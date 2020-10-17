Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: турбо-зажигалка, качественные АКБ и другое

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3090 в Ситилинке
<b>Слив 2070 - самая низкая цена в рублях за всю историю</b>
50% скидки в Ситилинке до конца недели
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке

Турбо-зажигалка

Цена $7

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ

Универсальное изделие для прикуривания, зажигалка с функцией фонарика, отличный вариант совмещения. Работает от газа, есть встроенный пьезоэлемент.

реклама

В комплекте несколько насадок для смены подачи пламени. Предусмотрена защита о ветра, корпус пластиковый, защищен от влаги и пыли. Температура изделия достигает 1300 градусов.

Сушилка для обуви Xiaomi

Цена $10

КУПИТЬ ТУТ

Сделана из термостойких материалов, равномерно нагревается, высушивая и устраняя запах с обуви. Очень удобно в холодное время, ей можно не только высушить обувь, но и просто нагреть, чтобы было комфортно выходить из дома.

IP-видеокамера Xiaomi

анонсы и реклама
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
Предложение дня - RTX 8000 за 459 650р
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Цена $24

КУПИТЬ ТУТ - YI Dome Guard - YI Dome - YI Dome X - Уличная - YI Outdoor

Простая, но надёжная IP-видеокамера с подключением по Wi-Fi. Самый доступный и универсальный вариант, снискавший огромную популярность на российском рынке.

  • ночная съемка
  • интеграция в Mi Home и фирменное приложение
  • запись на флешку или в облако.

Аккумуляторные батареи

Цена $6

реклама

КУПИТЬ ТУТ - enelong Analong AAA - NCR 18650

Аккумуляторные батареи емкостью 3 000mah. Отлично прослужат хорошим источником питания для разных электронных устройств, таких как фонари, электроинструменты и другие электронные приборы. Продавец предлагает наборы от 4 до 16 шт.

Инструмент для удаления вмятин

Цена  $1.45 - 1.53

КУПИТЬ ТУТ

Небольшой инструмент который поможет вам справится с вмятинами на вашем автомобиле если они у вас имеются. Конечно не со всеми вмятинами он может справиться, но все же. Тем более что цена позволяет его купить на всякий случай.

Портативный обогреватель

Цена $14

КУПИТЬ ТУТ

Обогреватель вставляется в розетку, что очень удобно. Конечно, полноценный обогреватель он не заменит, но чтобы нагреть небольшую комнату (где-то 20 квадратных метров), вполне подойдет.

Можете посмотреть прошлые подборки товаров.

Telegram канал со скидками - https://t.me/aliworkman

Группа вк - https://vk.com/workman1


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress гаджеты электроника товары из китая подборка полезные товары находки дешевые товары новинки сяоми
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
23
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
11
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
15
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
34
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
8
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
18
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
17
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
24
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 41
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Redmi Note 9 Pro рекордно подешевел – 64 Мп камера, NFC и игровой процессор со скидкой 6 000 рублей
14
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
215
Шесть смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 12 в Росси и мире
4
Zen3 процессоры AMD Ryzen 5000 появились на Amazon — цены впечатляют
262
GeForce RTX 3080 Ti получит 20Гб памяти, высокую цену, ограниченный тираж и старт продаж этой зимой
28
Google Pixel 3 сильно упал в цене – Snapdragon 845, 12-Мп камера и голый Android 11 со скидкой 560 долларов
1
Xiaomi выпустила российскую версию MIUI 12 на самый необычный флагман 2018 года – ссылка на закачку
1
Первые тесты 16-ядерного Ryzen 9 5950X побили все рекорды в одноядерных и многоядерных бенчмарках
35
Google продает браузер Chrome
16
Выясняем, во сколько раз процессоры Intel стали быстрее за 10 лет – Core i3-530vsCore i3-10100 от TG
38
ASUS дала официальные комментарии относительно поддержки Ryzen 5000-й серии материнками на чипах X470 и B450
13
Известный хакер EMPRESS обошла защиту Denuvo в ещё трёх популярных ААА-блокбастерах
22
Выясняем разумность апгрейда с материнских плат B450 на B550 для процессоров Ryzen 5000 с Hardware Unboxed
53
AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6 ГГц по всем ядрам штурмует бенчмарк Geekbench
6
Представлена самая быстрая видеокарта GeForce RTX 3080 – рекордная производительность от EVGA
32
OnePlus 7T Pro сильно подешевел – Snapdragon 855+, 120-Гц дисплей и pop-up камера со скидкой 320 долларов
1
Технический директор AMD подтвердил намерения реализовать поддержку PCI Express 5.0
40
Xiaomi Redmi K30S получил Snapdragon 865, 144-Гц IPS-экран и аккумулятор на 5000 мА*ч
1
Стартовал предзаказ процессоров Ryzen 5000-й серии с рекордными ценами – Ryzen 9 5950X–1000 евро
22
AMD установила невысокие европейские цены на новые процессоры Ryzen 5000-й серии – Ryzen 5 5600X–309 евро
24

