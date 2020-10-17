Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: турбо-зажигалка, качественные АКБ и другое
Турбо-зажигалка
Цена $7
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ
Универсальное изделие для прикуривания, зажигалка с функцией фонарика, отличный вариант совмещения. Работает от газа, есть встроенный пьезоэлемент.
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В комплекте несколько насадок для смены подачи пламени. Предусмотрена защита о ветра, корпус пластиковый, защищен от влаги и пыли. Температура изделия достигает 1300 градусов.
Сушилка для обуви Xiaomi
Цена $10
Сделана из термостойких материалов, равномерно нагревается, высушивая и устраняя запах с обуви. Очень удобно в холодное время, ей можно не только высушить обувь, но и просто нагреть, чтобы было комфортно выходить из дома.
IP-видеокамера Xiaomi
Цена $24
КУПИТЬ ТУТ - YI Dome Guard - YI Dome - YI Dome X - Уличная - YI Outdoor
Простая, но надёжная IP-видеокамера с подключением по Wi-Fi. Самый доступный и универсальный вариант, снискавший огромную популярность на российском рынке.
- ночная съемка
- интеграция в Mi Home и фирменное приложение
- запись на флешку или в облако.
Аккумуляторные батареи
Цена $6
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КУПИТЬ ТУТ - enelong - Analong AAA - NCR 18650
Аккумуляторные батареи емкостью 3 000mah. Отлично прослужат хорошим источником питания для разных электронных устройств, таких как фонари, электроинструменты и другие электронные приборы. Продавец предлагает наборы от 4 до 16 шт.
Инструмент для удаления вмятин
Цена $1.45 - 1.53
Небольшой инструмент который поможет вам справится с вмятинами на вашем автомобиле если они у вас имеются. Конечно не со всеми вмятинами он может справиться, но все же. Тем более что цена позволяет его купить на всякий случай.
Портативный обогреватель
Цена $14
Обогреватель вставляется в розетку, что очень удобно. Конечно, полноценный обогреватель он не заменит, но чтобы нагреть небольшую комнату (где-то 20 квадратных метров), вполне подойдет.
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