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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: наборы сверл, потолочный светильник Yee и другое

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Мини светильник

Цена $0.97

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Дешевый набор из пяти мини светильников, которые выполнены в виде платы на толстом текстолите со впаянными тремя светодиодами. Подключается к разъему USB - к powerbank или любому другому. Можно повесить на ключи как брелок, для этого есть отверстие с края.

Домашняя IP-камера Xiaomi

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Цена $19

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Компактная IP-камера с широким углом обзора. Можно использовать не только для простого видеонаблюдения, но также в качестве няни или умного видеозвонка. Оснащена инфракрасной подсветкой для более качественной картинки во время съёмки в темное время суток.

Набор инструментов от WORKPRO

Цена $19

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Такой набор поможет сохранить много времени при ремонте разных элементов. Ключ-трещотка идет в комплекте с двумя дополнительными насадками и 21 сменной головкой для работы с гайками. Набор поставляется в прочном кейсе из пластика.

Потолочный светильник Yee

Цена $51

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Это самая новая модель потолочного светильника от Xiaomi. Подключается к Mi Home, HomeKit и умному дому Яндекса. Управление через приложение и пульт ДУ. Мощности достаточно для освещения комнаты до 20м.

Набор метчиков‑свёрл

Цена $6

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Специальный инструмент, который сверлит отверстие и одновременно формирует в нём резьбу. Метчики изготовлены из быстрорежущей стали и имеют шестигранные хвостовики для установки в шуруповёрт. В наборе шесть штук: M3, M4, М5, М6, М8, М10.

Джойстик для смартфона

Цена $22

КУПИТЬ ТУТ

Джойстик Ipega предназначенный для использования на смартфонах и планшетах iphone/Android с экраном 4-6 дюймов. Сочетает в себе компактный и легкий дизайн с лучшими возможностями. В наборе к нему идет USB кабель и  приемник 2,4G.

Табличка с номером Xiaomi

Цена $3

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Дешевая

Это очень полезный аксессуар для тех, кто часто оставляет свое авто в неудобных местах или подпирает другие авто на парковке. На цифры нанесена флуоресцентная краска, чтобы видимость в темное время суток была лучше.

Можете посмотреть прошлые подборки товаров.

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ну ok, вот здесь вышло аж 12% разницы в играх https://3dnews.ru/1018890/obzor-protsessorov-core-i510400-i-core-i510400f-vam-vsyo-eshchyo-nravitsya-ryzen-5-3600 но по энергопотреблению i5-10400f все р...
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Thero Layfer
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Kasyan
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Нет он просто кликбейтный утырок!
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