Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: наборы сверл, потолочный светильник Yee и другое
Мини светильник
Цена $0.97
Дешевый набор из пяти мини светильников, которые выполнены в виде платы на толстом текстолите со впаянными тремя светодиодами. Подключается к разъему USB - к powerbank или любому другому. Можно повесить на ключи как брелок, для этого есть отверстие с края.
Домашняя IP-камера Xiaomi
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Цена $19
КУПИТЬ ТУТ - YI 1080P - YI Dome Guard - YI Dome - YI Dome X - Уличная - YI Outdoor
Компактная IP-камера с широким углом обзора. Можно использовать не только для простого видеонаблюдения, но также в качестве няни или умного видеозвонка. Оснащена инфракрасной подсветкой для более качественной картинки во время съёмки в темное время суток.
Набор инструментов от WORKPRO
Цена $19
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Xiaomi - 126шт. - Другой - DEKO - WORKPRO
Такой набор поможет сохранить много времени при ремонте разных элементов. Ключ-трещотка идет в комплекте с двумя дополнительными насадками и 21 сменной головкой для работы с гайками. Набор поставляется в прочном кейсе из пластика.
Потолочный светильник Yee
Цена $51
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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - с колонкой
Это самая новая модель потолочного светильника от Xiaomi. Подключается к Mi Home, HomeKit и умному дому Яндекса. Управление через приложение и пульт ДУ. Мощности достаточно для освещения комнаты до 20м.
Набор метчиков‑свёрл
Цена $6
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Ступенчатые - зерновка
Специальный инструмент, который сверлит отверстие и одновременно формирует в нём резьбу. Метчики изготовлены из быстрорежущей стали и имеют шестигранные хвостовики для установки в шуруповёрт. В наборе шесть штук: M3, M4, М5, М6, М8, М10.
Джойстик для смартфона
Цена $22
Джойстик Ipega предназначенный для использования на смартфонах и планшетах iphone/Android с экраном 4-6 дюймов. Сочетает в себе компактный и легкий дизайн с лучшими возможностями. В наборе к нему идет USB кабель и приемник 2,4G.
Табличка с номером Xiaomi
Цена $3
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Дешевая
Это очень полезный аксессуар для тех, кто часто оставляет свое авто в неудобных местах или подпирает другие авто на парковке. На цифры нанесена флуоресцентная краска, чтобы видимость в темное время суток была лучше.
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