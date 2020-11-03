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Товары со скидками на распродаже Aliexpress 11.11: куртка от Xiaomi, умные часы и другое

Эти товары стоит купить в распродажу 11.11 на Алиэкспресс. Каждый товар выбран с максимальной скидкой. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
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Шлифовальная машина

Цена $30

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Может использоваться для шлифовки металлических изделий и полировки кузовных деталей, а также изделий из дерева. Шлифовальная машина в зависимости от насадки снимает верхний слой с различного типа заготовок и изделий. Работает от компрессора и имеет простую и безотказную конструкцию, которая прослужит долгие года.

Куртка от Xiaomi

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Цена $87

КУПИТЬ ТУТ - с подогревом

Внутри слой Аэрогеля - материала чрезвычайно низкой теплопроводности. Его использовали в NASA для производства скафандров. Выдерживает температуру до -40.

Кран-нагреватель

Цена $33

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Кран имеет светодиодный дисплей, который показывает температуру воды. Данная модель крана имеет профессиональный дизайн с защитой от накипи, и имеет тепловой предохранитель для безопасности.

Тв бокс VONTAR X3

Цена $36

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КУПИТЬ ТУТ - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus - Vontar T95Q

Достаточно мощная приставка на Android 9 с памятью 4 + 64ГБ. С не вы забудете про платное телевидение, на нее легко устанавливать приложения, допустим Xsmart с помощью которого вы сможете смотреть ТВ и новые фильмы бесплатно. Поддерживает USB 3.0 и новейший формат 8к.

Умные часы

Цена $113

Honor Watch Magic 2 - Stratos 3 - Amazfit Neo - GTR - GTS - Cor - Zeblaze NEO 2 - Amazfit T-Rex - Amazfit Stratos - Stratos 2 - Xiaomi Haylou

  • Экран 1.39" (454х454) AMOLED
  • Водозащита 5ATM
  • 10 спортивных режимов против
  • Встроенная память 4 Гб
  • До 14 дней работы
  • GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 5.1

Беспроводные наушники i11 Max

Цена $9

КУПИТЬ ТУТ - Mifa X11 - Ugreen TW - Amazfit PowerBuds - Xiaomi Redmi Airdots 2 - Xiaomi FIIL CC - Mifa X8 TWS - Tiso i6 - Baseus WM01 - SYLLABLE S101

Эта модель является копией оригинальных Apple AirPods, а стоят намного дешевле. Время работы в режиме ожидания около месяца, а врем прослушивания музыки 3ч и 6ч разговоров.

Массажный пистолет

Цена $47

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - для ступней - для спины

Ручной перкуссионный массажёр помогает нейтрализовать молочную кислоту в мышцах и ускорить восстановление после тренировки. Ёмкости аккумулятора хватает на 9 часов работы с максимальной скоростью.

Чехол для смартфонов

Цена $9

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Плотный пластиковый чехол, который китайские мастера совместили с ретро-консолью. На ней установлены 36 8-битных игр, среди них такая классика как Супер Марио, Контра и танки. Вес чехла от 80 до 100 г, в зависимости от модели телефона. Есть на разные модели современных телефонов.

Комплект бит

Цена $18

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Набор шлицевых бит для электрической отвертки. В комплекте 47 позиций, данные насадки устанавливаются на четырехгранный патрон. Биты оснащены магнитным крепежом, что исключает потерю саморезов, шурупов, болтов и прочих крепежных изделий.

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