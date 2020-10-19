Полезные товары товары с Aliexpress: пылесос ILIFE H70, электросамокат Kugoo S3 и другое
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Набор ключей
Цена $4
Универсальный набор для мелкого ремонта со сменными битами под шестигранник, плоскую и крестообразную отвертку. Ключ трещоточного типа с динамометрическим механизмом.
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Позволяет быстро подобрать необходимую насадку и произвести затяжку, откручивания и монтаж изделия или узла на технике, в авто, на устройстве. Сделано из хромованадиевой стали.
Электросамокат Kugoo S3
Цена $174 по промокоду SPRT3000
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - KickScooter ES1 - HIPER Slim VX560
Электрический складной самокат, предназначен для прогулок и передвижения по улице. Работает от аккумулятора с запасом хода до 65 км, а скорость до 45 км/ч.
Термометр гигрометр с ЖК экраном
Цена $3.91
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Домашний вариант термометра, гигрометра и часов в одном флаконе. Так же присутствует сяомишная фишка с смайликом при хорошей окружающей обстановке. Батарейки в комплекте.
LED лампы в авто
Цена $15
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Яркие светодиодные лампы для автомобильных фар BraveWAY с мощностью 80 Вт и алюминиевым корпусом подходят для машин любой марки. Фары имеют яркость 16000 люмен, степень защиты от воды IP 67, рабочую температуру от -40 до + 80 градусов по Цельсию, цветовую температуру 6500 K и срок службы около 30000 часов.
Умные часы Amazfit NEO
Цена $39
КУПИТЬ ТУТ - GTR - GTS - Cor - Zeblaze NEO 2 - Amazfit Stratos - Amazfit Stratos 3 - Xiaomi Haylou - Honor Magic Watch 2 - Amazfit T-Rex
Интересная модель умных часов, копирующая классические часы. Оснащена стандартным дисплеем, который почти не требует энергию. Часы поддерживают популярные функции носимой электроники. Не боятся воды и пыли. Синхронизируются как с iOS, так и Android.
Пылесос ILIFE H70
Цена $85 по промокоду ILIFE15OFF
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia 1C - Liectroux - Xiaomi ROIDMI NEX - VIOMI - Roborock H6 - Roborock S5 Max - Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - ROIDMI - Dreame V9
Предназначен для сухой уборки с емкостью пылесборника 1.2 литра. Его просто прикрепить на любую поверхность с помощью пряжки на ручке или повесить на настенный кронштейн. Он идеально убирает любую грязь и пыль, а так же в комплекте идут различные насадки! Работает до 40 минут.
Автономный компрессор для авто Baseus
Цена $44
Компактное устройство в стильном практичном корпусе. Подходит для быстрой накачки шин автомобиля, мотоцикла, самоката, велосипеда и надувных мячей. Интеллектуальное управление в одно касание.
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