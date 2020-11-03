Товары со скидками на распродаже Aliexpress 11.11: куртка от Xiaomi, умные часы и другое
Шлифовальная машина
Цена $30
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Угловая
Может использоваться для шлифовки металлических изделий и полировки кузовных деталей, а также изделий из дерева. Шлифовальная машина в зависимости от насадки снимает верхний слой с различного типа заготовок и изделий. Работает от компрессора и имеет простую и безотказную конструкцию, которая прослужит долгие года.
Куртка от Xiaomi
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Цена $87
Внутри слой Аэрогеля - материала чрезвычайно низкой теплопроводности. Его использовали в NASA для производства скафандров. Выдерживает температуру до -40.
Кран-нагреватель
Цена $33
Кран имеет светодиодный дисплей, который показывает температуру воды. Данная модель крана имеет профессиональный дизайн с защитой от накипи, и имеет тепловой предохранитель для безопасности.
Тв бокс VONTAR X3
Цена $36
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КУПИТЬ ТУТ - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus - Vontar T95Q
Достаточно мощная приставка на Android 9 с памятью 4 + 64ГБ. С не вы забудете про платное телевидение, на нее легко устанавливать приложения, допустим Xsmart с помощью которого вы сможете смотреть ТВ и новые фильмы бесплатно. Поддерживает USB 3.0 и новейший формат 8к.
Умные часы
Цена $113
Honor Watch Magic 2 - Stratos 3 - Amazfit Neo - GTR - GTS - Cor - Zeblaze NEO 2 - Amazfit T-Rex - Amazfit Stratos - Stratos 2 - Xiaomi Haylou
- Экран 1.39" (454х454) AMOLED
- Водозащита 5ATM
- 10 спортивных режимов против
- Встроенная память 4 Гб
- До 14 дней работы
- GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 5.1
Беспроводные наушники i11 Max
Цена $9
КУПИТЬ ТУТ - Mifa X11 - Ugreen TW - Amazfit PowerBuds - Xiaomi Redmi Airdots 2 - Xiaomi FIIL CC - Mifa X8 TWS - Tiso i6 - Baseus WM01 - SYLLABLE S101
Эта модель является копией оригинальных Apple AirPods, а стоят намного дешевле. Время работы в режиме ожидания около месяца, а врем прослушивания музыки 3ч и 6ч разговоров.
Массажный пистолет
Цена $47
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - для ступней - для спины
Ручной перкуссионный массажёр помогает нейтрализовать молочную кислоту в мышцах и ускорить восстановление после тренировки. Ёмкости аккумулятора хватает на 9 часов работы с максимальной скоростью.
Чехол для смартфонов
Цена $9
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Плотный пластиковый чехол, который китайские мастера совместили с ретро-консолью. На ней установлены 36 8-битных игр, среди них такая классика как Супер Марио, Контра и танки. Вес чехла от 80 до 100 г, в зависимости от модели телефона. Есть на разные модели современных телефонов.
Комплект бит
Цена $18
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Набор шлицевых бит для электрической отвертки. В комплекте 47 позиций, данные насадки устанавливаются на четырехгранный патрон. Биты оснащены магнитным крепежом, что исключает потерю саморезов, шурупов, болтов и прочих крепежных изделий.
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