬ ТУТ - Teclast P20

Основа гаджета построена на процессоре Intel с 6 Гб ОЗУ и ПЗУ на 128 Гб. Дисплей 10,1" с IPS матрицей. Приятным дополнением стал крепкий алюминиевый корпус, наличие комплектного стилуса и USB-порты.

Электросамокат

Цена $211

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Складной электросамокат мощностью электродвигателя на 350 Вт. Питание этого транспорта от батареи на 6 ампер-часов. Позволяет проезжать без подзарядки до 20 км. Развивает скорость до 30 км ч.

Швабра с отжимом

Цена $3.76 - 18.64

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Благодаря маневренной X-образной головке можно очистить пол в труднодоступных местах, где обычная швабра не сможет добраться. Полоски жёсткого ворса на насадке помогут оттереть засохшие пятна, собрать мелкий мусор и волосы. У швабры есть удобный механизм отжима.

Пескоструйный пневматический пистолет

Цена $11

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Пескоструйный пистолет с регулируемой подачей песка, поможет обработать поверхность металла и других материалов от ржавчины и старой краски. Диаметр насадки 3.0мм. Работает от любого компрессора.

Подставка для угловой шлифовальной машины

Цена $18

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Универсальный кронштейн служит для оптимально точной резки изделия из различных материалов. Снимает нагрузку с кисти руки и позволяет превращать обычную болгарку в многофункциональную циркулярную пилу.

Магнитный держатель

Цена $8

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Данное приспособление используется для удержания различных изделий, при сварочных работах, сверлильных. Прочная конструкция имеет магнитные накладки для удержания на металлических предметах.

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