Популярные статьи

ТОП 5 полезных мужских инструментов для ремонта и стройки с AliExpress, о которых Вы могли не знать
11
Мой опыт правильного апгрейда компьютера – делюсь подробностями успеха
147
Как я собирал нормальный SFF ПК из солянки
55
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
15
Бюджетный компьютер на Core i3-10100 – универсальная сборка для игр, работы и медиа
23
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
11
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
23
Обзор игры MotoGP 20
3
Аналитики спрогнозировали сроки снижения цен на iPhone 12
+

Сейчас обсуждают

acidist
17:16
На порядок ниже в цельсиях или кельвинах? Т.е., например, было 60С по цельсию, стало 6С? Или было 333К, стало 33,3К? В последнем случае это уже входит в диапазон температур, при которых, например, азо...
Результаты разогнанного до 6 ГГц Ryzen 9 5950X сравнили с Ryzen 3900Х, Intel Core i9-10900K и Ryzen 3950X
Dryden
17:16
АМД бои уже давно закупились по прекрасным ценам. Ты серьезно думаешь, что они будут брать 3600 по текущим? Это Интелобоям 10400ф фантазируется серпом по яйцам... Страшно заглядывать таким людям в го...
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
hihimik
17:15
На данном сайте, в обзоре 10600к в почти аналогичной ситуации, при потреблении 150 Вт против 155 под Д15в нынешнем тесте, под Arctic Liquid Freezer II 280 он грелся до 73 градусов. С учетом того, что ...
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
Dryden
17:13
Прекрасный мульт. А вот логика завязки , конечно, слаба. И главное - почему графика такая.... Такая?
Отечественный экшен 9 Monkeys of Shaolin поступил в продажу
forsa1995
17:11
кинь заглота в чс
Вышло первое крупное обновление ClockTuner for Ryzen 1.1 (CTR 1.1) для разгона AMD Ryzen 3000 Zen 2
Алексей Белявский
17:09
нет смысла ... в таком спеке , там даже 3800xt сольет 10400f=))))
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
Иоанн Грозный
17:08
отличный там геймплей во всех частях.
Assassin's Creed Valhalla устранит главную проблему серии, снижающую производительность ПК-версий игры
omoikane
17:07
так 4 года прошло, 4 поколения процов.
Данные AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X появились в базе SiSoftware - сравнение результатов с Ryzen 3000
Иоанн Грозный
17:07
не тянет такой огромный открытый мир с офигительной дальностью прорисовки дх11
Assassin's Creed Valhalla устранит главную проблему серии, снижающую производительность ПК-версий игры
Алексей Белявский
17:03
А ты про всратую подсистему мамяти амд? которая на 3400мгц + сливает интеловской 2666=))) и чиплетную структуру с задержками?
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем