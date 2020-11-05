Складная бутылка

Цена $6

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Многоразовая складная бутылка для воды с ёмкостью на 750мл. Используется для походов, альпинизма и в поездках. Данные емкости изготовлены из натуральных пищевых материалов не имеет сварных швов, что добавляет ей прочности и эластичности.

Жилет с подогревом

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Цена $15

КУПИТЬ ТУТ - куртка Xiaomi Aerogel - Xiaomi 90FUN - куртка с подогревом

Жилетка с 5 зонами подогрева, 2 из которых предусмотрительно расположены возле карманов. Имеется несколько режимов обогрева, вы сами можете регулировать температуру. Заряжается от usb.

Крутые наушники Baseus W04 TWS

Цена $21

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Удобные беспроводные наушники от компании Baseus, которые позволяют наслаждаться качественным звуком Hi Fidelity. Совместимы с устройствами на базе Android и iOS. Оснащены модулем Bluetooth 5.0. Автономность работы от одной зарядки составляет 5 часов.

Ретро консоль

Цена $13

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Ретро консоль с парой джойстиков, на консоль из коробки установлено около 600 игр. Консоль размером с флешку в зависимости от комплектации будет подключаться либо к HDMI, либо к USB разъёму телевизора.

Лазерный уровень

Цена $100

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Устройство работает по 12 линиям, имеет угол направления лучей 360 градусов. Может использоваться как в строительстве и дизайне, так и в обычных бытовых условиях, например, чтобы ровно повесть картину.

Беспроводная колонка Anker Soundcore Motion+ 30 Вт

Цена $79 по промокоду PLUS5000

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - JBL FLIP 5 - JBL Boombox 2 - Cowin 6110 - Mifa A3

Это одна из лучших в линейке bluetooth-колонок производства Анкер. Сертифицированный Hi-Res звук с поддержкой AptX, сверхширокий частотный диапазон от 50 Гц до 40 кГц. Bluetooth 5.0, защита от воды IPX7. Работает 12ч на одном заряде + зарядка по Type-C.

Звук очень хорошо сбалансирован, как по верхам, так и по низам. С басами тоже всё в порядке. Для них даже выделена специальная функция, повышающая их.

Карманный роутер

Цена $27

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Работает от встроенного аккумулятора и раздает интернет с сим-карты. Батарейки на 2050mah хватает на 6 - 8 часов работы. Одновременно к сети может быть подключено до 10 устройств. Максимальная скорость подключения - 150 Мбит/с.

Робот-мойщик окон

Цена $84

КУПИТЬ ТУТ - LIMABEAN - Liectroux X6

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Устройство держится на вертикальной поверхности с помощью мощного вакуумного насоса. У робота два вращающихся колеса, покрытых салфетками из микрофибры, которые тщательно очищают от пыли и грязи.

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