Цена $8.99 - 17.45

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Противоугонная автомобильная система с инфракрасными датчиками реагирующими на движение, звук. Устройство оснащено функцией сигнала SOS, работает через радио канал.

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Громкость динамика достигает 120 дб. Есть встроенный светодиодный фонарик, дальность обнаружения 2 метра. Можно использовать в походах с ночевками на природе.

Цена $120

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Данный пневматический двухсопловый краскопульт предназначен для химической металлизации (чаще всего это хромирование). В российской рознице этот окрасочный пистолет можно найти по цене около 12 тыс. Расстояние до распыляемой поверхности должно быть в пределах 15 - 23 см.

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Цена $101

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Измерительный инструмент для точного выставления лазера, устанавливается на угол в 90 градусов. Имеет два направляющих луча. Есть резиновые присоски для вертикального и горизонтального размещения на различных скользких поверхностях.

Надежно фиксирует свое положение, создает высокую точность измерения. Подойдет для строительства и ремонта.

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Цена $49

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Это один из самых популярных электрических ударных гайковёртов с бесплатной доставкой из России. Фирма WOSAI на Алиэкспресс хорошо известна покупателям различных инструментов. На корпусе имеется лазерная указка для точности.

Цена $20.97 - 69.99

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Специальная станина с возможностью крепления на устойчивой поверхности. Платформа универсальная поэтому пригодна для использования с большинством УШМ. Как отрезной станок для мелких работ под любые нужды, самое-то.

Цена $7

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ или ЗДЕСЬ - Наборы для восстановления

Автомобильное средство для создания водоотталкивающей защитной пленки, наносится на стеклянную и пластиковую поверхность. Раствор высыхает образуя гладкую равномерную поверхность.

Отводит воду, лед, снег и пыль, можно использовать на корпусе фар, зеркал и стекол. Наносится через распыление с пульверизатора.

Цена $59

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Все ещё актуальная альтернатива Apple TV. Аналогов много, но представленный работает из коробки, обновляется по воздуху и не требует вмешательства пользователя.

А еще эта приставка создана в партнерстве с Google, поэтому работает как часы.

Цена $29

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КУПИТЬ ТУТ - Lucky FFW718 - LUCKY FF1108 - Лаки FF916 Sonar

Глубинный эхолот для обнаружения и своевременной ловли рыбы, прибор полностью герметичен, имеет графический дисплей на который выводится вся информация.

Есть погружной датчик проводного типа для регистрации сигнала. Дальность связи около 100 метров, максимальная глубина 40 метров для беспроводного типа. Работает от собственного аккумулятора, автономно.

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