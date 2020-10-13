Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электросамокат Xiaomi, система безопасности и другое
Адаптер
Цена $0.89 - 0.99
Данный адаптер позволяет подключить 2 сим-карты и 1 карточку памяти таким образом, чтобы они все могли работать одновременно. Кроме того, так как один слот будет все время за пределами корпуса мобильника, то менять симки можно "на лету".
Электросамокат Xiaomi
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Цена $329 с учетом купона продавца
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Электрический самокат от Xiaomi, на одном заряде проходит до 80 километров. Проверил лично - в Москве по центру быстрее передвигаться на самокате чем на авто. Выполнен их сплава алюминия с нагрузкой на раму до 120 кг. А максимальная скорость до 40км/ч.
Лазерный дальномер
Цена $51
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Примечателен тем, что может отслеживать объект на целых 600 метров, отображая скорость его следования в режиме реального времени. Кроме того, прибор имеет противоскользящее резиновое покрытие и 6-кратный оптический зум с автофокусом, работающий с максимальной погрешностью в 0,5 метра.
Электродрель
Цена $19
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Электрическая мини дрель для обработки различных материалов таких как — древесина, металл, камень, пластик. Прибор оснащен двигателем с питанием от сети 220 вольт, зажимным патроном на 6мм. В комплекте идет много принадлежностей для шлифовки, сверления, резьбы, полировки и других действий.
Система безопасности
Цена $39.19 - 162.39
Домашняя охранная сигнализация Emastiff с датчиками движения и приложением с дистанционным управлением по Wi-Fi. Эта система обеспечит безопасность Вашего дома за небольшие деньги.
Электроотвертка Xiaomi
Цена $19
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Набор отверток с двойными битами и удлинителем. В рукоятку встроен аккумулятор, который вращает инструмент в две стороны. Удобная форма и практичность в использовании позволяет производить скорый и качественный ремонт, сборку и монтаж.
В комплекте 16 наименований бит под определенный тип крепежа. Трещоточный механизм вращает с крутящем моментом до 20 н.м.
Зимние кроссовки Li-Ning
Цена $50
Зимне осенние кроссовки популярного бренда, которые в Москве можно будет носить всю зиму (если не будет сильных морозов, конечно). Противоскользящую подошву дополняет синтетический верх из кожзама с неплохой вентиляцией и флисовая подкладка.
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