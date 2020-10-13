Цена $0.89 - 0.99

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Данный адаптер позволяет подключить 2 сим-карты и 1 карточку памяти таким образом, чтобы они все могли работать одновременно. Кроме того, так как один слот будет все время за пределами корпуса мобильника, то менять симки можно "на лету".

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Цена $329 с учетом купона продавца

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Электрический самокат от Xiaomi, на одном заряде проходит до 80 километров. Проверил лично - в Москве по центру быстрее передвигаться на самокате чем на авто. Выполнен их сплава алюминия с нагрузкой на раму до 120 кг. А максимальная скорость до 40км/ч.

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Примечателен тем, что может отслеживать объект на целых 600 метров, отображая скорость его следования в режиме реального времени. Кроме того, прибор имеет противоскользящее резиновое покрытие и 6-кратный оптический зум с автофокусом, работающий с максимальной погрешностью в 0,5 метра.

Цена $19

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Электрическая мини дрель для обработки различных материалов таких как — древесина, металл, камень, пластик. Прибор оснащен двигателем с питанием от сети 220 вольт, зажимным патроном на 6мм. В комплекте идет много принадлежностей для шлифовки, сверления, резьбы, полировки и других действий.

Цена $39.19 - 162.39

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Домашняя охранная сигнализация Emastiff с датчиками движения и приложением с дистанционным управлением по Wi-Fi. Эта система обеспечит безопасность Вашего дома за небольшие деньги.

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Набор отверток с двойными битами и удлинителем. В рукоятку встроен аккумулятор, который вращает инструмент в две стороны. Удобная форма и практичность в использовании позволяет производить скорый и качественный ремонт, сборку и монтаж.

В комплекте 16 наименований бит под определенный тип крепежа. Трещоточный механизм вращает с крутящем моментом до 20 н.м.

Цена $50

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Зимне осенние кроссовки популярного бренда, которые в Москве можно будет носить всю зиму (если не будет сильных морозов, конечно). Противоскользящую подошву дополняет синтетический верх из кожзама с неплохой вентиляцией и флисовая подкладка.

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