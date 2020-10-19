Цена $4

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Универсальный набор для мелкого ремонта со сменными битами под шестигранник, плоскую и крестообразную отвертку. Ключ трещоточного типа с динамометрическим механизмом.

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Позволяет быстро подобрать необходимую насадку и произвести затяжку, откручивания и монтаж изделия или узла на технике, в авто, на устройстве. Сделано из хромованадиевой стали.

Цена $174 по промокоду SPRT3000

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Электрический складной самокат, предназначен для прогулок и передвижения по улице. Работает от аккумулятора с запасом хода до 65 км, а скорость до 45 км/ч.

Термометр гигрометр с ЖК экраном

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Цена $3.91

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Домашний вариант термометра, гигрометра и часов в одном флаконе. Так же присутствует сяомишная фишка с смайликом при хорошей окружающей обстановке. Батарейки в комплекте.

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Яркие светодиодные лампы для автомобильных фар BraveWAY с мощностью 80 Вт и алюминиевым корпусом подходят для машин любой марки. Фары имеют яркость 16000 люмен, степень защиты от воды IP 67, рабочую температуру от -40 до + 80 градусов по Цельсию, цветовую температуру 6500 K и срок службы около 30000 часов.

Умные часы Amazfit NEO

Цена $39

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Интересная модель умных часов, копирующая классические часы. Оснащена стандартным дисплеем, который почти не требует энергию. Часы поддерживают популярные функции носимой электроники. Не боятся воды и пыли. Синхронизируются как с iOS, так и Android.

Цена $85 по промокоду ILIFE15OFF

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Предназначен для сухой уборки с емкостью пылесборника 1.2 литра. Его просто прикрепить на любую поверхность с помощью пряжки на ручке или повесить на настенный кронштейн. Он идеально убирает любую грязь и пыль, а так же в комплекте идут различные насадки! Работает до 40 минут.

Автономный компрессор для авто Baseus

Цена $44

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Компактное устройство в стильном практичном корпусе. Подходит для быстрой накачки шин автомобиля, мотоцикла, самоката, велосипеда и надувных мячей. Интеллектуальное управление в одно касание.

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