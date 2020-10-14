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Дорожный телескоп хоть и не самая необходимая вещь в походе или выходе в лес. Трехкратное увеличение поможет рассмотреть горизонт, луну и даже близкие звезды. Отличное приобретение для туриста или рыбака.

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Разрезать пластик, металл или выпилить ровные изделия из дерева вам поможет данный инструмент. Он легко справится с порезкой металла до 10 мм, дерева до 100 мм. Мощность 800Вт. Пригодится как на производстве, так и для домашнего мастера.

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Беспроводная автономная камера видеонаблюдения с солнечной батареей накопителем, используется для съемки внутри, а также снаружи зданий. Управляется дистанционно через wifi сигнал. Данные сохраняет на карту памяти, максимально поддерживаемый объем 128 гб. Угол обзора составляет 120 градусов.

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Водонепроницаемая камера-эндоскоп на гибком кабеле подходит для монтажных работ, осмотра труднодоступных мест и идеально справляется со своей задачей. Оснащена светодиодной подсветкой. Легко подключается к смартфонам на Android, компьютеру и ноутбуку.

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Лазерный дальномер в виде рулетки с металлической выдвижной лентой на 5 метров. Использует луч с дальностью до 30 метров. Точное определение плоскости, можно выставить необходимый угол и произвести разметку. Заряжается от usb кабеля. Есть жк дисплей с подсветкой для определения результат измерений. Подойдет для строительства и монтажа.

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Набор гаечных ключей с храповым механизмом, позволяет закручивать и откручивать гайки и болты с диаметром от 8 до 19 мм не прилагая излишних усилий.

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Беспроводной инструмент для работы по различным поверхностям. Машинка используется для зачистки, выравнивания, облагораживания различных изделий из древесины, пластика, камня, металла. Удобная боковая ручка для удерживания, есть защитный кожух для диска.

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